Europa League im Live-Ticker: „Hoffe“, Köln und Hertha im Einsatz

Nach der Champions League folgt die Europa League: Am heutigen Donnerstag sind wieder die drei deutschen Teams 1899 Hoffenheim, Hertha BSC und der 1. FC Köln im Einsatz. Wir berichten im Live-Tor-Ticker.

Istanbul Basaksehir - 1899 Hoffenheim Anstoß 19 Uhr

Tore:

zum ausführlichen Spielticker geht es hier auf heidelberg24*

1. FC Köln - BATE Baryssau Anstoß 21.05 Uhr

Tore:

Hertha BSC - Sorja Luhansk Anstoß 21.05 Uhr

Tore:

Vorbericht:

1-1-7 - so lautet die bittere Bilanz der drei deutschen Europa-League-Teilnehmer in dieser Saison bislang. Hertha BSC, der 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim haben sich auf internationalem Parkett nicht mit Ruhm bekleckert: Sieben Niederlagen in neun Spielen kassierte das Bundesliga-Trio, lediglich 1899 Hoffenheim sorgte am vergangenen Spieltag für das erste Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht, zudem hat Hertha BSC ein kleines Pünktchen auf dem Konto. Die drei Spiele am heutigen Abend stellen für die deutschen Vertreter beinahe die letzte Chance dar, um in ihren jeweiligen Gruppen noch einen der ersten beiden Plätze zu erreichen, der das Weiterkommen und damit das Überwintern im Wettbewerb garantiert.

Den Anfang machen heute die Kraichgauer, die um 19 Uhr bei Istanbul Basaksehir antreten. Um kurz nach 21 Uhr folgen Hertha BSC gegen Sorja Luhansk und der 1. FC Köln gegen BATE Baryssau. Wir berichten hier im Live-Tor-Ticker.

Folgend sehen Sie noch den aktuellen Stand in den drei Gruppen der deutschen Teams:

Gruppe C:

1 Ludogorets Razgrad 3 2 1 0 4:1 +3 7 2 Sporting Braga 3 2 0 1 4:4 +0 6 3 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 5:5 +0 3 4 Istanbul Basaksehir 3 0 1 2 2:5 -3 1

Gruppe H:

1 FC Arsenal 3 3 0 0 8:3 +5 9 2 Roter Stern Belgrad 3 1 1 1 2:2 +0 4 3 FC BATE Borissow 3 1 1 1 4:5 -1 4 4 1. FC Köln 3 0 0 3 1:5 -4 0

Gruppe J:

1 Östersunds FK 3 2 1 0 5:2 +3 7 2 Sarja Lugansk 3 2 0 1 3:3 +0 6 3 Athletic Bilbao 3 0 2 1 2:3 -1 2 4 Hertha BSC 3 0 1 2 1:3 -2 1

