Europa League im Live-Ticker: Leipzig in Überzahl - und dennoch nicht überzeugend

Gegen den FK Sorja Luhansk will RB Leipzig in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Wir begleiten das Hinspiel der Playoffs im Live-Ticker.

FK Sorja Luhansk - RB Leipzig 0:0 (Do, 20.30 Uhr)



Luhansk: Luiz Felipe - Tymchyk, Vernydub, Svatok, Mykhaylychenko - Kharatin, Silas - Karavaev, Lednev, Khomchenovskyi - Rafael Ratao Leipzig: Mvogo - Mukiele, Konate, Orban, Saracchi - Laimer, Ilsanker, Demme - Bruma, Cunha, Werner Schiedsrichter: Benoît Bastien Tore: ---

43. Minute:

Jetzt mal eine Ecke für Luhansk, doch die ist erstaunlich schlecht geschlagen und verpufft.

39. Minute: RaBa fehlt es an Inspiration und Kreativität im vorderen Drittel. Die Aufbaustruktur hinter der Mittellinie ist für ein Ragnick-Team ertaunlich schwach, stattdessen fliegen immer wieder recht bieder geschlagenen Bälle in Richtung der Ukrainer. Dementsprechend bedient ist der Trainer: Seine Schreie durchdringen immer wieder das phasenweise relativ stille Stadion.

33. Minute: Das Spiel der Leipziger ist in der aktuellen Phase etwas fahrig. Gerade eben setzt Konate einen Kopfball neben das Gehäuse.

30. Minute: Jetzt ein längere Pause, weil Konate verletzt am Boden liegen bleibt. Doch zum Glück geht es für ihn weiter.

25. Minute: Auch die Ukrainer wissen zu gefallen. Trotz Außenseiterstatus und Unterzahl ist der erste Impuls zur Befreiung aus einer Situation immer der Flachpass. Auch das hohe Attackieren der Ukrainer war so nicht zu erwarten, bietet RaBA allerdings auch Räume.

23. Minute: Immer wieder toll zu sehen wie radikal Leipzig im Zentrum Überzahlsituationen schafft und dem Spiel lediglich über die Außenverteidiger Breite gibt. Auch wenn immer wieder ein ukrainisches Bein gerade noch dazwischen ist, schaut das im Ansatz gut aus, was die Leipziger - in Anbetracht der Austellung und der Phase der Saison - hier anbieten.

20. Minute: Erste Topchance für Leipzig! Werner dringt von rechts außen in den Strafraum ein, kann den Ball aber nicht optimal führen und kommt dennoch am Torwart vorbei. Mit seinem schwachen linken Fuß schließt er dann ab, doch sein Schuss wird auf der Linie geklärt.

16. Minute: Es wird erstmals etwas hitziger und Leipzig profitiert davon: Lednev liegt am Boden und tritt gegen einen Leipziger aus, der ihm auf den Fuß gestiegen war. Der Schiedsrichter hat es gesehen und gibt glatt Rot. Ein Bärendienst den der wichtige Lednev seiner Mannschaft erweist, die knapp 70 Minuten in Unterzahl gegen Leipzig könnten für die Ukrainer noch sehr, sehr lang werden.

13. Minute: Jetzt aber: Saracchi hinterläuft Werner, der dadurch relativ unbedrängt halblinks vorm Sechzehner zum Schuss kommt. Sein Aufsetzter ist letztlich aber kein Problem für Felipe im Tor, der die Kugel zur Seite ablenkt.

12. Minute: Trotz der Überlegenheit kommt Leipzig noch nicht wirklich gefährlich zum Abschluss.

9. Minute: Doch auch Luhansk deutet partiell an, dass man neben der starken Physis und Kampfbereitschaft durchaus auch kicken kann. Dennoch ist RaBa hier das ganz klar dominierende Team.

4. Minute: Werner kommt in den ersten Minuten klar über den Flügel, während Cunha das Zentrum besetzt. Nach dem Wachmacher in der ersten Minute ist Leipzig gut in der Partie, verschiebt das Spielgeschehen konsequent in die Hälfte der Gastgeber und gewinnt viele zweite Bälle.

1. Minute: Der Ball rollt. Und gleich ein riesen Chance für Luhansk! Eine flache Hereingabe von Ratao findet in der Mitte in Lednev einen Abnehmer, doch Mvogo im Tor wirft sich gerade noch dazwischen. Das wäre beinahe der ganz frühe Rückstand gewesen.

20.28 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. Leipzig spielt in den ungewohnten blauen Trikots und gelben Hosen. Das Stadion ist nur spärlich gefüllt, kein Wunder es liegt etwa 400 Kilometer entfernt von Luhansk. Dort ist wegen des ukrainisch-russischen Konflikts kein internationaler Spielbetrieb möglich.

20.15 Uhr: In in einer Viertelstunde geht es in Saporischschja los. Cheftrainer Ralf Rangnick dabei auf die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin, Marcel Sabitzer und Kevin Kampl verzichten. Das Trio blieb in Leipzig und bereitet sich auf das schwere Auswärtsspiel zum Bundesliga-Start an diesem Sonntag bei Borussia Dortmund vor. Nicht in der Startelf steht überraschend der Schwede Emil Forsberg. Für ihn sollen Bruma und der brasilianische Neuzugang Matheus Cunha die Akzente in der Offensive setzen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Gastspiel von RB Leipzig beim FK Sorja Luhansk in den entscheidenden Playoffs der UEFA Europa League. Die Sachsen wollen beim Team aus der Ukraine eine gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später vor heimischer Kulisse erzielen, um den Einzug in die Gruppenphase perfekt zu machen. Ob es klappt, erfahren Sie im Live-Ticker.

FK Sorja Luhansk gegen RB Leipzig: Vorbericht

Luhansk/Leipzig - RB-Coach Ralf Rangnick hat jüngst mit der Ankündigung, in Bundesliga und Europa League auf zwei verschiedene Teams zu setzen, für Furore gesorgt. Welche Mannschaft Rangnick am Donnerstagabend in Luhansk aufbietet, wird mit Spannung erwartet.

Die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin und Marcel Sabitzer kommen jedenfalls nicht in Frage. Augustin laboriert an einem Magen-Darm-Virus, Sabitzer hat seine Adduktorenprobleme noch nicht vollständig auskuriert. Kurzfristig ausfallen wird Kevin Kampl. Nach Auskunft von Cheftrainer Ralf Rangnick erlitt er im Abschlusstraining am Mittwoch eine Muskelverletzung. Dafür kehrt Torjäger Timo Werner ins Aufgebot zurück.

Unabhängig von Personalfragen dürften die Leipziger alles daran setzen, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der Red Bull Arena zu erarbeiten. Nur der Sieger der letzten Playoff-Runde zieht in die Gruppenphase der Europa League ein. Die Sachsen wiesen die bisherigen Kontrahenten Häcken (Schweden) und Craiova (Rumänien) souverän in die Schranken.

Doch Gegner Luhansk ist keine Laufkundschaft. In der zweiten Playoff-Runde setzten sich die Ukrainer überraschend gegen den favorisierten SC Braga durch. Und auch ein Bundesliga-Kontrahent der Leipziger denkt mit Schaudern an Sorja zurück. Hertha BSC unterlag der Elf von Yuri Vernydub an einem unwirtlichen Abend im Oktober 2017 mit 1:2.

