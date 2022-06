Frauen-EM 2022: Gruppe A – Mannschaften, Termine und Favoriten

Teilen

Frauenfußball, Österreich gegen Neuirland (Symbolbild) © IMAGO / Sports Press Photo

Am 6. Juli eröffnet Gastgeber England zusammen mit Österreich die Frauen-EM 2022. Alles Wissenswerte zur Gruppe A der Fußball-Europameisterschaft der Frauen.

München – Im Juli 2022 wird die Frauen-EM in England ausgetragen. Dann kämpfen wieder 16 Frauen-Teams um den Titel der besten Fußball-Nation Europas. Der Spielplan der Frauen-EM ist vom 6. Juli bis zum 31. Juli durchgetaktet. Das Turnier sollte bereits im Sommer 2021 stattfinden, doch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben sich die Zeitpläne. Der Juli 2022 wurde als neuer Austragungszeitpunkt für die Frauen-EM bestimmt. Da bereits zahlreiche Werbeartikel, Dokumente, etc. produziert worden waren, blieb der Name Frauen-EURO 2021 bestehen. Die Auslosung der Gruppen wurden bereits am 28. Oktober 2021 in Manchester vollzogen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage gibt es jedoch eine kleine Änderung: Da Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs von der Europameisterschaft ausgeschlossen wurde, wurde als Ersatzteam Portugal nominiert.

Frauen-EM 2022: Die Mannschaften der Gruppe A

England

Trainerin: Sarina Wiegman

Größter Erfolg: 3. WM 2015, Finale EM 1984 & 2009

Rekordtorschützin: Kelly Smith (46 Tore)

Rekordspielerin: Fara Williams (172)

Wertvollste Spielerin: Fran Kirby (€ 225.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Three Lionesses

FIFA-Weltrangliste: 8. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 13:0 über Ungarn (2005)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Norwegen (2000)

EM-Teilnahmen: 7

Österreich

Trainerin: Irene Fuhrmann

Größter Erfolg: Halbfinale EM 2017

Rekordtorschützin: Nina Burger (53 Treffer)

Rekordspielerin: Sarah Puntigam (113 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Nicola Billa (€ 125.000, Stand: 11/2021)

FIFA-Weltrangliste: 21. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Armenien (2x 2003)

Höchste Niederlage: 1:6 gegen Schweden (2021)

EM-Teilnahmen: 2

Norwegen

Trainer: Martin Sjögren

Größter Erfolg: Weltmeister 1991, Olympia Gold 2000

Rekordtorschützin: Isabell Hervorlovsen (67 Tore, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Hege Riise (188 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Maren Mjelde (€ 100.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: Gresshoppene (Grashüpfer)

FIFA-Weltrangliste: 12. (Stand: 12/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über die Slowakei (1995)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen die Niederlande (2021)

EM-Teilnahmen: 11

Nordirland

Trainerin: Vera Pauw

Größter Erfolg: 10. Platz beim Algarve Cup 2006

Rekordtorschützin: Olivia O’Toole (54 Treffer, Stand 05/2022)

Rekordspielerin: Emma Byrne (134 Einsätze, Stand 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: -

FIFA-Weltrangliste: 46. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 11:0 über Georgien (2021)

Höchste Niederlage: 0:10 gegen Schweden (1992)

EM-Teilnahmen: 0

Frauen-EM 2022: Gruppe A – Termine, Begegnungen, Stadien

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 6. Juli 2022 21 Uhr Old Trafford England - Österreich 7. Juli 2022 21 Uhr Southampton Norwegen - Nordirland 11. Juli 2022 18 Uhr Southampton Österreich - Nordirland 11. Juli 2022 18 Uhr Brighton England - Norwegen 15. Juli 2022 21 Uhr Southampton Nordirland - England 15. Juli 2022 21 Uhr Brighton Österreich - Norwegen

Mit dem TV-Sendeplan der Frauen-EM 2022 können Sie alle Spiele live im TV oder Live-Stream mitverfolgen.

Frauen-EM 2022: England, Österreich, Norwegen und Nordirland – Infos zu den Teams der Gruppe A

Als Gastgeber hat sich England automatisch qualifiziert. Bei der letzten EM im Jahr 2017 erreichten die Engländerinnen das Halbfinale. Bei der WM 2019 stand das Team aus England ebenfalls unter den besten Vier.

Wichtige Info zu England: Erfolgscoach Sarina Wiegman, führte die Niederländerinnen bereits 2017 zum Triumph und auch durch die aktuelle Qualifikation. Im September 2021 löste Phil Neville als neue England-Trainerin ab.



Österreich qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe G für die EM. Die bisherige Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 22:3 Tore

Wichtige Info: Die Europameisterschaft 2017 war für das österreichische Nationalteam das erste großes Turnier, wobei man erst im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Dänemark verlor.



Norwegen qualifizierte sich als Sieger der Gruppe C für die EM. Die Bilanz: 6 Spiele, 6 Siege, 34:1 Tore

Wichtige Info: Seit 1987 hat Norwegen nur zweimal nicht mindestens das Halbfinale einer Europameisterschaft erreicht: 1997 (als Co-Gastgeber) und 2017



Nordirland kam als Zweiter der Gruppe C zur EM. Die Bilanz: 8 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 17:17 Tore, 4:1-Gesamtsieg in den Play-offs gegen die Ukraine

Wichtige Info: Standen vor der Qualifikation auf Platz 32 von 48 Teilnehmern.