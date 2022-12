FC Bayern könnte die meisten Spieler im Halbfinale stellen und baut eine 40 Jahre lange Serie aus

Von: Boris Manz

Der FCB stellt mit fünf Spielern die meisten des WM-Halbfinales. Außerdem spielt zum zehnten Mal in Serie ein Spieler des FC Bayern bei einem Finale.

Doha – Die WM 2022 geht auf die Zielgerade. Der Sieg der Franzosen am Samstagabend sicherte Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman das Halbfinal-Ticket. Zusammen mit Noussair Mazraoui und Josip Stanišić stellt der FC Bayern damit fünf Spieler, die im Halbfinale auflaufen könnten. Da die „Equipé Tricolore“ auf Marokko trifft, baut der FC Bayern eine irre Serie aus. Seit 40 Jahren stellte der Rekordmeister immer einen Spieler im WM-Finale.

2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 Frankreich - Kroatien Deutschland - Argentinien Spanien - Niederlande Italien - Frankreich Brasilien - Deutschland Frankreich - Brasilien Brasilien - Italien Deutschland - Argentinien Argentinien - Deutschland Italien - Deutschland 4:2 1:0 n. V. 1:0 n. V. 1:1 n.V. 5:3 i. E. 2:0 3:0 0:0 n. V. 3:2 i. E. 1:0 3:2 3:1

FC Bayern: Sechs Spieler können bei der WM 2022 in Katar Weltmeister werden

Mit insgesamt fünf Akteuren stellt der FC Bayern München in Katar die meisten Spieler aller Vereine beim WM-Halbfinale. Ebenfalls fünf Spieler stellen zwei spanische Klubs ab. Allerdings, mit Atlético Madrid und dem FC Sevilla, nicht die zwei üblichen Verdächtigen. Da Lucas Hernandez im ersten Gruppenspiel zum Einsatz gekommen war, könnten sich gar sechs FCB-Akteure in Katar zum Weltmeister krönen.

Benjamin Pavard und Dayot Upamecano könnten durch einen Sieg gegen Marokko ins Finale einziehen. (links) Paul Breitner traf im WM-Finale 1982 bei der 1:3-Niederlage gegen Italien. (rechts) © IMAGO / Sven Simon (links), IMAGO / Horstmüller (rechts)

Noussair Mazraoi mit Marokko als erste afrikanische Mannschaft im WM-Halbfinale

Außer Josip Stanišić kamen alle Spieler der Münchner bei dieser WM bereits zum Einsatz. Während Upamecano in Frankreichs Defensive glänzte, kommt Kingsley Coman bisher nur sporadisch zum Zug. Benjamin Pavard hat hingegen seinen Stammplatz in der Elf von Didier Deschamps an Jules Koundé vom FC Barcelona verloren.

Außenverteidiger Noussair Mazraoui stand für Marokko nur beim Viertelfinale gegen Portugal nicht in der Startelf. Der FCB-Sommerneuzugang fiel krankheitsbedingt aus. Da die Löwen vom Atlas im Halbfinale auf Frankreich treffen, steht nun fest, dass eine vierzig Jahre anhalten Serie des FC Bayern nun fortbesteht.

FC Bayern und Inter Mailand: 40 Jahre WM-Finale

Seit 1982 stellten die Bayern in jedem WM-Finale mindestens einen Spieler ab. Dieselbe beeindruckende Serie kann neben dem Rekordmeister nur Inter Mailand vorweisen. Da Lautaro Martinez (Argentinien) und Marcelo Brozović (Kroatien) ebenfalls im Halbfinale aufeinander treffen, ist seit vierzig Jahren auch immer ein Spieler der Nerazurri im Endspiel aktiv.

Angefangen hat die Serie mit Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und Wolfgang Dremmler. Die deutsche Nationalmannschaft stand 1982 im Finale in Mexiko, verlor dort aber gegen Italien. Der damals 30-jährige Breitner traf zum 1:3 gegen die Azzurri und konnte nach 1974 nicht ein zweites Mal zum Weltmeister den goldenen Pokal in Höhe strecken.

WM-Titel 2014: Die beiden FC-Bayern-Legenden Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger feierten in Brasilien die Krönung ihrer außergewöhnlichen Karrieren. © Imago / Sven Simon

Matthäus, Auge oder Lizarazu: Bayern-Spieler in WM-Endspielen

Im Jahr 1986 folgte für die Deutschen die nächste Finalniederlage. Mit Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler, Norbert Eder und Dieter Hoeneß musste sich ein Bayern-Quartett Argentinien geschlagen geben. Im darauffolgenden Turnier glückte aber die Revanche. Ein Bayern-Sextett um „Auge“ schlug Maradona im Finale und krönte sich in Rom zum Weltmeister. Deutschlands Kapitän Lothar Matthäus zog damals bei Inter Mailand die Fäden im Mittelfeld.

In den Weltmeisterschaften 1994 und 1998 stand jeweils ein Bayern-Akteur im Finale: In den USA krönte sich Jorginho zum Weltmeister – bei Frankreichs Heim-WM gewann Bixente Lizarazu die begehrte Trophäe. Vier Jahre später erreichten Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies und Carsten Jancker überraschend das Endspiel bei der WM in Südkorea. Unvergessen bleibt das überragende Turnier vom Titan in Erinnerung, der im Finale gegen Ronaldo entscheidend patzte.

WM 2014: Lahm, Schweinsteiger und Götze – Bayern-Block wird Weltmeister in Brasilien

Bei der WM 2006 in Deutschland traf Willy Sagnol im Finale auf Italien. Obwohl der langjährige FCB-Verteidiger vom Punkt aus traf, mussten sich die Franzosen im Finale Italien geschlagen geben. Den entscheidenden Elfer verwandelte Fabio Grosso, der im Halbfinale auch Deutschland aus dem Turnier schoss. Sein damaliger Arbeitgeber: Inter Mailand. Im folgenden Turnier verlor Arjen Robben mit den Niederlanden das Finale in der Nachspielzeit.

In Brasilien 2014 stellten die Bayern bis heute den größten Block in einem Finale. Mit Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller und Final-Torschütze Mario Götze standen gleich sieben Spieler in Rio gleichzeitig auf dem grünen Rasen.

Wer wird der nächste FC Bayern-Star im Finale?

Vier Jahre später in Russland holte Frankreich gegen Kroatien den Pott. Während Mario Mandžukić, Ivan Perišić, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez nicht mehr oder noch nicht beim FCB unter Vertrag standen, kam Corentin Tolisso für den FC Bayern zum Einsatz. Am 18. Dezember erfahren wir, wer die nächsten Münchner Finalhelden werden.