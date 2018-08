Europa League im Live-Ticker: Leipzig will in die Gruppenphase einziehen

Gegen den ukrainischen Vertreter FK Sorja Luhansk will RB Leipzig in die Gruppenhase der Europa League einziehen. Wir begleiten das Playoff-Hinspiel im Live-Ticker.

Donnerstag, 20.30 Uhr: FK Sorja Luhansk gegen RB Leipzig -:- (-:-)



Vorbericht

Luhansk/Leipzig - RB-Coach Ralf Rangnick hat jüngst mit der Ankündigung, in Bundesliga und Europa League auf zwei verschiedene Teams zu setzen, für Furore gesorgt. Welche Mannschaft Rangnick am Donnerstagabend in Luhansk aufbietet, wird mit Spannung erwartet.

Die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin und Marcel Sabitzer kommen jedenfalls nicht in Frage. Augustin laboriert an einem Magen-Darm-Virus, Sabitzer hat seine Adduktorenprobleme noch nicht vollständig auskuriert. Kurzfristig ausfallen wird Kevin Kampl. Nach Auskunft von Cheftrainer Ralf Rangnick erlitt er im Abschlusstraining am Mittwoch eine Muskelverletzung. Dafür kehrt Torjäger Timo Werner ins Aufgebot zurück.

Unabhängig von Personalfragen dürften die Leipziger alles daran setzen, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der Red Bull Arena zu erarbeiten. Nur der Sieger der letzten Playoff-Runde zieht in die Gruppenphase der Europa League ein. Die Sachsen wiesen die bisherigen Kontrahenten Häcken (Schweden) und Craiova (Rumänien) souverän in die Schranken.

Doch Gegner Luhansk ist keine Laufkundschaft. In der zweiten Playoff-Runde setzten sich die Ukrainer überraschend gegen den favorisierten SC Braga durch. Und auch ein Bundesliga-Kontrahent der Leipziger denkt mit Schaudern an Sorja zurück. Hertha BSC unterlag der Elf von Yuri Vernydub an einem unwirtlichen Abend im Oktober 2017 mit 1:2.

