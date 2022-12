„Ist Schweinsteiger gewachsen?“: Sedlaczek-Foto bei der WM lässt Fans lachen

Von: Christian Németh

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger werden aktuell im Netz gefeiert. Bei der WM 2022 in Katar sammeln beide reichlich Pluspunkte. Nun sorgt ein Instagram-Foto für allgemeines Schmunzeln.

Doha – Selbst nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt es für die deutschen TV-Zuschauer positive WM-Momente. Hierzu zählen unter anderem die Auftritte der beiden ARD-Moderatoren Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Das Duo hat in den vergangenen Wochen merklich an Kontur gewonnen.

Esther Sedlaczek geb. 24. November 1985 in Ost-Berlin Stationen: u.a. Sky, ProSieben, ARD Moderatorin der Sportschau (ARD) und bei Blickpunkt Sport (BR) Reporterin für die ARD bei der WM 2022

Sedlaczek überzeugt gegenüber Bierhoff, Schweinsteiger souverän bei Flick

Vor allem das kritische Interview mit dem mittlerweile zurückgetretenen Teammanager Oliver Bierhoff nach dem Duell gegen Costa Rica ließ Sedlaczeks Ansehen bei den WM-Zuschauern anwachsen. Auch Bastian Schweinsteiger kam mit seinen meinungsstarken Aussagen gegenüber Bundestrainer Hansi Flick sowie der Nationalmannschaft beim Publikum überwiegend gut an.

Der ehemalige Fußball-Profi überzeugt bei dieser Weltmeisterschaft sogar viele Kritiker, die ihm früher nachsagten, Dinge zu häufig schönzureden und profitiert spürbar von seiner neuen Sparringspartnerin vor der Kamera. Beide scheinen sich indes auch privat gut zu verstehen, zumindest lassen heitere Instagram-Posts darauf schließen, wie tz.de berichtet.

Esther Sedlaczek: Instagram-Foto sorgt für heitere Mienen

Erst kürzlich postete Esther Sedlaczek wieder einen Schnappschuss auf Instagram (Stand: 9. Dezember 2022), bei dem die Reaktionen der User nicht lange auf sich warten ließen. Auf dem Foto ist die 37-Jährige mit ARD-Kommentator Tom Bartels zu sehen, kurz vor dem Anpfiff der Partie Niederlande gegen Argentinien. Neben dem Bild finden sich die Zeilen: „Kommentar und Moderation sind anwesend. Fehlen nur noch die Mannschaften.“

Offenbar vermisste der eine oder andere Instagram-Nutzer Schweinsteiger auf dem Foto - oder erkannte zumindest eine Ähnlichkeit mit Bartels. Augenzwinkernd hieß es in einem Post: „Ist Schweinsteiger gewachsen?“ Tatsächlich überragt Bartels die an ihn lehnende Sedlaczek - die wie Bastian Schweinsteiger 1,83 Meter misst - leicht.

Private Einblicke von Esther Sedlaczek in Katar

Mittlerweile kommt Esther Sedlaczeks Instagram-Kanal bereits auf rund 200.000 Follower, Tendenz steigend. Besonders begeistert zeigt sich die Community immer wieder von den privaten Einblicken, die die nahbare Moderatorin auf ihrem Account gewährt.

Die ehemalige Sky-Moderatorin übernahm im Sommer 2021 die Bundesliga-Moderation des ARD-Sportstudios und ist in diesem Jahr, gemeinsam mit Schweinsteiger, erstmals für die Moderation von WM-Partien des öffentlich-rechtlichen Senders zuständig.