Frauen-EM 2022: Gruppe A im Detail

Frauen-EM 2022: Termine, Spielorte, Modus, Gruppen – Alle Infos zur Fußball-Europameisterschaft

Die Frauen-EM 2022 wird in England ausgetragen © IMAGO / Kolvenbach

Ab dem 6. Juli 2022 kämpft Deutschland mit 15 weiteren Frauen-Teams um den EM-Titel. Alle Informationen zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Überblick.

München – Im Juli 2022 wird die Europameisterschaft Frauen-EURO 2021 in England ausgetragen, in deren Rahmen 16 Frauen-EM-Teams um den Titel kämpfen werden. Da die Frauen traditionell immer ein Jahr später als die Männer ihre Europameisterschaften austragen, sollte das Turnier bereits im Sommer 2021 stattfinden.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Männer-EURO 2020 ins Jahr 2021 verschoben werden. Dadurch wurde der Juli 2022 automatisch zum neuen Austragungszeitpunkt für die Frauen-EM. Da bereits zahlreiche Werbeartikel, Dokumente, etc. produziert worden waren, blieb der Name Frauen-EURO 2021 bestehen. Gespielt wird von 6. Juli bis zum 31. Juli. Die endgültigen Kader-Aufgebote der einzelnen Mannschaften müssen vor dem Beginn der EM bei der UEFA eingereicht sein. Bislang galt für die Nominierung das identische Reglement wie für die Männer: 23 Spielerinnen dürften nominiert werden.

Frauen-EM 2022 offiziell: UEFA Women's EURO 2022 Datum 6. Juli bis 31. Juli Austragungsort England Teilnehmende Nationen 16 Finale 31. Juli 2022 (Wembley)

Frauen-EM 2022: Spielplan mit allen Terminen

Gruppe A

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 6. Juli 2022 21 Uhr Old Trafford, Manchester England - Österreich 7. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Norwegen - Nordirland 11. Juli 2022 18 Uhr St. Mary's, Southampton Österreich - Nordirland 11. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton England - Norwegen 15. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Nordirland - England 15. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton Österreich - Norwegen

Gruppe B

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 8. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland 16. Juli 2022 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

Gruppe C

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 9. Juli 2022 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz 9. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden 13. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz 13. Juli 2022 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande 17. Juli 2022 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal

Gruppe D

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 10. Juli 2022 18 Uhr Manchester Belgien - Island 10. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Italien 14. Juli 2022 18 Uhr Manchester Italien - Island 14. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Belgien 18. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Island - Frankreich 18. Juli 2022 21 Uhr Manchester Italien - Belgien

Frauen-EM 2022: Spielplan zum Viertelfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 20. Juli 2022 21 Uhr Brighton Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 21. Juli 2022 21 Uhr Brentford Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 22. Juli 2022 21 Uhr Leigh Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 23. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Frauen-EM 2022: Spielplan zum Halbfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 26. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Sieger VF 3 - Sieger VF 1 27. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Frauen-EM 2022: Spielplan zum Finale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 31. Juli 2022 18 Uhr Wembley Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Frauen-EM 2022: Alle Spielorte und Stadien

Stadion, Spielort, Spiele, Plätze

Wembley-Stadion, London: Finale, 90.000 Plätze

Finale, 90.000 Plätze Old Trafford, Manchester: Eröffnungsspiel, 74.000 Plätze

Eröffnungsspiel, 74.000 Plätze Bramall Lane, Sheffield: 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, 32.702 Plätze

2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, 32.702 Plätze St. Mary’s Stadium, Southampton: 3 Gruppenspiele, 32.505 Plätze

3 Gruppenspiele, 32.505 Plätze Brighton Community Stadium, Brighton & Hove: 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 30.750 Plätze

2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 30.750 Plätze Stadium MK, Milton Keynes: 3 Gruppenspiele, 1 Halbfinale, 30.500 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Halbfinale, 30.500 Plätze Brentford Community Stadium, Brentford: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 17.250 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 17.250 Plätze New York Stadium, Rotherham: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.021 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.021 Plätze Leigh Sports Village, Leigh: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.000 Plätze

3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.000 Plätze Manchester City Academy Stadium, Manchester: 3 Gruppenspiele, 7000 Plätze

Frauen-EM 2022: In diesen Stadien spielen die Gruppen

Gruppe A: Old Trafford, St. Mary’s Stadium, Brighton Community Stadium

Old Trafford, St. Mary’s Stadium, Brighton Community Stadium Gruppe B: Stadium MK, Brentford Community Stadium

Stadium MK, Brentford Community Stadium Gruppe C: Bramall Lane, Leigh Sports Village

Bramall Lane, Leigh Sports Village Gruppe D: New York Stadium, Manchester City Academy Stadium

Frauen-EM 2022: Alle Stadien der K.O.-Runde

Viertelfinale nach der Reihe der Spiele: Brighton Community Stadium, Brentford Community Stadium, Leigh Sports Village, New York Stadium

nach der Reihe der Spiele: Brighton Community Stadium, Brentford Community Stadium, Leigh Sports Village, New York Stadium Halbfinale nach der Reihe der Spiele: Bramall Lane, Stadium MK

nach der Reihe der Spiele: Bramall Lane, Stadium MK Finale: Wembley-Stadion in London

Frauen-EM 2022: Alle Stadien im Detail

Wembley-Stadion, London

Adresse: Watford Road, Wembley London

Watford Road, Wembley London Kapazität : 90.000 Plätze

: 90.000 Plätze Eröffnung : März 2007

: März 2007 Architekten : Norman Foster/Ken Shuttleworth/Rod Sheard

: Norman Foster/Ken Shuttleworth/Rod Sheard Heimmannschaft : Englische Nationalmannschaft

: Englische Nationalmannschaft Kosten : 1,2 Milliarden Euro

: 1,2 Milliarden Euro Oberfläche: Hybridrasen

Old Trafford, Manchester

Adresse: Sir Matt Busby Way, Manchester, Greater Manchester, M16 0R

Sir Matt Busby Way, Manchester, Greater Manchester, M16 0R Kapazität : 74.000

: 74.000 Eröffnung : 1910

: 1910 Architekt : Archibald Leitch

: Archibald Leitch Eigentümer : Manchester United

: Manchester United Renovierungen: 1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000, 2006

1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000, 2006 Kosten: 90.000 Pfund (ursprünglich), danach wurde das Stadion immer wieder ausgebaut und renoviert

90.000 Pfund (ursprünglich), danach wurde das Stadion immer wieder ausgebaut und renoviert Oberfläche: Hybridrasen

Bramall Lane, Sheffield

Adresse: Bramall Lane, Bramall Lane, Sheffield, South Yorkshire, S2 4SU

Bramall Lane, Bramall Lane, Sheffield, South Yorkshire, S2 4SU Kapazität : 32.702

: 32.702 Eröffnung : 30. April 1855

: 30. April 1855 Architekten : Ward McHugh Associates

: Ward McHugh Associates Eigentümer : Sheffield United

: Sheffield United Renovierungen: 1966, 1975, 1991, 1994, 1996, 2006

1966, 1975, 1991, 1994, 1996, 2006 Oberfläche: Desso GrassMaster

St. Mary‘s Stadium, Southampton

Adresse: Britannia Road, Southampton, SO14 5FP

Britannia Road, Southampton, SO14 5FP Kapazität : 32.702

: 32.702 Eröffnung : 2001

: 2001 Architekten : KSS

: KSS Eigentümer : FC Southampton

: FC Southampton Kosten : 43 Mio. Pfund

: 43 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Brighton Community Stadium, Brighton & Hove

Adresse: Village Way, Brighton BN1 9BL

Village Way, Brighton BN1 9BL Kapazität : 30.750

: 30.750 Eröffnung : 30. Juli 2011

: 30. Juli 2011 Architekten : KSS Design Group

: KSS Design Group Eigentümer : Brighton & Hove Albion

: Brighton & Hove Albion Kosten: 93 Mio. Pfund

93 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Stadium MK, Milton Keynes

Adresse: Stadium Way West, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SA

Stadium Way West, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SA Kapazität : 30.500

: 30.500 Eröffnung : 29. November 2007

: 29. November 2007 Architekten : Populous Architects

: Populous Architects Eigentümer : Milton Keynes Dons

: Milton Keynes Dons Kosten : ca. 50 Mio. Pfund

: ca. 50 Mio. Pfund Oberfläche: Hybridrasen (Desso GrassMaster)

Brentford Community Stadium, Brentford

Adresse: Lionel Rd S, Brentford TW8 0RU

Lionel Rd S, Brentford TW8 0RU Kapazität : 17.250

: 17.250 Eröffnung : 30. August 2020

: 30. August 2020 Architekten : AFL Architects

: AFL Architects Eigentümer : FC Brentford

: FC Brentford Kosten : ca. 70 Mio. Pfund

: ca. 70 Mio. Pfund Oberfläche: Hybridrasen

New York Stadium, Rotherham

Adresse: New York Way, Rotherham S60 1FJ

New York Way, Rotherham S60 1FJ Kapazität : 12.021

: 12.021 Eröffnung : 19. Juli 2012

: 19. Juli 2012 Architekten : S&P Architects 3E Consulting Engineers

: S&P Architects 3E Consulting Engineers Eigentümer : Rotherham United

: Rotherham United Kosten : 17 Mio. Pfund

: 17 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Leigh Sports Village, Leigh

Adresse: Sale Wy, Leigh WN7 4JY

Sale Wy, Leigh WN7 4JY Kapazität : 12.000

: 12.000 Eröffnung : 28. Dezember 2008

: 28. Dezember 2008 Eigentümer : Leigh Sports Village Company Ltd. Wigan Metropolitan Borough Council

: Leigh Sports Village Company Ltd. Wigan Metropolitan Borough Council Betreiber : Leigh Sports Village Company Ltd.

: Leigh Sports Village Company Ltd. Kosten : 17,5 Mio. Pfund (Stadion), 83 Mio. Pfund (Gesamter Komplex)

: 17,5 Mio. Pfund (Stadion), 83 Mio. Pfund (Gesamter Komplex) Oberfläche: Hybridrasen

Manchester City Academy Stadium, Manchester

Adresse: 400 Ashton New Road, Manchester, Greater Manchester, M11 4TQ

400 Ashton New Road, Manchester, Greater Manchester, M11 4TQ Kapazität : 7.000

: 7.000 Eröffnung : 8. Dezember 2014

: 8. Dezember 2014 Architekt : Rafael Viñoly

: Rafael Viñoly Eigentümer : Manchester City

: Manchester City Kosten : 250 Mio. Euro (gesamter Komplex)

: 250 Mio. Euro (gesamter Komplex) Oberfläche: Naturrasen

Frauen-EM 2022: Der Spielmodus – Gruppenphase und K.O.-Runde

Gruppenphase



Die Gruppenphase beginnt am 6. Juli 2022. Die vier Gruppen spielen dabei nacheinander – also zuerst die Gruppe A, danach B, dann C und dann D. In der Regel finden beide Partien einer Gruppe am gleichen Tag statt. Einzige Ausnahme ist der erste Spieltag der Gruppe A: An diesem Tag (6. Juli) findet ausschließlich das Eröffnungsspiel der Frauen-EURO 2021 statt. Dabei trifft das Team von England auf die Mannschaft von Österreich. Einen Tag später (7. Juli) gibt es dann das zweite Spiel. Um in einen gleichmäßigen Rhythmus zu kommen, gibt es an diesem Tag keine weiteren Partien. Die Gruppenphase wird am 18. Juli 2022 mit den letzten Partien der Gruppe D beendet. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Phase, also für die Phase Viertelfinale-Halbfinale-Finale. Anstoßzeiten sind immer 18:00 Uhr und 21:00 Uhr MEZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden, bis auf die letzten beiden Partien der Gruppe C, um 21:00 Uhr angepfiffen.



Viertelfinale bis Finale



Ab dem Viertelfinale geht es dann im K.-o.-System weiter. Es spielt der Sieger der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe bzw. der Sieger der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A. Steht es nach den regulären 90 Minuten unentschieden, geht das Spiel in die Verlängerung. Bei der EM 2001 wurde die Verlängerung nach der Golden-Goal-Regel gespielt, d. h. die Mannschaft, die in der Verlängerung das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel. Durch ein solches Golden Goal von Claudia Müller wurde die deutsche Mannschaft 2001 Europameister. Diese Regel wurde jedoch wieder abgeschafft, so dass seit 2005 wieder eine komplette Verlängerung gespielt wird. Sollte nach der Verlängerung noch immer kein Sieger feststehen, so wird das Match im Elfmeterschießen entschieden. Bis 2013 konnten zwei Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe frühestens im Halbfinale erneut aufeinandertreffen, bei der EM 2017 war das frühestens wieder im Finale möglich. Ein Spiel um den dritten Platz wird seit 1995 nicht mehr ausgespielt. Die Gewinner des Halbfinals spielen im Finale um den Europameistertitel. Der Europameister bekommt einen Pokal und darf den Titel bis zur nächsten Europameisterschaft tragen.

Frauen-EM 2022: Gruppe A im Detail

Die Gruppe A der Frauen EM 2022 besteht aus Gastgeber England, Österreich, Norwegen und Nordirland.

England

Trainerin: Sarina Wiegman

Größter Erfolg: 3. WM 2015, Finale EM 1984 & 2009

Rekordtorschützin: Kelly Smith (46 Tore)

Rekordspielerin: Fara Williams (172)

Wertvollste Spielerin: Fran Kirby (€ 225.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Three Lionesses

FIFA-Weltrangliste: 8. Platz (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 13:0 über Ungarn (2005)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Norwegen (2000)

EM-Teilnahmen: 7

Österreich

Trainerin: Irene Fuhrmann

Größter Erfolg: Halbfinale EM 2017

Rekordtorschützin: Nina Burger (53 Treffer)

Rekordspielerin: Sarah Puntigam (113 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Nicola Billa (€ 125.000, Stand: 11/2021)

FIFA-Weltrangliste: 21. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Armenien (2x 2003)

Höchste Niederlage: 1:6 gegen Schweden (2021)

EM-Teilnahmen: 2

Norwegen

Trainer: Martin Sjögren

Größter Erfolg: Weltmeister 1991, Olympia Gold 2000

Rekordtorschützin: Isabell Hervorlovsen (67 Tore, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Hege Riise (188 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Maren Mjelde (€ 100.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: Gresshoppene (Grashüpfer)

FIFA-Weltrangliste: 11. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 17:0 über die Slowakei (1995)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen die Niederlande (2021)

EM-Teilnahmen: 11

Nordirland

Trainerin: Vera Pauw

Größter Erfolg: 10. Platz beim Algarve Cup 2006

Rekordtorschützin: Olivia O’Toole (54 Treffer, Stand 05/2022)

Rekordspielerin: Emma Byrne (134 Einsätze, Stand 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: -

FIFA-Weltrangliste: 46. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 11:0 über Georgien (2021)

Höchste Niederlage: 0:10 gegen Schweden (1992)

EM-Teilnahmen: 0

Frauen-EM 2022: Gruppe B im Detail

In Gruppe B der Frauen-EM 2022 trifft Spanien auf Finnland, Deutschland und die Nationalmannschaft aus Dänemark.

Spanien

Trainer: Jorge Vilda

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 1997

Rekordtorschützin: Jennifer Hermoso (42 Treffer, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Alexia Putellas (92 Einsätze, Stand: 12/2021)

Wertvollste Spielerin: Alexia Putellas (€ 350.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: La Selección, La Furia Roja

FIFA-Weltrangliste: 7. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 17:0 über Slowenien (1994)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Schweden (1996)

EM-Teilnahmen: 4

Finnland

Trainerin: Anna Signeul

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 2005

Rekordtorschützin: Linda Sällsträm (50 Treffer, Stand: 05/2022)

Rekordspielerin: Anna Westerlund (140 Treffer, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: Helmarit bzw. Helmipöllöt (die Raufußkäuze)

FIFA-Weltrangliste: 28. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 8:0 über Bulgarien (2014)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen Dänemark (1975)

EM-Teilnahmen: 3

Deutschland

Trainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Größter Erfolg: 2 x WM-Titel, 8 x EM-Titel, Gold Olympia 2016

Rekordtorschützin: Birgit Prinz (128 Tore)

Rekordspielerin: Birgit Prinz (214 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: Lena Oberdorf (250.000 Euro, Stand: 11/2021)

Spitzname: Die Mannschaft

FIFA-Weltrangliste: 4. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 17:0 über Kasachstan (2011)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen die USA (1996)

EM-Teilnahmen: 10

Dänemark

Trainer: Lars Sondergaard

Größter Erfolg: Vize-Europameister 2017

Rekordtorschützin: Pernille Harder (67 Tore, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Katrine Pedersen (210 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Sanne Troelsgard (€ 100.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: Danish Dynamite

FIFA-Weltrangliste: 15. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 15:0 über Georgien (2009)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen die USA (1995)

EM-Teilnahmen: 9

Frauen-EM 2022: Gruppe C im Detail

In Gruppe C der Frauen-EM 2022 kämpfen Portugal, Schweiz, Niederland und Schweden um den Einzug ins Viertelfinale.

Portugal

Trainer: Francisco Neto

Größter Erfolg: EM-Endrundenteilnahme 2017 (Vorrunde)

Rekordtorschützin: Edite Fernandes (39, Stand: 5/2022)

Rekordspielerin: Carla Couto (145, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: Seleção das Quinas

FIFA-Weltrangliste: 29. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 8:0 über Moldau (2017)

Höchste Niederlage: 0:13 gegen Deutschland (2003)

EM-Teilnahmen: 1

Schweiz

Trainer: Nils Nielsen

Größter Erfolg: WM-Achtelfinale 2015

Rekordtorschützin: Ana Maria Crnogircevic (65 Treffer)

Rekordspielerin: Lara Dickenmann (135 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: S. Fölmli, L. Wälti (je € 70.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Nati

FIFA-Weltrangliste: 19. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Malta (2014)

Höchste Niederlage: 0:11 gegen Deutschland (1994)

EM-Teilnahmen: 2

Niederlande

Trainer: Mark Parsons

Größter Erfolg: EM-Titel 2017, Vize-Weltmeister 2019

Rekordtorschützin: Vivianne Miedema (85 Tore)

Rekordspielerin: Sherida Spitse (192 Partien)

Wertvollste Spielerin: Vivianne Miedema (€ 350.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Oranje

FIFA-Weltrangliste: 5. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 13:1 über Mazedonien (2009)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen Schweden (1981)

EM-Teilnahmen: 4

Schweden

Trainer: Peter Gerhardsson

Größter Erfolg: EM-Titel 1984

Rekordtorschützin: Lotta Schelin (88 Tore)

Rekordspielerin: Caroline Seger (225 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Sofia Jakobsson (€ 225.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Tre Kronor

FIFA-Weltrangliste 2. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 17:0 über Aserbaidschan (2010)

Höchste Niederlage: 0:4 (insgesamt 7 Mal)

EM-Teilnahmen: 9

Frauen-EM 2022: Gruppe D im Detail

Belgien, Island, Italien und Frankreich treten in Gruppe D der Frauen-EM 2022 gegeneinander an.

Belgien

Trainerin: Ives Serneels

Größter Erfolg: EM-Endrunde 2017 (Vorrunde)

Rekordtorschützin: Tessa Wullaert (63, Stand: 05/2022)



Rekordspielerin: Janice Cayman (123 Partien, Stand: 05/2022)

Rekordspielerin: Janice Cayman (123 Partien, Stand: 05/2022) Wertvollste Spielerin: -



Spitzname: Red Flames



FIFA-Weltrangliste: 20. (Stand: 25.3.2022)

Spitzname: Red Flames FIFA-Weltrangliste: 20. (Stand: 25.3.2022) Höchster Sieg: 19:0 über Armenien (2021)

Höchste Niederlage: 1:9 gegen Spanien (2004)

EM-Teilnahmen: 1

Island

Trainer: Þorsteinn H. Halldórsson

Größter Erfolg: EM-Viertelfinale (1995, 2013)

Rekordtorschützin: Margrét Lára Viðarsdóttir (79, Stand: 05/2022)

Rekordspielerin: Sara Björk Gunnarsdóttir (138, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: -

FIFA-Weltrangliste: 18. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 12:0 über Estland (2009)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen USA (2000)

EM-Teilnahmen: 3

Italien

Trainerin: Milena Bertoloni

Größter Erfolg: Vize-Europameister 1993 & 1997

Rekordtorschützin: Patrizia Panico (110 Tore, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Patrizia Panico (204 Spiele, Stand: 12/2021)

Wertvollste Spielerin: Cristiana Girelli (€ 225.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: Le Azzurre (Die Azurblauen)

FIFA-Weltrangliste: 14. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 15:0 über Mazedonien (2014)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen die Schweiz (2017)

EM-Teilnahmen: 11

Frankreich

Trainerin: Corinne Diacre

Größter Erfolg: Platz 4 WM 2011

Rekordtorschützin: Eugenie Le Sommer (86 Tore)

Rekordspielerin: Sandrine Soubeyrand (198 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: Kadidiatou Diani (€250.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Les Bleus

FIFA-Weltrangliste: 3. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 14:0 vs. Bulgarien & Algerien (2013/1998)

Höchste Niederlage: 0:7 vs. Deutschland (1992)

EM-Teilnahmen: 7

Frauen-EM 2022: Die Qualifikationsphase der Europameisterschaft

Gastgeber England (3. der WM 2015 bzw. EM-Finalist 1984 & 2009) war als einziges Team automatisch für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen Mannschaften bestritten eine Qualifikation mit neun Gruppen zu je fünf oder sechs Teams. Die neun Gruppensieger sowie die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen den Ersten, Dritten, Vierten und Fünften ihrer Gruppe qualifizierten sich direkt. Die anderen sechs Gruppenzweiten ermittelten im April 2021 in Play-off-Duellen die letzten drei Endrunden-Teilnehmer.