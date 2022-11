Fans verlassen WM-Eröffnungsspiel schon zur Halbzeit: „Das habe ich noch nie erlebt“

Von: Alexander Kaindl, Philipp Kuserau

Teilen

Die WM 2022 startete am Sonntag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Einige Fans haben das Stadion aber schon zur Halbzeit verlassen.

Update vom 20. November: Kuriosum beim Eröffnungsspiel der WM 2022: Schon zur Halbzeit haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Stadion verlassen. Gastgeber Katar lag zur Pause gegen Ecuador mit 0:2 zurück.

Nach dem Seitenwechsel sah man, wie tz.de berichtet, auf den TV-Bildern plötzlich viele leere Sitze im Al-Bayt-Stadion. Häufig füllen sich die Plätze nur wenige Minuten später wieder, wenn alle Fans ihre Snacks und Getränke besorgt haben - an diesem Abend aber nicht.

Fans verlassen WM-Eröffnungsspiel schon zur Halbzeit: „Das habe ich noch nie erlebt“

ZDF-Kommentator Béla Réthy, der auf Twitter heftig kritisiert wurde, hatte auch Mitte der zweiten Halbzeit keine Rückkehr beobachten können.

In der Live-Übertragung sagte er: „Das habe ich noch nie erlebt bei einer Weltmeisterschaft. Schon gar nicht bei Gastgebern. Dass man im ersten WM-Spiel im eigenen Land nach Hause geht, ist schon schwach.“

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kehrten nach der Halbzeit im WM-Eröffnungsspiel nicht mehr auf ihre Plätze zurück. © Pro Shots / Imago

WM-Fans verhöhnen Katar: Feierabend für die gekauften Fans

Vor allem die Fans außerhalb der Fanblöcke wollten sich den Kick nicht mehr geben - im Block von Ecuador herrschte selbstredend Ekstase, niemand dachte daran, das Stadion vorzeitig zu verlassen. Auch im Bereich der organisierten Katar-Anhänger blieb man bis zum Schluss. Die neutralen Plätze wurden jedoch immer leerer. Réthy sagte in der 85. Minute: „Das habe ich bei einem WM-Spiel noch nie gesehen. Und es ist meine zehnte Weltmeisterschaft.“

In den sozialen Netzwerken bemerkte man die leeren Plätze natürlich ebenfalls schnell. Auf Twitter oder Facebook schrieben viele deutsche Fans beispielsweise höhnisch: „Die haben nur die erste Halbzeit bezahlt bekommen“ oder „Feierabend für die gekauften Fans“.

Katar gegen Ecuador live: Eröffnungsfeier und erstes WM-Spiel heute im TV und im Stream

Erstmeldung vom 19. November: München - Trotz großer Kritik und zahlreicher Skandale bereits vor Turnierbeginn steht am heutigen Sonntag das Eröffnungsspiel der WM 2022 in Katar an. Der Gastgeber wird das umstrittene Winter-Turnier gegen den südamerikanischen Teilnehmer Ecuador im Al Bayt Stadium eröffnen. Im Vorlauf wird es, wie es eben bei Weltmeisterschaften üblich ist, eine große Eröffnungsfeier geben. Doch zu sehr sollten sich beide WM-Teilnehmer von den zeremoniellen Feierlichkeiten nicht ablenken lassen, denn sportlich geht es für beide Teams bereits um alles.

Wollen sich Katar und Ecuador die Chance auf das Achtelfinale bewahren, so braucht es bereits im Eröffnungsspiel Punkte. Die anschließenden Aufgaben dürften für beide Teams mit den Duellen gegen die Niederlande und den Senegal eher noch eine Nummer schwieriger werden - alle Spiele und Termine inklusive der deutschen Partien finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Ecuador klarer Favorit im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar

Sowohl die katarische Nationalmannschaft als auch Ecuador dürften mit großem Selbstbewusstsein in dieses Eröffnungsspiel gehen. Der amtierende Asienmeister Katar musste zwar als Gastgeber nicht den beschwerlichen Qualifikationsweg gehen, konnte aber in den Testspielen vor der WM durchaus überzeugen. Vier der letzten fünf Testspiele wurden gewonnen (vier Siege, ein Remis), darunter Erfolge gegen Albanien (1:0) und Honduras (1:0) – gegen Chile holten die Kataris immerhin ein 2:2-Unentschieden.

Ecuador kam in den letzten fünf Testspielen ebenfalls ohne Niederlage aus – die Gegner hatten jedoch mit Mexiko (0:0), Nigeria (1:0) und Japan (0:0) klangvollere Namen. Die Rolle des Favoriten liegt im Eröffnungsspiel daher auch klar bei Ecuador.

Begegnung Katar - Ecuador Anpfiff 20. November, 17 Uhr Stadion Al Bayt Stadium (Al Khor)

Katar gegen Ecuador im Free-TV und Stream: Wo wird das Eröffnungsspiel der WM 2022 heute live übertragen?

Das Eröffnungsspiel ist am Sonntag live und in voller Länge im Free-TV beim ZDF zu sehen. Bereits um 15.30 Uhr startet das Zweite mit dem WM-Countdown und berichtet live von der Eröffnungsfeier. Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein übernehmen die Moderation und haben die beiden Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Experten zu Gast. Das Eröffnungsspiel kommentieren wird Béla Réthy. Das gesamte ZDF-Programm kann auch im kostenlosen Live-Stream empfangen werden.

Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador heute auch live bei Magenta TV

Alle Partien der WM werden ebenfalls bei Magenta TV gezeigt, so auch das Eröffnungsspiel am Sonntag zwischen Katar und Ecuador. Um 16 Uhr geht es mit den Vorberichten mit Johannes B. Kerner los – als Experte ist Michael Ballack geladen. Als Kommentator fungiert Wolff Fuss. Für den Empfang von Magenta TV im Fernsehen oder als Live-Stream wird ein gültiges Abo benötigt.

Katar eröffnet heute die WM 2022 gegen Ecuador: Die Übertragung des Eröffnungsspiels in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

Das Eröffnungsspiel der WM 2022 zwischen Katar und Ecuador heute im Live-Ticker bei tz.de

In unserem Live-Ticker bei tz.de verpassen Sie kein Highlight des Eröffnungsspiels und werden vor und nach der Partie mit allen wichtigen Infos rund um die WM 2022 in Katar versorgt. Drei Tage nach WM-Start ist auch das DFB-Team im ersten Vorrundenspiel gegen Japan im Einsatz - alle Sendetermine der WM inklusive der deutschen Spiele im Überblick. (kus)