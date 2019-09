RTL überträgt die deutsche Nationalmannschaft mit ordentlich Trallala und einer unangemessenen Frage seiner Moderatorin. Unsere TV-Kritik:

Wenn nicht Länderspiel-Pause wäre – dann würde heute Bayern gegen Leipzig spielen. Aber leider sind nur Länderspiele, und die werden auch noch vom RTL übertragen. Oder genauer gesagt, vom Fernseh-Fanclub des DFB, der auch alles dafür getan hat, um sein teuer eingekauftes Hochglanz-Produkt Nationalelf möglichst strahlend zu präsentieren. Mit Journalismus hat das nichts mehr zu tun, mussten wir im tz-Fernsehstüberl feststellen.

Laura Wontorra mit ekligsten Moment des Abends

Die Moderatorin: Laura Wontorra jubelte besinnungslos durch, was dann wie folgt klang. „Hallo Gänsehaut“, „Mega-Stimmung“ und „Die Spieler sind alle aufgeregt und freuen sich auf das Spiel“. An sich ist Wonti jr. ja eine tüchtige Moderatorin. Aber scheinbar hat ihr die RTL-Redaktion dubiose Glückspillchen in den Tee gekippt. Im ekligsten Moment des Abends verwandelte sichLaura Wontorra in Promi-Schickse Frauke Ludowig, und erkundigte sich bei Jürgen Klinsmann sensationslüstern, was er zum Fall Metzelder sagt, weil der ja „mal sein Spieler war“. Wir gehen zugunsten von Laura Wontorra davon aus, dass die deplatzierte Frage nicht ihre Idee war, sondern dass sich ihr Sender dafür schämen muss.

Klinsi der Ja-Sager

Der Experte: Gegen Klinsi ist Lothar Matthäus ein tiefgründiger Fußball-Philosoph, ein Rasen-Schopenhauer. Der Sommermärchen-Einpeitscher feierte die Elf vom Jogi vor dem Spiel: „Da isch so viel Motivation und Energie zu spüren.“ Beim Plausch mit dem Jogi war zu spüren, dass der Jürgen alles ausnahmslos subber findet, was der Jogi macht. Luschtigschter Klinsi-Satz: „Irgendwer muss immer in den bitteren Apfel beißen.“ Aber egal, bitter macht lustig.

Marco Hagemann mit ein bisschen zu viel Trallala

Der Kommentator: Marco Hagemann kommentiert bei sämtlichen Sendern Fußball, außer bei Radio Freie Oberpfalz – und macht das meist ordentlich. Beim RTL streut er immer ein bisschen zu viel Trallala ein, wie mit „Oranje Tiki Taka“ und „Jetzt geht sie ab, die Luzie“. Co-Kommentator Steffen Freund spielte scheinbar selber mit, jedenfalls klang sein penetrantes „Wir“ danach. An den beiden lag’s aber nicht, dass als Fazit ein Satz von Joachim Löw über seine Verletzungspause hängen blieb: „Am Fernseher war’s schlimmer als live am Spielfeldrand.“ So geht es uns Zuschauern immer, wenn wir in den bitteren Apfel beißen müssen, weil RTL Fußball überträgt.

