Frauen-EM 2022: Gruppe C – Mannschaften, Termine, Favoriten

Frauen-Fußball, Evelina Duljan aus Schweden am Ball (Symbolbild) © IMAGO/JÖRGEN JARNBERGER

In der Gruppenphase kämpfen unter anderem die Schweiz, Schweden, die Niederlande und Portugal um den Einzug in die K.O.-Runde. Wissenswertes über die Gruppe C.

München – Im Juli findet die Frauen-EM 2022 in England statt, in deren Rahmen 16 Teams um den Titel kämpfen werden. Ausgetragen wird die EM in den bekanntesten englischen Stadien, wie dem beispielsweise dem Wembley-Stadion. Da die Frauen traditionell immer ein Jahr später als die Männer ihre Europameisterschaften austragen, sollte das Turnier bereits im Sommer 2021 stattfinden. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die EM 2020 der Männer ins Jahr 2021 verschoben werden musste. Somit wurde der Juli 2022 zum neuen Austragungszeitpunkt für die Frauen-EM auserkoren. Ausgelost wurden die Gruppen der Europameisterschaft am 28. Oktober 2021 in Manchester. Seither hat es allerdings eine kleine Änderung gegeben: Da Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs von der Europameisterschaft ausgeschlossen wurde, tritt nun Portugal als Ersatzteam an.

Frauen-EM 2022: Die Mannschaften der Gruppe C

Portugal

Trainer: Francisco Neto



Größter Erfolg: EM-Endrundenteilnahme 2017 (Vorrunde)

Rekordspielerin: Carla Couto (145, Stand: 05/2022)

Spitzname: Seleção das Quinas

Höchster Sieg: 8:0 über Moldau (2017)

Höchste Niederlage: 0:13 gegen Deutschland (2003)

EM-Teilnahmen: 1

Schweiz

Trainer: Nils Nielsen

Größter Erfolg: WM-Achtelfinale 2015

Rekordtorschützin: Ana Maria Crnogircevic (65 Treffer)

Rekordspielerin: Lara Dickenmann (135 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: S. Fölmli, L. Wälti (je € 70.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Nati

FIFA-Weltrangliste: 20. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Malta (2014)

Höchste Niederlage: 0:11 gegen Deutschland (1994)

EM-Teilnahmen: 2

Niederlande

Trainer: Mark Parsons

Größter Erfolg: EM-Titel 2017, Vize-Weltmeister 2019

Rekordtorschützin: Vivianne Miedema (85 Tore)

Rekordspielerin: Sherida Spitse (192 Partien)

Wertvollste Spielerin: Vivianne Miedema (€ 350.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Oranje

FIFA-Weltrangliste: 4. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 13:1 über Mazedonien (2009)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen Schweden (1981)

EM-Teilnahmen: 4

Schweden

Trainer: Peter Gerhardsson

Größter Erfolg: EM-Titel 1984

Rekordtorschützin: Lotta Schelin (88 Tore)

Rekordspielerin: Caroline Seger (225 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Sofia Jakobsson (€ 225.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Tre Kronor

FIFA-Weltrangliste 2. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über Aserbaidschan (2010)

Höchste Niederlage: 0:4 (insgesamt 7 Mal)

EM-Teilnahmen: 9

Frauen-EM 2022: Der Spielplan der Gruppe C

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 9. Juli 2022 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz 9. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden 13. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz 13. Juli 2022 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande 17. Juli 2022 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal

Frauen-EM 2022: Portugal, Schweiz, Niederland und Schweden – die Teams in Gruppe C

Portugal darf nach dem Ausschluss der russischen Nationalmannschaft als Zweiter Gruppe E zur Frauen-EM 2022 in England anreisen. Die Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 10:2 Tore, Play-off gegen Russland - 0:1

Wichtige Info: Im Jahr 2017 feierte Portugal sein Debüt bei der Endrunde einer EM und gewann das Spiel gegen Schottland. Allerdings verlor die Mannschaft im Spiel darauf gegen Spanien und England.



Schweiz darf als Zweiter der Gruppe H zur EM fahren. Die Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 20:6 Tore, 3:2 i.E. in den Play-offs gegen die Tschechische Republik.

Wichtige Info: Die Schweizer Spielerinnen gewann das allererste Elfmeterschießen in Play-offs zu einer Frauen-EM und qualifizierten sich so zum zweiten Mal für das Turnier.

Die Niederlande qualifizierte sich als Titelverteidiger und Sieger der Gruppe A problemlos für die Frauen-EM. Die Bilanz: 10 Spiele, 10 Siege, 48:3 Tore

Wichtige Info: Vor 2017, als sie auf heimischem Boden triumphierten, hatten sie nie ein großes Finale erreicht. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2019 verloren sie das Finale gegen die USA.

Schweden dominierte als Sieger der Gruppe F souverän die Qualifikationsphase. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 40:2 Tore

Wichtige Info: Schweden landete bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2019 auf Platz drei und holte 2021 bei Olympia Silber.