FC Augsburg: Aufsichtsratsvorsitzender stirbt nach Verkehrsunfall

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Augsburg, Peter Bircks, ist gestorben. Der 66-Jährige erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall.

Der FC Augsburg trauert um seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Bircks. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ist Bircks am frühen Freitagmorgen gestorben. Der 66-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche.

Bircks hatte die Führung des damals verschuldeten FCA ab 1990 als ehrenamtlicher Präsident übernommen. Später war er als Ehrenrat und im Aufsichtsrat des Vereins engagiert. „Peter Bircks hat die Entwicklung des FC Augsburg in den letzten Jahrzehnten wie kein Zweiter erlebt, mitgestaltet und geprägt. Er lebte die FCA-Familie und seine Werte, förderte den Zusammenhalt innerhalb und außerhalb des Vereins in verschiedenen Positionen“, hieß es.

Die Pressemitteilung des FC Augsburg im Wortlaut

Der FC Augsburg trauert um Peter Bircks

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Augsburg Peter Bircks ist am frühen Freitagmorgen verstorben. Der 66-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen in Folge eines Verkehrsunfalls in der vergangenen Woche.

Die FCA-Familie trauert um einen aufrichtigen und besonders liebenswerten Menschen, einen verdienten Verantwortlichen und einen leibhaftigen Fußball- Funktionär, der sich immer in den Dienst des Vereins gestellt hat. Mit außerordentlich großem Engagement hat er sich zu jeder Zeit für die gute Sache eingesetzt und für das Wohl seines FCA gekämpft.

Peter Bircks hat die Entwicklung des FC Augsburg in den letzten Jahrzehnten wie kein Zweiter erlebt, mitgestaltet und geprägt. Er lebte die FCA-Familie und seine Werte, förderte den Zusammenhalt innerhalb und außerhalb des Vereins in verschiedenen Positionen. Als ehrenamtlicher Präsident übernahm er die Führung des damals verschuldeten FCA ab 1990 in schweren Zeiten. Später war er als Ehrenrat und im Aufsichtsrat des Vereins engagiert, wobei ihm immer die Nachwuchsförderung sehr am Herzen lag. Ab 2012 prägte er auch in der Geschäftsführung den Klub. Zuletzt stand Peter Bircks dem Verein als Aufsichtsratsvorsitzender vor.

Die FCA-Familie mit allen Verantwortlichen, Gremien, Mannschaft, Trainerteam und Mitarbeitern ist in Gedenken bei seiner Familie, den Verwandten und Freunden und wünscht ihnen viel Kraft in ihrer Trauer. Die Familie von Peter Bircks bittet die Privatsphäre zu respektieren und aktuell von einer persönlichen Kontaktaufnahme abzusehen.

