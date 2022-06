Frauen-EM 2022: Spielplan mit Ergebnissen zur Fußball-Europameisterschaft

Im Juli wird in England die Frauen-EM 2022 ausgetragen. Hier finden Sie den offiziellen Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen im Überblick.

München – Vom 6. bis 31. Juli wird in England die Frauen-EM 2022 ausgetragen. Gespielt wird in bekannten Stadien wie zum Beispiel dem Old Trafford in Manchester oder dem Wembley Stadium in London. Anstoßzeiten sind an jedem Spieltag 18:00 Uhr und 21:00 Uhr MEZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden um 21 Uhr angepfiffen. Ausgenommen sind die letzten beiden Partien der Gruppe C. Deutschland startet als einer der Favoriten ins Turnier und trifft in der Gruppe B der Frauen-EM 2022 auf Dänemark, Spanien und Finnland. Das Duell gegen die Skandinavier ist für den 8. Juli 2022 um 21:00 Uhr angesetzt. Auf Spanien trifft Deutschland am 12. Juli 2022 um 21:00 Uhr. Gegen Finnland spielt das DFB-Team am 16. Juli um 21:00 Uhr.

Frauen-EM 2022 offiziell: UEFA Women's EURO 2022 Datum 6. Juli 2022 bis 31. Juli 2022 Austragungsort England Teilnehmende Nationen 16

Frauen-EM 2022: Spielplan der Gruppenphase

Frauen-EM: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe A

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 6. Juli 2022 21 Uhr Old Trafford, Manchester England - Österreich 7. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Norwegen - Nordirland 11. Juli 2022 18 Uhr St. Mary's, Southampton Österreich - Nordirland 11. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton England - Norwegen 15. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Nordirland - England 15. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton Österreich - Norwegen

In Gruppe A der Frauen-EM 2022 treten England, Österreich, Norwegen und Nordirland gegeneinander an.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe B

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 8. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland 16. Juli 2022 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

In Gruppe B der Frauen-EM 2022 spielt Deutschland gegen Spanien, Dänemark und Finnland.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe C

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 9. Juli 2022 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz 9. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden 13. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz 13. Juli 2022 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande 17. Juli 2022 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal

In Gruppe C der Frauen-EM 2022 wollen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden, Schweden, Portugal und die Schweiz in Viertelfinale einziehen.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe D

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 10. Juli 2022 18 Uhr Manchester Belgien - Island 10. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Italien 14. Juli 2022 18 Uhr Manchester Italien - Island 14. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Belgien 18. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Island - Frankreich 18. Juli 2022 21 Uhr Manchester Italien - Belgien

In Gruppe D der Frauen-EM 2022 kämpfen Frankreich, Italien, Belgien und Island um den Gruppensieg.

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse – das Viertelfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 20. Juli 2022 21 Uhr Brighton Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 21. Juli 2022 21 Uhr Brentford Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 22. Juli 2022 21 Uhr Leigh Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 23. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse – das Halbfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 26. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Sieger VF 3 - Sieger VF 1 27. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnis – das Finale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 31. Juli 2022 18 Uhr Wembley Sieger HF 1 - Sieger HF 2