Frauen wegen Männern benachteiligt: Fußball-Klub wehrt sich gegen Vorwürfe

Von: Jannek Ringen

Fortuna Köln wird vorgeworfen, dass die Frauenmannschaft gegenüber den Junioren- und Herrenteams benachteiligt wird. Jetzt spricht der Club.

Köln – In der abgeschlossenen Saison belegte das Herren-Team von Fortuna Köln den sechsten Platz in der Regionalliga West. Gleiches gilt für das Frauenteam, welches ebenfalls auf dem sechsten Platz in der Regionalliga landete. Doch jetzt gibt es Kritik für den Verein mit zahlreichen Jugendteams.

Fortuna Köln Gegründet: 21. Februar 1948 Anzahl Teams: 29 (vier Juniorinnen/Seniorinnen, 25 Junioren/Senioren) Größter Erfolg: Aufstieg in die 1. Bundesliga 1973

Fortuna Köln mit einem infrastrukturellen Problem

Fortuna Köln ist mit vier Mädchen-, Frauenmannschaften und 25 Jungen-/Herrenteams, die in der abgelaufenen Saison am Spielbetrieb teilnahmen, die größte Amateurabteilung in Köln. Dabei besitzt der Club nur einen Kunstrasen-Platz für das Training der 29 Mannschaften. Wer nicht auf dem Kunstrasen trainieren kann, muss mit Asche vorliebnehmen.

Damit ist der Jean-Löring-Sportpark, in dem der Verein seine Trainingseinheiten abhält, infrastrukturell nicht wirklich gut aufgestellt. Zwar befinde man sich mit der Stadt im Austausch über dieses Problem, jedoch scheint eine Lösung für die Fortuna derzeit in weiter Ferne. Dies sorgt derzeit insbesondere auf Social Media für Aufsehen und Unruhe im Umfeld des Vereins.

Bei Fortuna Köln gibt es derzeit Diskussionen um Gleichberechtigung. © IMAGO / Rene Traut

Benachteiligung? Die Kritik an Fortuna Köln

Da derzeit die Herren- und Juniorenteams bei Fortuna Köln den Vorzug für den Kunstrasenplatz erhalten, gerät der Verein in die Kritik. Der Club sah sich gezwungen, ein Statement auf seiner Website zu veröffentlichen, in dem über die aktuelle Situation im Club aufgeklärt wird. Die Verantwortlichen zeigten hierbei vollstes Verständnis für die Kritik und betonten, dass Gleichberechtigung zu den Werten des Vereins gehören würde.

Allerdings bat man auch um Verständnis für die Situation. Man hätte mit der Stadt alle möglichen Szenarien diskutiert, damit sich die Situation verbessern ließe. Besonders die Juniorenabteilung komme im Verein eine besondere Bedeutung zu und auf dieser würde ein wichtiger Teil des Clubs fußen.

Die Jugendarbeit ist das Aushängeschild der Fortuna

Für Fortuna Köln ist die Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil des Clubs und derzeit haben sie immer öfter das Nachsehen im Werben um Talente. In seinem Statement stellte der Verein heraus, dass derzeit sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader der ersten Mannschaft stehen und die Jugendarbeit deshalb das Aushängeschild des Vereins sei.

Aus diesem Grund könne man dem Frauenfußball nicht denselben Stellenwert bieten, da es ansonsten die Existenz der Profiabteilung infrage stellen würde. Deshalb könne Fortuna Köln in diesem Bereich auch nicht mit einem Breitensportverein und den dortigen Regelungen verglichen werden. Eine Lösung für das Problem versuche der Verein dennoch schnellstmöglich zu finden.