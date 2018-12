Wegen Sorgenkind Dembélé: Wildert der FC Barcelona erneut bei Borussia Dortmund?

Der FC Barcelona soll einem Bericht zufolge bereits einen Nachfolger für sein Sorgenkind Ousmane Dembélé im Visier haben. Erneut blicken die Katalanen offenbar zu Borussia Dortmund.

Rafinha fällt mit Kreuzbandriss aus, auch Samuel Umtiti droht monatelang auszufallen.



Barca schließt eine Rückkehr von Neymar nicht mehr aus.



Pablo Fornals hat das Interesse der Katalanen geweckt.



Ousmane Dembélé sorgt immer wieder für Aufsehen und soll nun von Arturo Vidal „bewacht“ werden.

News vom 3. Dezember 2018: Ousmane Dembélé und der FC Barcelona - kann diese Beziehung noch was werden oder bleibt es bei einem teuren 105-Millionen-Euro-Missverständnis? Eine vorzeitige Trennung trotz eines Vertrages bis 2022 erscheint angesichts der Eskapaden des Ex-Spielers von Borussia Dortmund durchaus denkbar. Angeblich haben die Katalanen auch bereits einen Ersatz für den 21-Jährigen im Visier und blicken dafür erneut nach Westfalen.

Wie das spanischen Fußballportal „Don Balón“ berichtet, soll der 18-jährige Youngster Jadon Sancho ins Blickfeld des FC Barcelona gerückt sein. Verwunderlich wäre das nicht, denn Sancho sorgt beim BVB derzeit für ordentlich Furore. In 20 Pflichtspielen erzielte er fünf Tore und legte neun weitere auf, der Marktwert des erst 18-Jährigen Marktwert soll bei etwa 45 Millionen Euro liegen.

Sogar Superstar Lionel Messi soll demnach begeistert von Sancho sein, der seinen Vertrag in Dortmund allerdings erst im Oktober bis 2022 verlängert hat. Sancho wäre also eine teure Investition für den FC Barcelona, das Magazin rechnet mit rund 120 Millionen Euro.

Spielergehälter: FC Barcelona durchbricht Schallmauer

News vom 1. Dezember 2018: Der FC Barcelona hat im Bereich der Gehälter eine Schallmauer durchbrochen. Wie aus der neuesten „Global Sports Salary Survey“ (GSSS) hervorgeht, zahlen die Katalanen ihren Spielern ein durchschnittliches Jahresgehalt in Höhe von 10,45 Millionen Pfund, umgerechnet rund 11,82 Millionen Euro. Damit ist der FC Barcelona der erste Klub, der für seine Spieler im Kader im Schnitt mehr als zehn Millionen Pfund Gehalt pro Jahr ausgibt.

Hinter Barcelona belegt Erzrivale Real Madrid mit durchschnittlichen Gehaltsausgaben in Höhe von 9,14 Millionen Euro den zweiten Platz. Der deutsche Rekordmeister Bayern München kommt mit 7,18 Millionen Euro auf den 15. Platz in der Liste. Unter den Fußballklubs rangieren die Münchner auf Rang fünf. Vor allem Teams aus nordamerikanischen Profi-Sportarten liegen im Gesamtranking vor den Bayern.

Ausschlaggebend für die Summen waren die Vertragsverlängerung mit dem fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi, der sein Arbeitspapier im vergangenen Jahr bis 2021 ausgedehnt hatte, sowie mit Sergi Roberto, Sergio Busquets und Samuel Umtiti. Auch die Neuzugänge um Philippe Coutinho dürften ihren Anteil an den steigenden Ausgaben haben. Stammkeeper bei den Katalanen ist Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen.

Die Umfrage wertete insgesamt 349 Teams aus 13 Ländern in acht Sportarten aus und bezog sich auf Informationen unter anderem von Verbänden, Klubs oder Spielern.

FC Barcelona: Ausgerechnet der „Krieger“ Vidal soll Dembele zum Musterprofi formen

News vom 30. November 2018: Arturo Vidal hatte schon viele Rollen und viele Namen: Krieger, Kämpfer, König, „Celia Punk“. Doch ein Bewacher von einem Jungstar war er noch nie, außer natürlich, der Jungstar stand in der gegnerischen Mannschaft. Genau diese Rolle soll der Ex-Bayern-Star nun aber offenbar beim FC Barcelona übernehmen. Der Bewachte: Problemfall Ousmane Dembélé.

Der Weltmeister fiel in dieser Saison immer wieder mit Disziplinlosigkeiten auf und musste dafür sowohl in den Medien als auch von der eigenen Mannschaft ordentlich Kritik einstecken. Laut der spanischen Zeitung Sport soll Vidal derartige Entgleisungen nun unterbinden und auf Dembélé aufpassen. Trotz seiner nicht allzu vielen Einsatzzeiten genießt „der Krieger“ bei den Katalanen ein hohes Ansehen - vor allem bei den Spielern.

+ „Bewacher“ Arturo Vidal neben seinem Schützling Ousmane Dembele. © AFP / BENJAMIN CREMEL Gerade zu Saisonbeginn saßen beide oft zusammen auf der Reservebank, beiden gefiel das verständlicherweise nicht, doch beide scheinen sich gut zu verstehen. Vidal redete viel mit dem Ex-Dortmunder und gab ihm Ratschläge. „Manchmal spricht man mehr über das, was abseits des Rasens stattfindet, statt über das auf dem Feld. Dembélé ist jung und braucht Zuneigung und Ratschläge. Wir helfen ihm sehr“, betonte Vidal nach dem Sieg von Barca bei der PSV Eindhoven (2:1).

Dennoch: Dass ausgerechnet Arturo Vidal, der selbst in seiner Karriere immer wieder durch Disziplinlosigkeiten (Schlägereien, Alkoholexzesse etc.) negativ aufgefallen ist, Dembélé leiten soll, hat durchaus etwas Ironisches.

Schock beim FC Barcelona: Samuel Umtiti droht monatelang auszufallen

News vom 29. November 2018: Muss der FC Barcelona für einen Großteil der restlichen Saison wohlmöglich auf seinen Abwehr-Star verzichten? Laut Catalunya Radio droht Samuel Umtiti lange auszufallen. Der Weltmeister plagt sich seit Saisonbeginn mit chronischen Knieproblemen rum und kommt bisher so lediglich auf acht Pflichtspieleinsätze für die Katalanen in dieser Saison.

Nachdem der Innenverteidiger im Spitzenspiel bei Atletico Madrid (1:1) nach zweimonatiger Abstinenz erstmals wieder auf dem Rasen stand, musste er im anschließenden Champions-League-Spiel bei PSV Eindhoven erneut zuschauen. Daher sollen die Barca-Verantwortlichen nun entschieden haben, die Knieprobleme mit einem operativen Eingriff zu beheben. Danach droht eine Ausfallzeit von rund fünf Monaten.

Im Falle eines tatsächlichen Eingriffs könnte der FC Barcelona daher im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Im Fokus: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Milan Skriniar (Inter Mailand) und Dayot Upamecano (RB Leipzig). Ob einer der Genannten allerdings im Januar zu haben wäre, ist mehr als fraglich.

FC Barcelona: Offensiv-Star bittet offenbar um Freigabe - Barca gibt OK, wenn...

News vom 27. November 2018: Ousmane Dembélé dürfte mit seiner Situation beim FC Barcelona alles andere als glücklich sein. Dass er nun aber offenbar um eine Freigabe im Winter gebeten hat, kam dann doch etwas überraschend. Dieser Forderung möchte die „Blaugrana“ wohl auch nachkommen. Bedingung: Barca müsste einen gleichwertigen Ersatz finden, wie Goal und Spox berichten.

Damit kommt wieder einmal Neymar ins Spiel. Der Brasilianer soll bei Paris Saint-Germain unglücklich sein und schielt angeblich auf eine Rückkehr nach Spanien. Barcelonas Geschäftsführer Sport Pep Segura hatte jüngst im Gespräch mit der Zeitung La Vanguardia eine Rückholaktion von Neymar nicht gänzlich ausgeschlossen. Zwar sei der umstrittene Wechsel zu PSG „ein Affront“ gewesen, den der 26-Jährige den Katalanen zugemutet habe, „aber wenn wir denken, dass er trotz allem der sein soll, der kommen soll, dann wird er es sein“, betonte Segura.

Neben Barca zeigt offenbar auch Ligarivale Real Madrid Interesse an dem brasilianischen Nationalspieler. Sollten die Katalanen allerdings das Rennen bei Neymar machen, dürften die Tage von Dembélé in Barcelona gezählt sein.

News vom 26. November 2018: Sind die Tage von Ousmane Dembélé in Camp Nou gezählt? So scheint es zumindest. Nach etlichen Disziplinlosigkeiten steht der Ex-Borusse beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Laut Goal.com möchte Dembélé nun selbst die Reißleine ziehen und die Katalanen noch im Januar verlassen.

Auch Barca sei nicht abgeneigt, heißt es - sofern das Angebot stimmt. Experten, Mitspieler und auch sein Trainer Ernesto Valverde hatten den französischen Nationalspieler zuletzt immer wieder kritisiert, nun reicht es dem 21-Jährigen offenbar. Seit seinem Wechsel zu Barca kam er in 39 Spielen zum Einsatz und obwohl er am Samstag im Spitzenspiel gegen Atletico Madrid den so wichtigen 1:1-Endstand markierte, ist er aufgrund der vielen Eskapaden (Unpünktlichkeit, lange Nächte an der Playstation, ungesunde Ernährung) weiterhin nur zweite Wahl beim spanischen Meister.

Sollte Barca im Winter tatsächlich ein Angebot für Dembélé erhalten, das den Vorstellungen der Vereinsführung entspricht, könnte ein Wechsel zustande kommen. Allerdings dürfte sich der Marktwert des Weltmeisters in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade gesteigert haben. Dass derzeit ein Verein bereit ist, eine dreistellige Millionensumme für den Tempodribbler auf den Tisch zu legen, darf daher bezweifelt werden.

News vom 25. November 2018: Bittere Nachrichten für die Katalanen! Der FC Barcelona muss langfristig auf Mittelfeldspieler Rafinha verzichten. Wie die Katalanen am Sonntag mitteilten, hat der 25-Jährige beim 1:1 im Spitzenspiel bei Atletico Madrid einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie erlitten. Rafinha, der jüngere Bruder des Münchner Bundesligaprofis Thiago, muss "in den nächsten Tagen" operiert werden.

+ Rafinha (re.) vom FC Barcelona im Zweikampf. © AFP / GABRIEL BOUYS

Auch Sergi Roberto fällt verletzt aus, der Mittelfeldspieler wird Barcelona aufgrund einer Oberschenkelverletzung für drei bis vier Wochen fehlen.

FC Barcelona im News-Ticker: Katalanen buhlen um Pablo Fornals

News vom 23. November 2018: Andrés Iniesta ist bereits weg, auch Ivan Rakitic (30) und Sergio Busquets (30) werden nicht jünger. Kein Wunder also, dass der FC Barcelona den Markt nach potenziellen Nachfolgern sondiert. Zuletzt wurden die Katalanen immer wieder mit Adrien Rabiot von PSG und Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Doch Rabiot gestaltet sich derzeit schwierig, de Jong aufgrund des großen Interesses in Europa an seiner Person ebenso.

Eine echte Alternative könnte Pablo Fornals vom FC Villarreal sein. Der 22-Jährige soll laut der Marca auf der Liste von Barca stehen und wäre aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro vergleichsweise günstig zu haben. Im Sommer 2017 hatte sich Villarreal für zwölf Millionen Euro Ablöse die Dienste des spanischen Nationalspielers gesichert.

Bei der „Submarino amarillo“ gehört der im Mittelfeld flexibel einsetzbare Fornals zu den absoluten Leistungsträgern. In bisher 17 Pflichtspielen in dieser Saison gelangen ihm drei Treffer und zwei Assists. Allerdings dürfte ein Wechsel in die katalanische Hauptstadt frühestens im kommenden Sommer ein Thema werden. Ein Abgang im Januar ist dem Vernehmen nach keine Option.

FC Barcelona im News-Ticker: Neymar-Rückkehr hängt offenbar an vier Bedingungen

News vom 22. November 2018: Der FC Barcelona soll intensiv an einer Rückholaktion von Neymar arbeiten. Das wollen die beiden Sportportale Goal und Spox erfahren haben. Demnach müssten jedoch vier Bedingungen erfüllt sein, damit der Mega-Deal im kommenden Sommer über die Bühne geht.

Zunächst gelte es, die verstimmten Fans zu beschwichtigen und wieder für den quasi geflohenen Stürmerstar zu erwärmen. Zudem müsse sich Neymar mit erheblichen Gehaltseinbußen anfreunden. In Barcelona würde er ein ähnliches Salär einstreichen wie vor seinem Abschied - das sei deutlich weniger als die 36 Millionen Euro, die Paris St. Germain ihm pro Saison überweise.

Desweiteren müsse eine einvernehmliche Lösung im Gerichtsstreit um den bei Neymars Vertragsverlängerung vereinbarten Treuebonus getroffen werden. Der Superstar pocht nach wie vor auf die Zahlung von 26 Millionen Euro. Streitpunkt ist, ob der Profi die Voraussetzungen für die Überweisung dieser Summe erfüllt habe. Last but not least bräuchten Barca und Neymar das Okay von PSG - der Scheichklub müsse bereit sein, das Aushängeschild trotz Kontrakts bis 2022 ziehen zu lassen.

In der Mannschaft der Katalanen sei Neymar hoch angesehen, mit Wortführern wie Lionel Messi, Gerard Pique oder Luis Suarez eng befreundet. Laut Goal und Spox hätten die Barca-Profis bei einer Befragung durch die Chefetage eine Rückkehr des launischen Stars befürwortet.

FC Barcelona im News-Ticker: Kuriose Klausel bei Coutinho-Deal - 100 Millionen Euro extra

News vom 22. November 2018: Kuriose Klauseln bei Spielerverpflichtungen, insbesondere in der Größenordnung Neymar oder Philippe Coutinho, sind so alltäglich, dass sie schon fast nicht mehr kurios sind. Im Falle des FC Barcelona in Kombination mit Spieler-Transfers vom FC Liverpool passt das Wort „kurios“ dann aber doch sehr gut. Nach ewigem Hin und Her wechselte im Winter 2017/18 Philippe Coutinho für satte 130 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Katalanen. Auf bis zu 160 Millionen Euro könnte die Summe durch mögliche Boni noch ansteigen.

Aber nicht nur die Ablöse, auch eine gewisse Klausel hat es in sich. So einigten sich beide Vereine beim Coutinho-Deal darauf, dass Barca bis zum Saisonende 2019/20 100 Millionen Euro extra für jeden Spieler zahlen muss, den sie von der Anfield Road loseisen - zusätzlich zur anfallenden Ablösesumme wohlgemerkt! Das berichten zumindest der spanische SenderCadena SER und die Times übereinstimmend.

Diese kuriose Klausel habe Liverpools Sportdirektor Michael Edwards ausgehandelt. Barca habe Coutinho aber unbedingt haben wollen und so stimmten sie dieser Bedingung zu. Dank dieser Klausel dürfen sich die „Reds“ zumindest bis 2020 entspannt zurücklehnen. Angebote aus Barcelona für seine Topspieler wird Trainer Jürgen Klopp wohl erst einmal nicht erhalten.

FC Barcelona im News-Ticker: Der Ärger mit Dembele - BVB würde von Verkauf profitieren

News vom 21. November 2018: Die Personalie Ousmane Dembélé sorgt beim FC Barcelona weiter für Zündstoff. Nach zahlreichen Disziplinlosigkeiten steht der französische Flügelflitzer sowohl bei Trainer Ernesto Valverde, als auch bei den Mitspielern und vor allem den Barca-Fans nicht sonderlich hoch im Kurs.

Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass die Klub-Bosse zuletzt über einen vorzeitigen Verkauf des 21-Jährigen nachgedacht haben sollen. Ein Verkauf in den nächsten beiden Transferfenstern gilt dennoch als eher unwahrscheinlich.

Nach Informationen der Welt würden nämlich im Falle eines vorzeitigen Verkaufs von Dembélé sämtliche Sondervereinbarungen fällig, die zwischen Borussia Dortmund und Barca über den Kaufpreis von 105 Millionen Euro hinaus vereinbart wurden. Damit sind alle etwaigen Prämien für Meisterschaften, Champions-League-Triumphe, Torjägerkanonen und sonstige Erfolgszulagen gemeint.

Es soll sich dabei um eine Gesamtsumme in Höhe von 40 Millionen Euro handeln. Sollten die Katalanen ihr Juwel also vorzeitig abgeben, müssten sie diese Summe an den BVB überweisen. Da dürften es sich die Vereinsverantwortlichen gleich doppelt und dreifach überlegen, bevor sie Dembélé auf den Transfermarkt setzen.

FC Barcelona im News-Ticker: Darum wechselte Griezmann nicht zu Barca

News vom 19. November 2018: Lionel Messi ist einer der Gründe, warum Antoine Griezmann nicht zum FC Barcelona wechselte. Das verriet der Weltmeister im Interview mit dem französischen Bezahlsender Canal+, auf den sich die SportBild bezieht . Der 27-Jährige war im Sommer lange im Fokus der Katalanen gestanden, hatte sich aber schließlich dazu entschieden, bei Atlético Madrid zu bleiben. Nun gibt der Franzose zu, dass Lionel Messi einer der Gründe war, die für ihn gegen einen Wechsel zu Barca gesprochen hatten: „War es schwer, Barça abzulehnen? Es war sehr schwer“, sagte er: „Auf der einen Seite ist Barça, das einen haben will, das einen anruft, das Nachrichten schickt. Aber dann gibt es den Verein, wo man unter Vertrag steht, wo man ein wichtiger Spieler ist und wo ein Projekt um einen herum aufgebaut wird. Und natürlich hat unbewusst auch eine Rolle gespielt, dass ich dort Messis Leutnant gewesen wäre.“ Im Schatten des großen Superstars zu stehen, war offenbar eine Vorstellung, die dem begabten Kicker nicht gefallen hatte.

Außerdem habe Atlético zu dieser Zeit sehr um ihn gekämpft und ihm die Wertschätzung ausgedrückt: „Meine Teamkollegen und die Leute im Klub haben alles getan, redeten mit mir, erhöhten mein Gehalt. Sie haben alles getan, um zu zeigen, dass Atletico mein Zuhause war und ich nicht gehen sollte.“

FC Barcelona im News-Ticker: Barca schließt Neymar-Rückkehr nicht mehr aus

News vom 18. November 2018: Der FC Barcelona hat Spekulationen über eine Rückkehr des brasilianischen Fußball-Stars Neymar weiter befeuert. Sport-Geschäftsführer Pep Segura schloss im Gespräch mit der katalanischen Tageszeitung La Vanguardia eine Verpflichtung des teuersten Fußballer der Welt von Paris St. Germain nicht aus. "Wenn wir der Meinung sind, dass er trotz allem, was er uns angetan hat, der Spieler sein soll, der kommen soll, dann wird er es sein", wird Segura zitiert.

Neymar hatte Barca im vergangenen Jahr für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro Richtung Paris verlassen. Neymar soll beim französischen Meister unzufrieden sein. Allerdings war der 26-Jährige zuletzt auch mit Barcas Erzrivalen Real Madrid in Verbindung gebracht worden.

FC Barcelona im News-Ticker: Barca feiert 15 Jahre Lionel Messi

Der 16. November ist für Lionel Messi und den FC Barcelona ein ganz besonderer Tag: Heute vor 15 Jahren spielte der Superstar zum ersten Mal für die Herrenmannschaft von Barcelona. Der Gegner: José Mourinho und der FC Porto beim Eröffnungsspiel im Estádio do Dragão im Jahr 2003. Die Heimstätte des FC Porto war für die EM 2004 in Portugal umgebaut worden.

Der damalige Trainer des FC Barcelona, Frank Rijkaard, brachte den jungen Lionel Messi in der 75. Minute für Fernando Navarro. Die verbleibenden 15 Minuten reichten Messi, um zwei Großchancen herauszuspielen. Bei der ersten legte er quer, hätte aber wohl selber abschließen sollen. Bei der zweiten legte er sich den Ball ein wenig zu weit vor.Mit dem ersten Tor klappte es im ersten Spiel nicht, aber einen bleibenden Eindruck hatte Messi hinterlassen - mit damals gerade einmal 16 Jahren.

Eigentlich spielte Messi damals in der ersten U18 des FC Barcelona. Außer ihm gehört aus dieser Mannschaft heute nur noch Xavi Hernández beim FC Barcelona.

Am Tag nach dem Spiel sprach Messi mit Barca TV über sein Debut. Der Argentinier sagte, er sei sehr glücklich, seinen Traum, für die erste Mannschaft des FC Barcelona zu spielen erfüllt zu haben. Jetzt hoffe er, dass weitere Einsätze folgen.

Damals hätte wohl kaum jemand vermutet, dass Lionel Messi 15 Jahre später zu den besten Fußballern aller Zeiten zählen wird. Bereits mit 24 Jahren wurde Lionel Messi zum Rekordtorschützen des FC Barcelona, mit 25 Jahren zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Primera División, der 200 Tore erzielte. Mit mehr als 550 Toren ist er heute der beste Torschütze der ersten spanischen Liga. Außerdem wurde Lionel Messi fünf Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt, davon viermal in Folge von 2009 bis 2012, und gewann mit dem FC Barcelona unter anderem vier Mal die Champions League, neun Mal die spanische Meisterschaft und sechs Mal den spanischen Pokalwettbewerb.

Zur Erinnerung an diese Zeit, veröffentlichte der FC Barcelona bei Instagram ein Video, dass Szenen aus dem ersten Spiel Messis zeigt - und einige Aufnahmen vom jungen Messi, die wohl noch kaum jemand gesehen hat.

FC Barcelona im News-Ticker: Rückkehr von Neymar und Thiago nicht ausgeschlossen

News vom 16. November 2018: Es hatte schon etwas von einem Erdbeben, als Neymar im Sommer 2017 für unglaubliche 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte. Dass der Brasilianer wegen des Geldes nach Paris ging, wollte PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi damals so nicht stehen lassen: „Das war nicht der Grund, warum Neymar sich für PSG entschieden hat. Er hätte woanders mehr verdienen können. Es geht darum, mit ihm die Geschichte des Fußballs umzuschreiben.“ Naja, das kann man auch anders sehen ...

Seither jedenfalls gibt es immer wieder Gerüchte, wonach Neymar den Schritt nach Paris bereuen und mit einer Rückkehr nach Barcelona kokettieren soll. Auch sollen die Barca-Profis dem Thema offen gegenüber stehen, doch offizielle Statements der Vereinsbosse gab es bislang nicht - bislang. Jetzt aber sprach Pep Segura, der sportliche Leiter, genau über das Thema.

Die Personalie Neymar liege „bei uns aktuell nicht auf dem Tisch“, so Segura im Gespräch mit dem Radiosender Cadena SER. „Ich habe schon einmal gesagt, dass jeder junge Spieler, der aus finanziellen Gründen weggeht, nicht wiederkommen wird. Daran halten wir uns.“ Im Anschluss aber schränkt er bei Neymar ein, schließlich seien bei ihm „die Umstände komplett anders, denn er ist kein Jugendspieler gewesen. Das sind Spieler, bei denen wir in Hinblick auf den Markt abwägen müssen, was das beste für uns ist.“ Heißt: Bietet sich die Möglichkeit für eine Rückkehr, würde sich der FC Barcelona damit beschäftigen. Übrigens: Ähnliches sagte Segura auch über Thiago vom FC Bayern ...

FC Barcelona im News-Ticker: Dembélé soll Haus in Dortmund völlig vermüllt hinterlassen haben

News vom 15. November 2018: Nein, reibungslos lief der Wechsel von Ousmane Dembélé im Sommer 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona nicht ab. Der Franzose streikte sich vom BVB weg, der für die Dienste des eigenwilligen Youngsters sogar noch 115 Millionen Euro Ablöse erhalten hatte. Jetzt, 15 Monate nach seinem unrühmlichen Abgang aus Westfalen, droht Dembélé neuer Ärger. Sein Vermieter aus Dortmunder Zeiten geht gegen ihn vor.

Wie die Bild berichtet, verklagt dieser den Spieler auf 20.725,76 Euro, weil Ousmane Dembélé das Einfamlienhaus, das er damals bewohnte, „mit erheblichen Mängeln” hinterlassen habe. In der Anklageschrift, die dem Blatt vorliegen soll, wird sogar von „erbarmungswürdigen Ordnungszuständen im Mietobjekt” gesprochen. Fotos, die das Blatt zeigt, unterstreichen diese Vorwürfe eindrucksvoll. Des Weiteren soll weder eine Kündigung des Mietvertrages, noch die Übergabe der Wohnung inklusive der Schlüssel an den Vermieter vollzogen worden sein. Entsprechend mussten am Haus alle Schlösser ausgewechselt werden.

Es gibt aber noch ein weiteres Problem: Von Ousmane Dembélé liege bis heute, also über ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Barcelona, keine gültige Adresse in der katalanischen Metropole vor. Somit konnte die Klageschrift bisher auch nicht zugestellt werden.

Für Borussia Dortmund hat sich das Geschäft im Nachhinein mehr als gelohnt. Man holte Dembélé für 15 Millionen Euro, profitierte ein Jahr immens von seinem Können (man gewann den DFB-Pokal) und gab ihn nach dessen Streik für satte 115 Millionen Euro an den FC Barcelona ab, wo er bereits auch mit fragwürdigen Aktionen auf sich aufmerksam machte.

98 Millionen Euro für Barca-Star? Klopps Liverpool bereitet angeblich Angebot vor

News vom 14. November 2018: Sucht Ousmane Dembélé schon bald das Weite? Nach dem unangekündigten Fernbleiben vom Training des FC Barcelona und dem Zuspätkommen zur Partie gegen Real Betis Sevilla steht das französische Top-Talent gehörig in der Kritik. Immerhin waren es nicht die ersten Fehltritte, die sich der Ex-Borusse bei den Katalanen erlaubt hat. Schon vor einigen Wochen kursierten Gerüchte, wonach Barca die Faxen dicke habe und seinen Dribbelkönig wieder verkaufen möchte.

Nun scheint ein erster Verein auf Tuchfühlung gegangen zu sein. Jürgen Klopps FC Liverpool ist nach Informationen der englischen Sun an einem Wintertransfer von Dembélé interessiert. So sollen die „Reds“ bereit sein, bis zu 98 Millionen Euro nach Barcelona zu überweisen.

Ungeachtet der derzeitigen Lage zwischen Ousmane Dembélé und dem FC Barcelona: Ein Wintertransfer in dieser Größenordnung scheint eher unrealistisch, zumal Liverpool in der Offensive mit Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Xherdan Shaqiri und dem wiedererstarkten Daniel Sturridge ausreichend besetzt ist. Zudem dürfte Barca sein zweifelsohne großes Talent nicht jetzt schon ziehen lassen.

FC Barcelona im News-Ticker: Dembélé in der Kritik - Berater greift ein

News vom 13. November 2018: Ousmane Dembélé steht nach seinem unentschuldigten Fehlen beim Training und dem Zuspätkommen zur Partie gegen Real Betis Sevilla gehörig in der Kritik. Grund genug für seinen Berater, Moussa Sissoko, seine Hand schützend über seinen Klienten zu legen.

Beim französischen Radiosender RMC erklärte er den Zwischenfall beim FC Barcelona: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass es so eine Berichterstattung gibt, wenn Ousmane krank ist. Der Arzt hat bestätigt, dass er krank war. Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Deshalb war er müde und hat das morgendliche Training verpasst.“

Dass nun so viel Kritik aufkomme, kann Sissoko nicht nachvollziehen. „Ousmane ist 20 Jahre alt und spielt in Barcelona – einem der besten Klubs der Welt. Er hatte einen großartigen Start in die Saison mit sechs Treffern und zwei Vorlagen. Ich verstehe die aktuelle Kritik nicht“, zeigt er sich verwundert.

Zudem habe es auch ein Gespräch mit Barcas Sportdirektor Eric Abidal gegeben, wie Dembélés Berater betonte: „Ob er Zweifel an seiner Zukunft bei Barca hat? Überhaupt nicht. Ousmane arbeitet weiter hart, er ist bei einem großen Klub und Didier Deschamps nominiert ihn weiterhin. Ich sprach auch mit Eric Abidal. Er ist sehr glücklich mit Ousmane. Er sagte, dass er sehr gut trainiert.“

FC Barcelona im News-Ticker: Niederlage bei Spektakel gegen Betis - Abwehrchef verteidigt Dembélé

News vom 12. November 2018: Rückkehr von Lionel Messi, erneute Eskapaden rund um Ousmane Dembélé und Sieben-Tore-Spektakel im Camp Nou: Der Fußball-Sonntag hatte beim FC Barcelona viel zu bieten, das meiste davon allerdings nicht zu Gunsten der Katalanen. Die viel gefeierte Rückkehr von Messi war nach der Partie nur noch ein Randthema. Viel mehr beschäftigte alle, wie es dem Tabellenzwölften Real Betis Sevilla gelungen war, vier Tore beim spanischen Meister zu erzielen.

3:4 hieß es am Ende aus Sicht Barcas, das dritte Tor ging ganz klar auf die Kappe von Marc-André ter Stegen. Und was war da eigentlich schon wieder mit Dembélé? Der Franzose soll nach dem Fernbleiben vom Training und der anschließenden Ausbootung aus dem Kader durch Ernesto Valverde laut dem Journalisten Marc Fuster von A3 Media auch zur Partie zu spät gekommen sein.

Dennoch verteidigte ihn Barcas Abwehrchef Gerard Piqué: „Aus Erfahrung ist es wichtig, dass junge Spieler lernen, dass Fußball 24 Stunden am Tag zählt – du musst ihn von der ersten bis zur letzten Minute leben.“ Zudem habe Dembélé viel Talent und man müsse ihm als jungem Spieler helfen, besser zu werden. „Wir waren alle jung und haben Fehler gemacht, so wie er“, betone Piqué.

FC Barcelona im News-Ticker: Superstar wird aus Barca-Kader gestrichen

News vom 10. November 2018: Fußball-Weltmeister Ousmane Dembele hat nun auch beim spanischen Titelträger FC Barcelona den Bogen womöglich überspannt. Zwei Tage nach der verspäteten Krankmeldung des Franzosen für das Training der Katalanen strich Barca-Trainer Ernesto Valverde das "Enfant Terrible" aus dem Kader für das Punktspiel am Sonntag gegen Betis Sevilla.

"Ich treffe immer die bestmöglichen Entscheidungen für die Mannschaft und den Klub", so Valverde. "Es stimmt nicht, dass ich die Geduld mit ihm verloren habe", sagte er, gab in Bezug auf Dembele jedoch auch zu bedenken: "Wir brauchen ihn. Deshalb müssen wir ihm helfen."

Nach einer langen Verletzung sorgte der 21-Jährige in den vergangenen Monaten mehrfach für Aufregung beim Klub des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen. Am vergangenen Donnerstag hatte sich Dembele erst mit 90-minütiger Verspätung vom Training der Blaugrana abgemeldet und seinen Ausfall für die Übungseinheit mit Magen-Darm-Beschwerden begründet.

FC Barcelona im News-Ticker: Dembélé verschollen

News vom 10. November 2018: Es gibt schon wieder Ärger um Ousmane Dembélé. Der katalanische Radiosenders RAC1 berichtet, dass der Spieler vom FC Barcolona am Donnerstag unentschuldigt beim Training fehlte. Die Mitarbeiter des Klubs konnten den Franzosen anderthalb Stunden lang nicht erreichen oder auffinden. Später entdeckten sie Dembélé dann bei ihm daheim. Dort wurden Ärzte hinzugerufen, die dem Spieler eine Gastroenteritis (Magen-Darm-Entzündung) diagnostizierten.

FC Barcelona im News-Ticker: Superstar fällt längere Zeit aus

Schlechte Nachrichten für die Fans des FC Barcelona. Der brasilianische Mittelfeldstar Coutinho, der im Januar 2018 für 160 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Katalanen gewechselt war, muss eine Zeit lang pausieren. Der 26-Jährige plagt sich mit einer Oberschenkelverletzung herum, wie der FC Barcelona offiziell bestätigte. Die Ausfallzeit bezifferte der Klub auf zwei bis drei Wochen.

Beim 1:1 in der Champions League am Dienstag bei Inter Mailand hatte der Offensivmann noch die Vorlage zu Malcoms zwischenzeitlicher Führung gegeben.

FC Barcelona im News-Ticker: Pinke Trikots sorgen für Spott

Beim Auswärtsspiel gegen Inter Mailand sorgten die Trikots vom FC Barcelona für Hohn und Spott in den Sozialen Medien. Für viele sahen die Katalanen in ihren knallpinken Jerseys aus wie Schweinchen.

Ein anderer User schrieb: „Übler Anblick“ und „das "F" in "FC" steht für Flamingo...“

Viele neue Unterstützer werden sie mit diesem Trikot nicht gewonnen haben. Den Fans gefiel aber nicht nur die Farbe des Jerseys nicht, auch die Leistung der Mannschaft beim 1:1 gegen Inter sorgte für keine Begeisterung. Die Tabelle der Gruppe B führen die Katalanen trotzdem an

FC Barcelona: Messi vor Comeback

Der Superstar der Katalanen hatte sich am 20. Oktober im Spiel gegen den FC Sevilla eine Unterarmfraktur zugezogen. Das Clasico, dass Barca mit 5:1 gewann, musste er genau so wie die beiden wichtigen Champions League Spiele gegen Inter Mailand sausen lassen. Zwar trainiert er wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz im Rückspiel gegen die Italiener kam aber zu früh für den Argentinier.

Bis zu seiner Verletzung gelangen Messi in der laufenden Saison schon zwölf Tore. Fünf davon schoss er alleine in den ersten beiden Spielen in der Champions League. Im nächsten Liga-Spiel gegen Real Betis Sevilla könnte er dann endlich sein Comeback geben.

FC Barcelona: Auf dem Weg zur Titelverteidigung in La Liga

Der Spanische Double-Sieger ist zusammen mit Real Madrid das Nonplusultra des Spanischen Fußballs. Während die Königlichen in den letzten Jahren die Champions League dominierten, sind die Katalanen in der heimischen La Liga und im Pokal meist vor dem Erzrivalen. Seit 2017 ist Ernesto Valverde der Trainer der Blaugrana. Gleich in seiner ersten Saison holte er das Double mit seinem neuen Verein. Auch in dieser Saison läuft es bislang gut. Barca steht nach elf Spieltagen an der Spitze der Tabelle.

FC Barcelona: Kader der Saison 18/19

Position Name Im Verein Seit Trainer Ernesto Valverde 2017 Co-Trainer Jon Aspiazu 2017 Torwart-Trainer José Ramón de la Fuente 2012