Kommentar: Infantinos Kredit

von Marc Beyer schließen

Als Sepp Blatter vor einem Jahr die FIFA verlassen musste, hoffte man auf bessere Zeiten. Das war ein Trugschluss. Sein Nachfolger Gianni Infantino ist bereits jetzt ähnlich umstritten. Neuestes Beispiel ist die WM-Aufblähung.

Als Gianni Infantino zum ersten Mal mit dem Plan einer WM-Ausweitung an die Öffentlichkeit trat, war noch von 40 Teilnehmern die Rede. Die XL-Idee war ein großes Wahlkampfthema und einer der Gründe, warum der Schweizer letztlich zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde. Infantino war der Mann, der den Kleinen die Tür zum Turnier der Großen öffnete. Irgendwann kam ihm plötzlich eine 48er-WM in den Sinn. Von 40 auf 48, das sind noch mal satte 20 Prozent mehr. Bei der FIFA ist nichts unmöglich.

Gerade mal ein Vierteljahr ist der Plan von der Erweiterung der Erweiterung alt. Dass er gestern bereits besiegelt wurde, spricht für eine Effizienz und Entscheidungsfreude, die jeden Politiker erblassen lassen müsste. Das rasante Tempo kaschiert freilich nicht die Tatsache, dass Detailfragen zum Format noch nicht schlüssig durchdacht sind. Die Idee, per Elfmeterschießen die lästigen Unentschieden auszumerzen, mutet reichlich unausgegoren an.

Vor allem aber belegt die Entscheidung der FIFA eindrucksvoll, dass Gianni Infantino es in seinem Amtsverständnis und der energischen Umsetzung gegen alle Widerstände und logischen Argumente locker mit seinem Vorgänger aufnehmen kann. Joseph Blatter wirkte am Ende seiner quälend langen Regentschaft wie die Verkörperung alles Bösen, Schlechten und Verabscheuungswürdigen, das den Weltsport je heimsuchte. Seine Vertreibung war wie eine Befreiung. Doch nun stellt sich heraus, dass nichts besser geworden ist.

Im Schmieden von Allianzen erweist sich auch der langjährige UEFA-Generalsekretär Infantino als Meister seines Fachs. Der vielstimmige Protest der Fußballprominenz ist für ihn nicht mehr als ein Grundrauschen, über das er locker hinweghört. Dass eine Mammut-WM lukrativ wird, ist in der Tat schon heute absehbar. Nur das zählt für die FIFA, die sich so gerne als Hüterin alter Werte inszeniert. Für Gianni Infantino, der noch nicht mal ein Jahr im Amt ist, aber bereits ein Fall für die hauseigene Ethikkommission war und auch sonst so manchen Skandal zu überstehen hatte, sind florierende Finanzen lebenswichtig. Seine Macht beruht auf Versprechen und Geschenken, sie ist auf Kredit finanziert. Seit gestern wird zurückgezahlt.