Plötzlicher Herzstillstand nach Kollision: Nachwuchs-Footballer (20) stirbt auf dem Spielfeld

Teilen

In Australien kam es bei einem Football-Spiel zu einer Tragödie. Ein 20-jähriger Spieler verstarb plötzlich nach einem Zusammenprall.

Adelaide - Vom 27. bis zum 29. April findet der NFL-Draft statt, bei dem die Weichen für die Karrieren der besten Football-Talente der Vereinigten Staaten gestellt werden. Nur wenige Tage davor trauert die Sportwelt um einen Nachwuchs-Footballspieler aus Australien. Der erst 20-jährige Antonio Loiacono verstarb plötzlich und unerwartet nach einem Unfall auf dem Feld.

Nachwuchs-Footballer stirbt nach Kollision: „Nicht mehr in der Lage zu atmen“

Doch was genau war passiert? Wie Loiaconos Bruder Jack gegenüber dem Sportsender FoxSports erklärte, ging der tödlichen Verletzung ein Zusammenprall mit einem Gegenspieler voraus. „Beim Aufheben des Balls wurde er von einem Spieler getroffen. Der Schlag war so heftig, dass er auf der Stelle einen Herzstillstand erlitt. Er war nicht mehr in der Lage, selbstständig zu atmen“, skizzierte der 19-Jährige den Ablauf des folgenschweren Unfalls.

Kurz nach der Kollision wurde Loiacono von Rettungskräften auf dem Platz zwar noch wiederbelebt und anschließend dem Royal Adelaide Hospital überliefert. In der Klinik konnten die Ärzte am Sonntag jedoch nur noch den Hirntod des jungen Mannes feststellen.

„Munich Football Arena“ und Co.: Diese kuriosen Namen bekommen die zehn EM-Stadien Fotostrecke ansehen

Football-Klub reagiert nach plötzlichem Tod von 20-jährigem Spieler bestürzt

Der Birdwood Football & Netball Club, der Klub des Todesopfers, zeigte sich besonders betroffen und setzte ein emotionales Statement auf seiner Facebook-Seite ab. Außerdem wurden die Mitglieder aufgerufen, über GoFundMe, eine Internetplattform zur Vermittlung von Spendengeldern, für die Angehörigen des Verstorbenen zu spenden.

„Der BFNC möchte der Familie von Antonio Loiacono in dieser sehr schwierigen Zeit unser aufrichtiges Beileid aussprechen“, schrieb der Verein aus dem Vorort von Adelaide. „Antonio war nur ein paar Monate in unserem Club, aber seine Führungsqualitäten und seine Fürsorge für sein neues Team werden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ruhe in Frieden.“

Toter Footballspieler war Organspender: Er könnte zwei Leben retten

Der Fall erschütterte die Region, weshalb sich auch Peter Malinauskas, der Premierminister von Süd-Australien, gegenüber dem Guardian äußerte. „Wir wissen, dass der junge Herr ziemlich schnell nach dem Ereignis ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sich in einem kritischen Zustand befand, aber dass sein Leben so tragisch verloren geht, ist herzzerreißend, es ist absolut herzzerreißend“, meinte der 42-Jährige.

Die Tragödie könnte für zwei weitere Personen jedoch lebensverändernd sein. Loiaconos Familie wurde kurz nach dem Tod des jungen Sportlers bestätigt, dass dieser Organspender sei. Wie Daily Mail berichtet, wird Antonio Loiacono somit zwei Leben retten, darunter das eines Babys. (ajr)