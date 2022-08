Barca-Star Aubameyang im eigenen Haus überfallen: Täter schlagen mit Eisenstange zu

Von: Antonio José Riether

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und seine Frau wurden Opfer eines gewaltsamen Einbruchs bei Barcelona. Kurz zuvor wurde auch Robert Lewandowski bestohlen.

Castelldefels - Vor nicht einmal zwei Wochen wurde dem Ex-FC-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski am helllichten Tag vor dem Trainingsgelände seines neuen Klubs FC Barcelona seine Luxusuhr vom Handgelenk geklaut. Der Täter sowie das Diebesgut wurden zwar kurze Zeit später gefunden, eine abschreckende Wirkung auf die Kriminellen in Barcelona hatte der Fall aber offenbar nicht. Am Montagmorgen wurde mit Pierre-Emerick Aubameyang ein weiterer Ex-Bundesliga-Spieler des FC Barcelona ausgeraubt – und das in seinen eigenen vier Wänden. Auch tz.de berichtet darüber.

Pierre-Emerick Aubameyang ausgeraubt: Vier Täter erbeuten gewaltsam Schmuck und flüchten

In der Nacht auf Montag sollen vier vermummten Personen in das Haus des Gabuners eingedrungen sein, wie die spanische Zeitung El País sowie der Radiosender RAC1 und weitere Medien unter Berufung auf Polizeiinformationen berichteten. Die Einbrecher waren über den Garten in das Anwesen in Castelldefels, einem Küstenort etwa 20 Kilometer vor Barcelona, eingedrungen.

Pierre-Emerick Aubameyang wurde am Montagmorgen ausgeraubt. © Jose Breton/imago

Die Täter hatten den 33-jährigen Aubameyang sowie dessen drei Jahre ältere Frau Alysha Behague um ein Uhr morgens überrascht und mit Schusswaffen sowie Eisenstangen bedroht und geschlagen. Den Berichten zufolge sei Aubameyang in der Folge dazu gezwungen worden, den Tresor zu öffnen. Den Dieben sei es so gelungen, Schmuck zu entwenden. Im Anschluss flohen die vier Täter mit einem Wagen, die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf.

Einbruch: Aubameyang mit Metallstange am Kopf getroffen, auch seine Frau wurde geschlagen

Angaben des Radiosenders RAC1 zufolge, sollen die Einbrecher Aubameyang und dessen Partnerin eine Stunde lang am Boden festgehalten haben, zudem wurde der Stürmer wohl mit einer Metallstange am Kinn getroffen. Auch seine Frau sei am Kopf geschlagen worden, teilte RAC1 mit. Trotz der Attacken seien beide abgesehen von leichten Verletzungen wohlauf. Bislang verzichtete der ehemalige Dortmunder, der von 2013 bis 2018 in Deutschland spielte, auf ein Statement zum Vorfall.

In den vergangenen Jahren häuften sich die Einbrüche bei Fußball-Profis in Spanien. Doch auch in anderen Ländern sind die Diebstähle nichts Ungewöhnliches, so wurden die beiden Ex-Bayern-Spieler Luca Toni und Douglas Costa jeweils in Italien Opfer von Einbrechern, auch in Griechenland machte der ehemalige FCB-Verteidiger Rafinha eine ähnlich traumatische Erfahrung. (ajr)