„Bringen unsere Talente nicht auf den Platz“ - Meinungen zur Krise des deutschen Fußballs

Von: Umberto Savignano

Teilen

Mittlerweile ein gewohntes Bild: Deutsche Nationalspieler verlassen enttäuscht den Platz. Foto: Tom Weller/dpa © Tom Weller/dpa

Manfred Schwabl, Andreas Pummer, Vinzenz Loistl, Martin Mayer, Rainer Elfinger und Steven Toy äußern sich zur Krisse der deutschen Nationalmannschaft.

Unterhaching – Die Kritik von Matthias Sammer am deutschen Fußball dürfte noch länger gewaltig nachhallen. Nach zahlreichen Enttäuschungen müssen Bundestrainer Hansi Flick und seine Stars um Kapitän Joshua Kimmich neun Monate vor der Heim-EM dringend die Kurve kriegen – doch große Hoffnung hat zumindest Sammer nicht. „Seien wir doch mal ehrlich: Wir liegen am Boden“, sagte der 55-Jährige im SZ-Interview.

Der ewige Mahner: Matthias Sammer sieht den deutschen Fußball am Boden liegend. „Vom Anspruch weltspitze sind wir überall weit entfernt.“ Foto: Roland Weihrauch/dpa © Roland Weihrauch/dpa

Egal ob im Klub- oder Verbandsfußball, im Profi- oder Nachwuchsbereich: „Vom Anspruch weltspitze sind wir überall weit entfernt“, monierte Sammer. Der deutsche Fußball habe „komplett seine Identität verloren“. Man müsse sich den Tatsachen stellen „und Lösungen finden. Nicht einfach weitermachen und weiterhoffen!“ Nun brauche es „dringend eine Kurskorrektur“. Doch wie soll die aussehen? Wir befragten Fußball-Experten aus dem Landkreis zur Lage des deutschen Fußballs.

Vereine und DFB in der Pflicht: Schwabl kritisiert Spielzeit von Talenten

Manfred Schwabl, 57, Präsident der SpVgg Unterhaching: „Dass der deutsche Fußball am Boden liegt, ist unbestritten. Die jetzige Nationalmannschaft ist ja noch relativ gut, aber mal abwarten wie es in fünf oder zehn Jahren ausschaut. Wir bringen ja die jungen deutschen Spieler gar nicht mehr auf den Platz. Es fehlt momentan einfach die Reformbereitschaft. Das grundsätzliche Problem ist, dass sich die Spitze von der Basis immer mehr entfernt. Dadurch sind unten immer weniger Trainer da, weil sie sich im Ehrenamt irgendwann auch auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie die Summen oben sehen und unten kommt gar nichts an aus dem Milliardengeschäft Fußball. Und die Breite ist eben die Basis für die Spitze später. Wenn wir da nicht umdenken, wird uns das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf die Füße fallen. Das sage ich ja auch schon lange.“

„Die Kinder müssen sich bewegen, sie müssen spielen und sie dürfen Fehler machen.“

„Das nächste ist, was auch Hermann Gerland (Trainer-Legende; die Red.) immer sagt: Du musst im Nachwuchs wieder individueller trainieren. Ich hab bei uns schon vor Jahren gesagt, dass ich bis zur U15 keine Taktiktafel sehen will. Die Kinder müssen sich bewegen, sie müssen spielen und sie dürfen Fehler machen. Sie müssen die Grundlagen lernen. Das heißt Beweglichkeit, linker Fuß, rechter Fuß und kleine Spielformen. Hermann Gerland und Mehmet Scholl (FC-Bayern-Legende; die Red.) wurden für ihre Aussagen, die ja genau in diese Richtung gehen, immer belächelt. Aber jetzt braucht keiner mehr lächeln, jetzt müssen wir alle gemeinsam anpacken.“

Haching-Boss Manni Schwabl kritisiert, dass zu wenige junge deutsche Spieler eingesetzt werden. Foto: brouczek © brouczek

„Das Hauptproblem sind die geringen Einsatzzeiten junger U17- bis U21-Spieler in den ersten drei Ligen. Das prangere ich seit zehn Jahren an. Die 3. Liga wurde ja geschaffen, dass ein junger deutscher Spieler im Profibereich Fuß fasst und dass er für die ersten beiden Ligen in Frage kommt. Und wenn er sich da durchsetzt, irgendwann auch für die A-Nationalmannschaft. Wenn wir unsere jungen Talente nicht auf den Platz bringen, dann brauchen wir uns nicht beschweren. Da darf man auch nicht immer nur auf den DFB schimpfen. Wir Vereine müssen uns da auch selbst an die Kandare nehmen. Um das zu ändern, brauchst du eine vorgegebene Mindestanzahl an deutschen Nachwuchstalenten. Das ist die einzige Chance, und in anderen Sportarten hat das doch auch funktioniert. Oder du belohnst die, die junge deutsche Spieler mit so viel Geld, dass sie es aus wirtschaftlichen Gründen tun. Ich hab mir von einer neutralen Person die Spielzeiten junger – für deutsche Nationalmannschaften spielberechtigte – Spieler ausrechnen lassen. Raus kam unter fünf Prozent! Wenn junge Spieler eingesetzt werden, dann sind es junge ausländische Spieler. Wir müssen unsere jungen deutschen Talente einfach wieder mehr auf den Platz bringen. Aber ich sehe beim DFB weit und breit keinen, der das Ruder rumreißen könnte.“

Pummer vermisst „Leute, die gerne Zweikämpfe bestreiten“

Andreas Pummer, 41, Trainer des FC Deisenhofen: „Der deutsche Fußball basiert zu sehr auf Daten, es wird alles bis in zu kleine Bereiche zerpflückt. Dabei sollte er so einfach wie möglich gehalten werden. Es geht auch nicht um die elf besten Fußballer. Wenn man die Mannschaft von 1990 (Deutschland wurde damals Weltmeister - d. Red.) nimmt: Einen Jürgen Kohler oder Guido Buchwald, der Maradona abgefieselt hat, würde Hansi Flick nicht mehr nehmen. Aber man braucht Leute, die gerne Zweikämpfe bestreiten und gegen den Ball arbeiten.“

„Es ist die Kunst, die Mannschaft auch von den Charakteren her zusammenzustellen.“

„Es ist die Kunst, die Mannschaft auch von den Charakteren her zusammenzustellen. Die elf besten Kicker werden keine WM gewinnen, sondern die beste Mannschaft. Außerdem müssen wir auch wieder mit Demut in die Spiele gehen, wir sind keine Favoriten mehr, auch nicht gegen die Ukraine. Es gibt diese Typen grundsätzlich noch, vielleicht kommen sie nicht mehr so leicht nach oben, aber Union Berlin hat sie oder Freiburg. Der FC Bayern sucht eine Holding Six, also genau den Buchwald. Oder auch van Bommel oder Jeremies. Solche Typen will ich auch sehen und nicht den Innenverteidiger, der vier Leute ausspielt. Man muss die Mannschaft dementsprechend zusammenstellen.“

Mangelndes Turnierglück

Vinzenz Loistl, 32, Trainer des SV Pullach: „Man braucht auch ein bisschen Turnierglück. Wäre man bei der WM weitergekommen und hätte im Achtelfinale einen Lauf gehabt, wäre alles ganz anders beurteilt worden. Das Spiel gegen Spanien war damals ja richtig gut, gegen ein Top-Team haben sie gezeigt, was sie können. Andererseits: Ich habe kürzlich das U17-Derby Sechzig gegen Bayern gesehen. Ich frage mich schon, warum da so sehr taktiert wird. Es wurde nicht ein langer Ball gespielt, jeder Pass kam flach.“

„Man will viel an Spielformen von den Spaniern kopieren. Da gehen die Tugenden des deutschen Fußballs verloren.“

„Was da den 15- und 16-Jährigen schon auferlegt wird. Ich würde ihnen viel mehr Freiheiten geben, aber da bin ich allein auf weiter Flur, das war auch beim FC Bayern so, wo ich fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum war. Ich glaube, das ist vom DFB auch durch die Trainerausbildung vorgegeben. Man will wahnsinnig viel an Spielformen von den Spaniern kopieren. Da gehen die Tugenden des deutschen Fußballs schon verloren.“

Ergebnisse statt Entwicklung im Vordergrund

Martin Mayer, 36, langjähriger Leistungsträger des FC Deisenhofen: „In meinen Augen beginnt es ganz unten. Ich sage schon seit Jahren, dass der deutsche Fußball nur noch ergebnisorientiert ist, gerade im Ausbildungsbereich. Wenn man in der F-Jugend schon sieht, wie auf Biegen und Brechen gewonnen werden soll, dass man sich hinten rein stellt. Es sollte aber nicht das Ergebnis, sondern die Entwicklung im Vordergrund stehen.“

„Wir haben Tag und Nacht Fußball gespielt, das siehst du heute nicht mehr.“

„Ich weiß nicht mehr, ob das bei uns früher anders war, aber einen Unterschied gibt es auf alle Fälle: Wir haben Tag und Nacht Fußball gespielt, das siehst du heute auch nicht mehr. Wir waren vier Jungs und haben dauernd im Garten gezockt. Was die Nationalmannschaft unter Hansi Flick zeigt, ist das Ergebnis der Entwicklung. Ich habe eigentlich gedacht, er kriegt es hin, aber selbst ihm gelingt es nicht.“

Elfinger sucht Bolzplätze in den Gemeinden

Rainer Elfinger, 56, Trainer des TSV Grünwald: „Ich habe zehneinhalb Jahre bei 1860 in allen Altersklassen trainiert, außerdem als Lehrer in Leistungssportklassen an der damaligen Hauptschule in Taufkirchen Trainingseinheiten durchgeführt. Das war noch vor der NLZ-Zeit, die ich aber auch mit bekommen habe, weil mein Sohn bei Sechzig im NLZ war. Generell finde ich, dass die Jungs heute zu wenig frei spielen, sie haben heute nur noch Struktur. Es fehlen Bolzplätze. Da sollten die Gemeinden mehr Flächen bereitstellen. Im Verein schauen die Trainer zu sehr auf sich und wollen Ergebnisse produzieren. Wenn sie in der U17 oder U19 einen guten Platz erreichen, können sie sich für den Erwachsenenbereich als neuer Nagelsmann empfehlen. Da bleiben dann Talente auf der Strecke, weil sie im jeweiligen Alter nicht groß genug sind oder zu schnell zu groß geworden sind und vorübergehend vielleicht Schwierigkeiten mit der Koordination haben.“

„Es ist viel wertvoller, drei, vier Jungs rauszubringen als einen zweiten oder dritten Platz zu holen.“

„Wenn ich es zum Beispiel mit Kroatien vergleiche, wie viele Talente so ein kleines Land herausbringt, dann ist das für Deutschland eigentlich ein Armutszeugnis, gerade auf einigen Positionen. So hatten wir, mit Ausnahme von Philipp Lahm, schon ewig keine herausragenden Außenverteidiger mehr, weil der Fokus gar nicht darauf gelegt wird, eine Person auf der Position, die zu ihr passt, zu fördern. Da muss man auch Glück haben, gute Vereinstrainer außerhalb des NLZ zu haben, die da zuarbeiten. Generell muss der Ergebnisdruck von den Trainern genommen werden. Es ist viel wertvoller, drei, vier Jungs rauszubringen als einen zweiten oder dritten Platz zu holen.“

Laut Toy fehle dem deutschen Team ein Erfolgserlebnis

Steven Toy, 35, Trainer des Kirchheimer SC: „Prinzipiell denke ich, dass der Nationalmannschaft einfach ein Erfolgserlebnis fehlt. Ich bin auch kein Freund davon, von außen allzu viel reinzuinterpretieren, was die Situation innerhalb des Teams angeht. Wir haben ja zum Glück einen Bundestrainer, der sicher weiß, was er tut - – schließlich ist er in seiner Laufbahn nicht ohne Grund so erfolgreich gewesen.“

„Jetzt fängt die Zeit an, in der es darauf ankommt, dass sich eine Mannschaft einspielt.“

„Ich glaube auch, dass es okay ist, zwischen zwei Turnieren das eine oder andere auszuprobieren. Allerdings fängt jetzt langsam die Zeit an, in der es darauf ankommt, dass sich eine Mannschaft einspielt. Wichtig ist ja ohnehin nur, dass das Team zum Turnierstart bei hundert Prozent ist. Wenn es zu früh ins Leistungshoch kommen würde, wäre das auch nicht gut.“ (Umberto Savignano, Patrik Stäbler, Robert Gasser)