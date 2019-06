„Mussten so lange leiden“: Reaktionen zum Champions-League-Triumph des FC Liverpool

Der FC Liverpool hat seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp den ersten Europacup-Sieg beschert. Hier gibt‘s Reaktionen aus dem Lager des sechsfachen Titelträgers.

Madrid - Im Finale von Madrid hatte Tottenham Hotspur die Chance auf den ersten Titelgewinn in der „Königsklasse“. Doch die „Spurs“ zogen den Kürzeren und mussten dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp den Vortritt lassen. Bereits zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte sind die „Reds“ kontinentaler Champion geworden (hier geht‘s zum Nachbericht). Doch für die Akteure auf dem Rasen und auch „Kloppo“ selbst war es der erste Titel. Dementsprechend kannte der Jubel nach dem Abpfiff keine Grenzen mehr:

Champions-League-Finale 2019: Stimmen aus dem Liverpool-Lager

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): „Unglaublich. Das war nicht das beste Spiel von Tottenham, nicht das beste von Liverpool. Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos. Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren. Das ist für meine Familie, für die Fans. Sie mussten so lange leiden.“

Alisson Becker (Torhüter FC Liverpool): „Es ist ein Kindheitstraum wahr geworden. Das ist unglaublich.“

Divock Origi (Torschütze FC Liverpool): „Das ist etwas Besonderes. Es war ein hartes Spiel. Wir haben gegen ein starkes Team gespielt, aber wir waren auch stark. Es kann sich im Fußball schnell drehen.“

Mohamed Salah (Stürmer FC Liverpool): „Jetzt ist jeder glücklich. Jeder hat heute sein Bestes gegeben, es war niemand allein herausragend, die ganze Mannschaft war unglaublich.“

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool): „Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Nach dieser Saison, die wir hatten, hat es niemand mehr als wir verdient. Wir haben etwas Besonderes geschafft, das Spiel dominiert. Ich bin nur ein einfacher Junge aus Liverpool, dessen Traum wahr geworden ist.“

In der ersten Halbzeit erlebte das Champions-League-Finale nicht nur mit dem frühen Tor einen Höhepunkt: Das Spiel musste kurz unterbrochen werden. Grund: Eine Flitzerin enterte den Platz.

dpa/pf