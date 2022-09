„Schämt euch!“ DAZN leistet sich schlimme Panne und wird von ter Stegen beschimpft

Von: Marcus Giebel

Teilen

Bange Momente: Auch die Stars des FC Barcelona können in diesem Moment nur hoffen und beten, dass alles gut ausgeht. © IMAGO / Pressinphoto

Der FC Barcelona gewinnt seine Generalprobe für den Auftritt in München beim FC Cadiz. Doch das Spiel wird von einem Notfall überschattet. Das spricht sich aber offenbar nicht überall herum.

München - Beim Gastspiel des FC Barcelona beim FC Cadiz (4:0) in La Liga wurde der Fußball am Samstag von einer Sekunde zur anderen zur Nebensache. Die Blicke richteten sich in der 81. Minute nicht mehr auf den Rasen, sondern auf die Südtribüne. Denn dort war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Ein Mann hatte einen Herzstillstand erlitten, wie der Gastgeber später mitteilte.

Die gute Nachricht vorweg: Die Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich, der Betroffene wurde in eine Klinik gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Obendrein erlitt eine Person, die eine Kamera bediente, einen Ohnmachtsanfall, wurde jedoch von Medizinern umgehend versorgt.

Notfall bei Barca-Spiel: Cadiz-Keeper Ledesman bekommt Applaus für Lauf mit Defibrillator

Erwähnt wurde auch, dass Barca einen zweiten Defibrillator zur Verfügung stellte. Für eine besondere Szene sorgte Cadiz-Keeper Jeremias Ledesma, der das Gerät im Laufschritt zum Unglücksort trug und auf die Tribüne beförderte. Dafür wurde der Argentinier im Stadion und auch in den sozialen Medien gefeiert.

Nach fast einer Stunde Unterbrechung wurde das Spiel dann zu Ende gebracht. Dabei zeigte sich der FC Barcelona von den Umständen wenig beeindruckt und legte noch zwei Tore nach. Ansu Fati (86.) und Ousmane Dembélé (90.+2) überwanden Ledesma wie zuvor schon Frenkie de Jong (55.) und Robert Lewandowski (65.). Der Franzose umkurvte dabei die Abwehr des Tabellenletzten und düpierte obendrein den Schlussmann.

Einsatz im Moment des Notfalls: Cadiz-Keeper Jeremias Ledesma schnappt sich den Defibrillator und bringt diesen zur Tribüne. © picture alliance/dpa/AP | Jose Breton und IMAGO / ZUMA Wire

Barcelona in Cadiz: DAZN macht sich in Tweet über Keeper lustig

Dass Letzterer dabei kein gutes Bild abgab, dürften ihm Mitspieler, Trainer, Verantwortliche und Fans angesichts bangen Minuten zuvor nachsehen. Bei der Social-Media-Abteilung des übertragenden Streaming-Anbieters DAZN war der Zwischenfall auf der Tribüne allerdings offenbar nicht angekommen. In einem Tweet zum 4:0 frotzelten die Kollegen über Ledesma: „Wenn dein bester Freund bei den Gegnern im Tor steht.“

Dabei hatte Kommentator Uwe Morawe die Szene in der Live-Übertragung noch der Situation angemessen eingeordnet: „Natürlich keine glückliche Figur bei Torhüter Jeremias Ledesma, aber hier verzichten wir mal auf die große Analyse.“ Eine prominente Reaktion auf den Twitter-Fauxpas ließ denn auch nicht lange auf sich warten. Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen schrieb erbost: „Unpassend und respektlos. Zum wiederholten Male! Schämt Euch.“

DAZN reagiert auf Kritik von ter Stegen: „Nicht bewusst, welche Umstände das Spiel begleiteten“

Mittlerweile hat DAZN den ursprünglichen Tweet gelöscht. Stattdessen folgte ein Sorry samt Erklärung, das sich so liest: „Wir entschuldigen uns ausdrücklich für den unangebrachten Tweet zum Spiel zwischen Cadiz und Barca, den wir nun gelöscht haben. Wir hatten nur die Tore gesehen und gepostet und waren uns leider nicht bewusst, welche ernsten Umstände das Spiel begleiteten. Wir wünschen der betroffenen Person gute Besserung.“

Bei einigen Usern kam das Eingeständnis eines Fehlers an. So heißt es in den Kommentaren: „Kann passieren, zeugt von Größe sich zu entschuldigen.“ Oder: „Am wichtigsten ist, wie man im Nachhinein damit umgeht. War beschissen, Fehler eingesehen, Schwamm drüber.“

Video: La Liga hebt Gehalts-Ausgabenlimit beim FC Barcelona deutlich an

User schimpfen auf DAZN-Tweet: „Guckt ihr nicht mal euren eigenen Content?“

Doch es hagelte auch Kritik. „Guckt ihr nicht mal euren eigenen Content? Könnt ihr euch bestimmt nicht leisten, oder?“, schimpft ein User. Und ein anderer fragt: „Sorry, aber wie konnte man das als Sender, der das Spiel wortwörtlich gezeigt hat, nicht mitbekommen, was dort passiert ist?“

Klar dürfte sein: Keeper Ledesma hätte sich mit seinem Auftritt einen eigenen Tweet verdient. Aber keinen von den Gegentoren. Sondern einen von seinem Lauf mit dem Defibrillator in der Hand. (mg)