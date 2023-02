Türkischer Fußballprofi unter den Todesopfern des Erdbebens – Ehefrau und Kind konnten sich retten

Von: Antonio José Riether

Die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien forderten bereits tausende Todesopfer. Auch ein Profifußballer verstarb unter Gebäudetrümmern.

Malatya – Am Montag erschütterten schwere Erdbeben den Südosten der Türkei und Regionen in Syrien, zudem gab es hunderte Nachbeben. Bislang starben mehr als 5200 Menschen, zudem wurden bisher 25.000 verletzt. Die Katastrophenschutzbehörde AFAD zählt 3703 Tote in der Türkei, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Unter den Toten ist auch ein Fußballprofi, der einem Gebäudeeinsturz zum Opfer fiel. Das berichtete auch tz.de.

Schwere Erdbeben in der Türkei: Malatyaspor-Torhüter Türkaslan unter den Todesopfern

Auch am Tag nach dem ersten schweren Beben im Südosten der Türkei werden Hunderte vermisste Personen in den Trümmern der tausenden eingestürzten Gebäude vermutet. Traurige Gewissheit erlangte den türkischen Zweitligisten Yeni Malatyaspor, der am Dienstagnachmittag den Tod seines Ersatztorhüters Eyüp Türkaslan bestätigte.

Der Keeper, der seit 2021 in der ostanatolischen Hauptstadt Malatya spielte, wurde nach Angaben des Süper-Lig-Absteigers unter den Trümmern seines Hauses in der Stadt Kahramanmaras begraben. Türkaslan starb im Alter von 28 Jahren. Seine Ehefrau, die zuvor in einem Video um Hilfe gebeten hatte, sowie das gemeinsame Kind konnten am Montag gerettet werden.

Nach schweren Erdbeben: Türkischer Verband und Verein trauern um Keeper Türkaslan

„Ruhe in Frieden. Wir werden dich nie vergessen, du großartiger Mensch“, schrieb sein Verein zum Tod seines Spielers. Der türkische Fußballverband TFF drückte ebenfalls seine Trauer aus. „Seit zwei Tagen haben wir gebetet, dass er und alle anderen betroffenen Bürger gesund und munter aufgefunden werden. Leider wurden wir erneut von dieser traurigen Nachricht am Boden zerstört. Möge Gott Ahmet Eyüp Türkaslan gnädig sein“, so der Verband.

Nach dem Erdbeben wurde auch der ehemalige Premier-League-Profi Christian Atsu vermisst, inzwischen wurde der Ghanaer, der beim Süper-Lig-Klub Hatayspor unter Vertrag steht, jedoch aus den Trümmern geborgen. Allerdings fehlt von seinem Sportdirektor Taner Savut noch jede Spur, er wurde vermutlich ebenfalls verschüttet. Nach ihm wird weiterhin gesucht.

Schwere Erdbeben: Torhüter Eyüp Türkaslan verstirbt – er spielte viermal in der ersten Liga

Türkaslan stammte aus der Jugend seiner Geburtsstadt Gaziantep, 2013 wechselte er zum Verien Bugsas Spor, der heute als Başkent Akademi FK bekannt ist. Der Torhüter wurde zweimal an Osmanlispor, heute Ankaraspor, verliehen und wechselte 2018 fest zu den Hauptstädtern.

2020 folgte der Wechsel nach Istanbul zu Ümraniyespor, ehe er sich im Sommer 2021 dem damaligen Erstligisten Malatyaspor anschloss. In der zweiten türkischen Liga lief Türkaslan insgesamt 43-mal auf, hinzu kamen 40 Partien in der dritten Liga. Außerdem stand er viermal in der höchsten türkischen Spielklasse zwischen den Pfosten. (ajr)