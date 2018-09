Europa League im Live-Ticker: Drei deutsche Teams im Einsatz

Nun startet auch der internationale Wettbewerb für Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig. Die Europa League heute bei uns im Live-Ticker.

Drei deutsche Mannschaften starten am Donnerstag, den 20. September 2018, in die Europa League.

Eintracht Frankfurt darf zu Beginn (18.55 Uhr) bei Olympique Marseille ran.

Bayer 04 Leverkusen muss zu Ludogorets Razgrad nach Bulgarien und RB Leipzig empfängt Salzburg zum „Dosenduell“ - Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr.

Spielbeginn Gruppe Heim Auswärts Ergebnis 18.55 Uhr H Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt -:- (-:-) 21.00 Uhr A Ludogorets Razgrad - Bayer 04 Leverkusen -:- (-:-) 21.00 Uhr B RB Leipzig - FC Red Bull Salzburg -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Europa League. Wir sind bei Partien von Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig live mit dabei.

Der neue Trainer von Eintracht Frankfurt heißt bekanntlich Adi Hütter. Durch den DFB-Pokalsieg seines Vorgängers Niko Kovac darf der Österreicher mit der Eintracht nun international ran. Wäre Hütter allerdings bei seinem alten Verein geblieben, hätte er sogar Champions League genießen dürfen. Denn sein Ex-Team, die Young Boys Bern, dürfen in der Königsklasse ran. In einer Gruppe mit Valencia, Juventus und Manchester United hätte Hütter durchaus attraktive Teams vor der Brust gehabt.

Ist das in der Europa League anders? So schlecht klingen die Namen der Frankfurter Gegner in der Gruppe H nicht. Mit Lazio Rom und Olympique Marseille trifft viel Tradition auf die Hessen. Apollon Limassol ist der vierte in der Riege und wahrscheinlich eher ein Außenseiter. (Alle Infos zu Eintracht Frankfurt finden Sie ebenso bei extratipp.com*).

Für Bayer 04 Leverkusen steht die Favoritenrolle in einer Gruppe mit Rasgrad, AEK Larnaka und FC Zürich fest. Jedoch ist der Saisonstart mit drei Niederlagen aus drei Partien schlecht gelaufen und die Partie im bulgarischen Rasgrad könnte für Trainer Heiko Herrlich richtungsweisend sein.

RB Leipzig hat es auch mit attraktiven Teams zu tun. Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim sind auch regelmäßige Vertreter in der Champions League. Mit RB Salzburg beginnt das Team von Ralf Rangnick die Europa-Saison gleich mit dem sogenannten „Dosenduell“.

Wir sind bei allen Spielen live mit dabei und tickern die wichtigsten Geschehnisse.

