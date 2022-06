Frauen-EM 2022: Gruppe B – Mannschaften, Termine, Favoriten

Frauenfußball, Deutschland, Svenja Huth am Ball (Symbolbild) © IMAGO/pmk

In der Gruppe B der Frauen-EM 2022 befindet sich auch das Team der Deutschen Nationalmannschaft. Die Spielerinnen des DFB gehören zu den Favoritinnen.

München – Im Juli wird die Frauen-EM 2022 in England ausgetragen. 16 Nationalmannschaften kämpfen über einen Monat hinweg um den Titel. Gespielt wird von 6. Juli bis zum 31. Juli in den bekanntesten Stadien Englands. Die Frauen tragen die EM traditionell immer ein Jahr später aus als die Männer, weshalb das Turnier bereits im Sommer 2021 stattfinden sollte. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Männer-EM 2020 allerdings ins Jahr 2021 verschoben werden. Somit wurde der Juli 2022 als neuer Austragungszeitraum für die Frauen-EM ausgewählt. Da bereits zahlreiche Werbeartikel, Dokumente, etc. produziert worden waren, blieb der Name Frauen-EURO 2021 bestehen. Aufgrund des Ukraine-Krieges wurde Russland von der EM ausgeschlossen, stattdessen tritt nun Portugal bei der Europameisterschaft mit an.

Frauen-EM 2022: Die Mannschaften der Gruppe B

Spanien

Trainer: Jorge Vilda

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 1997

Rekordtorschützin: Jennifer Hermoso (42 Treffer, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Alexia Putellas (92 Einsätze, Stand: 12/2021)

Wertvollste Spielerin: Alexia Putellas (€ 350.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: La Selección, La Furia Roja

FIFA-Weltrangliste: 10. (Stand: 12/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über Slowenien (1994)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Schweden (1996)

EM-Teilnahmen: 4

Finnland

Trainerin: Anna Signeul

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 2005

Rekordtorschützin: Linda Sällsträm (50 Treffer, Stand: 05/2022)

Rekordspielerin: Anna Westerlund (140 Treffer, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: Helmarit bzw. Helmipöllöt (die Raufußkäuze)

FIFA-Weltrangliste: 28. (Stand: 25.3.2022)



Höchster Sieg: 8:0 über Bulgarien (2014)

EM-Teilnahmen: 3

Deutschland

Trainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Größter Erfolg: 2 x WM-Titel, 8 x EM-Titel, Gold Olympia 2016

Rekordtorschützin: Birgit Prinz (128 Tore)

Rekordspielerin: Birgit Prinz (214 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: Lena Oberdorf (€250.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Die Mannschaft

FIFA-Weltrangliste 3. (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über Kasachstan (2011)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen die USA (1996)

EM-Teilnahmen: 10

Dänemark

Trainer: Lars Sondergaard

Größter Erfolg: Vize-Europameister 2017

Rekordtorschützin: Pernille Harder (67 Tore, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Katrine Pedersen (210 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Sanne Troelsgard (€ 100.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: Danish Dynamite

FIFA-Weltrangliste: 15. (Stand: 12/2021)

Höchster Sieg: 15:0 über Georgien (2009)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen die USA (1995)

EM-Teilnahmen: 9

Frauen-EM 2022: Die Begegnungen der Gruppe B

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 8. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland 16. Juli 2022 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

Frauen-EM 2022: Spanien, Deutschland, Dänemark und Finnland – Wissenswertes zur Gruppe B

Spanien konnte sich als Sieger der Gruppe de für die Frauen-EM 2022 qualifizierte. Die Bilanz der Spanier: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 48:1 Tore

Wichtige Info: Vor dem Jahr 2013 hatte sich die spanische Nationalmannschaft nur für ein großes Turnier qualifizieren können – jetzt bestreiten sie ihr fünftes in Folge.



Deutschland (2 WM-Titel, 8 EM-Titel) marschierte als Sieger der Gruppe I souverän durch die Qualifikationsphase: Die Bilanz: 8 Spiele, 8 Siege, 46:1 Tore

Wichtige Info: Nach 18 Jahren Titelverteidigung beendete Dänemark im Viertelfinale 2017 die Siegesserie des deutschen Teams.



Dänemark (Vize-Europameister aus dem Jahr 2017) qualifizierte sich als Sieger der Gruppe B. Die Bilanz: 10 Spiele, 9 Siege, 1 Unentschieden, 48:1 Tore

Wichtige Info: Dänemark sicherte sich seine EM-Qualifikation am 27. Oktober dank eines 3:1-Siegs bei den Italienerinnen, die seit mehr als fünf Jahren zu Hause nicht mehr verloren hatten.

Finnland machte in der Qualifikationsphase als Gruppensieger schnell den Deckel drauf. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 24:2 Tore

Wichtige Info: Bei der ersten Endrundenteilnahme einer finnischen Mannschaft, egal ob männlich oder weiblich, erreichte das Team 2005 das Halbfinale.