Frauen-EM 2022: Alle Stadien und Austragungsorte der Europameisterschaft im Überblick

Wembley-Stadion, London © Daniel Hambury / IMAGO

Die Fußball-EM 2022 der Frauen wird im Juli in einigen der bekanntesten Stadien der Welt ausgetragen. Wissenswertes über die Stadien und Spielorte der EM.

München – Von 06. bis 31. Juli findet die Frauen-EM 2022 statt. 2018 hat England den Zuschlag erhalten, dieses Saisonhighlight auszurichten. Der Spielplan der Europameisterschaft steht: An insgesamt zehn Spielorten werden zunächst die Gruppenspiele ausgetragen, bevor es dann in die K.o.-Phase (Viertelfinale, Halbfinale, Finale) geht. Entschieden wird die EM in einem der berühmtesten Stadien der Welt werden – im Wembley-Stadion in London fand etwa 2013 das Endspiel der (Männer-)Champions League statt. Neben Wembley gibt es in England aber noch zahlreiche weitere legendäre Arenen. Wer nicht im Stadion sein kann, sollte den TV-Sendeplan der Frauen-EM 2022 im Kopf haben.

Frauen-EM – die einzelnen Stadien im Detail

Wembley-Stadion, London

Adresse: Watford Road, Wembley London

Watford Road, Wembley London Kapazität : 90.000 Plätze

: 90.000 Plätze Eröffnung : März 2007

: März 2007 Architekten : Norman Foster/Ken Shuttleworth/Rod Sheard

: Norman Foster/Ken Shuttleworth/Rod Sheard Heimmannschaft : Englische Nationalmannschaft

: Englische Nationalmannschaft Kosten : 1,2 Milliarden Euro

: 1,2 Milliarden Euro Oberfläche: Hybridrasen

Old Trafford, Manchester

Adresse: Sir Matt Busby Way, Manchester, Greater Manchester, M16 0R

Sir Matt Busby Way, Manchester, Greater Manchester, M16 0R Kapazität : 74.000

: 74.000 Eröffnung : 1910

: 1910 Architekt : Archibald Leitch

: Archibald Leitch Eigentümer : Manchester United

: Manchester United Renovierungen: 1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000, 2006

1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000, 2006 Kosten: 90.000 Pfund (ursprünglich), danach wurde das Stadion immer wieder ausgebaut und renoviert

90.000 Pfund (ursprünglich), danach wurde das Stadion immer wieder ausgebaut und renoviert Oberfläche: Hybridrasen

Bramall Lane, Sheffield

Adresse: Bramall Lane, Bramall Lane, Sheffield, South Yorkshire, S2 4SU

Bramall Lane, Bramall Lane, Sheffield, South Yorkshire, S2 4SU Kapazität : 32.702

: 32.702 Eröffnung : 30. April 1855

: 30. April 1855 Architekten : Ward McHugh Associates

: Ward McHugh Associates Eigentümer : Sheffield United

: Sheffield United Renovierungen: 1966, 1975, 1991, 1994, 1996, 2006

1966, 1975, 1991, 1994, 1996, 2006 Oberfläche: Desso GrassMaster

St. Mary´s Stadium, Southampton

Adresse: Britannia Road, Southampton, SO14 5FP

Britannia Road, Southampton, SO14 5FP Kapazität : 32.702

: 32.702 Eröffnung : 2001

: 2001 Architekten : AFL Architects

: AFL Architects Eigentümer : FC Southampton

: FC Southampton Kosten : 43 Mio. Pfund

: 43 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Brighton Community Stadium, Brighton & Hove

Adresse: Village Way, Brighton BN1 9BL

Village Way, Brighton BN1 9BL Kapazität : 30.750

: 30.750 Eröffnung : 30. Juli 2011

: 30. Juli 2011 Architekten : KSS Design Group

: KSS Design Group Eigentümer : Brighton & Hove Albion

: Brighton & Hove Albion Kosten: 93 Mio. Pfund

93 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Stadium MK, Milton Keynes

Adresse: Stadium Way West, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SA

Stadium Way West, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SA Kapazität : 30.500

: 30.500 Eröffnung : 29. November 2007

: 29. November 2007 Architekten : Populous Architects

: Populous Architects Eigentümer : Milton Keynes Dons

: Milton Keynes Dons Kosten : ca. 50 Mio. Pfund

: ca. 50 Mio. Pfund Oberfläche: Hybridrasen (Desso GrassMaster)

Brentford Community Stadium, Brentford

Adresse: Lionel Rd S, Brentford TW8 0RU

Lionel Rd S, Brentford TW8 0RU Kapazität : 17.250

: 17.250 Eröffnung : 30. August 2020

: 30. August 2020 Architekten : AFL Architects

: AFL Architects Eigentümer : FC Brentford

: FC Brentford Kosten : ca. 70 Mio. Pfund

: ca. 70 Mio. Pfund Oberfläche: Hybridrasen

New York Stadium, Rotherham

Adresse: New York Way, Rotherham S60 1FJ

New York Way, Rotherham S60 1FJ Kapazität : 12.021

: 12.021 Eröffnung : 19. Juli 2012

: 19. Juli 2012 Architekten : S&P Architects 3E Consulting Engineers

: S&P Architects 3E Consulting Engineers Eigentümer : Rotherham United

: Rotherham United Kosten : 17 Mio. Pfund

: 17 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Leigh Sports Village, Leigh

Adresse: Sale Wy, Leigh WN7 4JY

Sale Wy, Leigh WN7 4JY Kapazität : 12.000

: 12.000 Eröffnung : 28. Dezember 2008

: 28. Dezember 2008 Eigentümer : Leigh Sports Village Company Ltd. Wigan Metropolitan Borough Council

: Leigh Sports Village Company Ltd. Wigan Metropolitan Borough Council Betreiber : Leigh Sports Village Company Ltd.

: Leigh Sports Village Company Ltd. Kosten : 17,5 Mio. Pfund (Stadion), 83 Mio. Pfund (Gesamter Komplex)

: 17,5 Mio. Pfund (Stadion), 83 Mio. Pfund (Gesamter Komplex) Oberfläche: Hybridrasen

Manchester City Academy Stadium, Manchester

Adresse: 400 Ashton New Road, Manchester, Greater Manchester, M11 4TQ

400 Ashton New Road, Manchester, Greater Manchester, M11 4TQ Kapazität : 7.000

: 7.000 Eröffnung : 8. Dezember 2014

: 8. Dezember 2014 Architekt : Rafael Viñoly

: Rafael Viñoly Eigentümer : Manchester City

: Manchester City Kosten : 250 Mio. Euro (gesamter Komplex)

: 250 Mio. Euro (gesamter Komplex) Oberfläche: Naturrasen

Frauen-EM 2022: Die Stadien und Orte im Überblick

Stadion, Spielort, Spiele, Plätze

Wembley-Stadion, London : Finale, 90.000 Plätze

: Finale, 90.000 Plätze Old Trafford, Manchester: Eröffnungsspiel, 74.000 Plätze

Eröffnungsspiel, 74.000 Plätze Bramall Lane, Sheffield: 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, 32.702 Plätze

2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, 32.702 Plätze St. Mary’s Stadium, Southampton: 3 Gruppenspiele, 32.505 Plätze

3 Gruppenspiele, 32.505 Plätze Brighton Community Stadium, Brighton & Hove: 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 30.750 Plätze

2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 30.750 Plätze Stadium MK, Milton Keynes: 3 Gruppenspiele, 1 Halbfinale, 30.500 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Halbfinale, 30.500 Plätze Brentford Community Stadium, Brentford: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 17.250 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 17.250 Plätze New York Stadium, Rotherham: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.021 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.021 Plätze Leigh Sports Village, Leigh: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.000 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.000 Plätze Manchester City Academy Stadium: Manchester, 3 Gruppenspiele, 7000 Plätze

Frauen-EM 2022: in diesen Stadien spielen die Gruppen

Gruppe A : Old Trafford, St. Mary’s Stadium, Brighton Community Stadium

: Old Trafford, St. Mary’s Stadium, Brighton Community Stadium Gruppe B : Stadium MK, Brentford Community Stadium

: Stadium MK, Brentford Community Stadium Gruppe C : Bramall Lane, Leigh Sports Village

: Bramall Lane, Leigh Sports Village Gruppe D: New York Stadium, Manchester City Academy Stadium

Frauen-EM 2022: Die Stadien der K.O.-Runde

Viertelfinale nach der Reihe der Spiele: Brighton Community Stadium, Brentford Community Stadium, Leigh Sports Village, New York Stadium

nach der Reihe der Spiele: Brighton Community Stadium, Brentford Community Stadium, Leigh Sports Village, New York Stadium Halbfinale nach der Reihe der Spiele: Bramall Lane, Stadium MK

nach der Reihe der Spiele: Bramall Lane, Stadium MK Finale: Wembley-Stadion in London