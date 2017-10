FC Bayern erobert Spitze in Überzahl - 2:0 gegen Leipzig

Nach dem spannenden Pokalfight ist die Fortsetzung im Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig in der Liga früh entschieden. Nach Rot für RB-Kapitän Orban haben die Bayern keine Mühe und siegen locker.

München (dpa) - Der FC Bayern hat auch das Fortsetzungsduell gegen Herausforderer RB Leipzig gewonnen und zum ersten Mal in dieser Saison die Führung in der Fußball-Bundesliga übernommen.

Nur 67 Stunden nach dem XXL-Pokal-Duell profitierte der deutsche Rekordmeister allerdings beim 2:0 (2:0) entscheidend von einem frühen Platzverweis gegen Leipzigs Kapitän Willi Orban in der 13. Minute. "Wir haben sehr gut angefangen. Damit war das Spiel fast gegessen", sagte Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng.

Mit dem fünften Sieg am Stück unter Trainer Jupp Heynckes reist der FC Bayern damit zum Champions-League-Duell am Dienstag bei Celtic Glasgow. Boateng kritisierte jedoch die Leistung der Bayern in der zweiten Halbzeit: "Wir spielen schlecht mit einem Mann mehr, das müssen wir auf jeden Fall besprechen." Auch David Alaba gab zu: Uns ist bewusst, dass wir in der zweiten Halbzeit nachgelassen haben."

James Rodríguez (19. Minute) und der angeschlagen ausgewechselte Robert Lewandowski (38.) mit seinem zehnten Saisontor zerstörten vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena frühzeitig die Hoffnungen auf ein erneut packendes Kräftemessen. Im vierten Duell zwischen dem Serienmeister und dem Vize-Meister flog zum dritten Mal ein Leipziger vom Platz. Nach einem Videobeweis entschied Referee Daniel Siebert auf Rot gegen Orban nach einer Notbremse gegen Arjen Robben. Es war eine harte, aber regelkonforme Entscheidung. Dem Topsiel raubte sie jedoch den sportlichen Reiz und die Spannung. "Er ist letzter Mann, die Rote Karte ist vertretbar", sagte Leipzigs Diego Demme. "Damit war das Spiel aber so gut wie entschieden."

Nach dem emotionalen Schlagabtausch im Pokal suchten beide Teams ihren Rhythmus und wollten langsam auf Betriebstemperatur kommen. Die Leipziger variierten ihr Konzept; sie gingen mal früh drauf, mal ließen sie sich fallen. Die drei Änderungen von Jupp Heynckes in der Startelf machten sich bezahlt. Neben dem starken James bildeten Javi Martínez und Sebastian Rudy ein überzeugendes Mittelfeld-Duo.

Rudy war auch der Initiator für den Platzverweis. Nach seinem Pass in die RB-Deckung kreuzte Orban den Laufweg von Robben und brachte den Holländer zu Fall. Schiedsrichter Siebert entschied nach Videobeweis auf Rot und sorgte früh für einen heftigen Dämpfer bei den Gästen.

Für den nächsten Rückschlag von RB sorgte der agile James, der den wegen einer Knieprellung fehlenden Kingsley Coman ersetzte. Der Kolumbianer traf nach einer maßgenauen Vorarbeit von Rudy und Robben trocken mit einem Linksschuss zur Führung.

Während die Leipziger Keita und Diego Demme im Mittelfeld die Lücken zulaufen mussten, hatte James mit einem abgefälschten Schuss sogar das 2:0 auf dem Fuß (21.). Hasenhüttl reagierte nun personell auf die Rote Karte: Nationalstürmer Timo Werner, der den entscheidenden Elfmeter beim Leipziger Pokal-Aus verschossen hatte, musste für Verteidiger Ibrahima Konaté weichen. Die Bayern drängten auf das nächste Tor.

Torwart Peter Gulacsi bewahrte die Leipziger zunächst noch vor der Vorentscheidung. Gegen Lewandowski war der Ungar wenige Minuten vor dem Seitenwechsel aber machtlos. Einen perfekten Pass von Martínez in die Tiefe verwertete der Dauertorjäger eiskalt. Kurz darauf musste der Pole angeschlagen raus, für ihn kam Arturo Vidal (45.).

Von den zehn Leipzigern war im Vorwärtsgang kaum noch etwas zu sehen. Der FC Bayern setzte nach der Pause auch nicht mehr entscheidend nach. Beiden Teams war längst anzumerken, dass sie innerlich auf die kommenden Champions-League-Aufgaben umgeschaltet hatten. Kurz vor Schluss musste der angeschlagene Keita noch humpelnd vom Platz, RB beendete die Partie sogar nur zu neunt.

