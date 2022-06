Frauen-EM 2022: Der Sendeplan – Alle Spiele live im TV und Live-Steam sehen

Die Spiele der Frauen-EM 2022 werden sowohl von öffentlich-rechtlichen Sendern als auch im Internet übertragen. Alles über den Sendeplan der EM.

München – Zwischen dem 6. und dem 31. Juli 2022 findet in diesem Jahr in England die Frauen-EM 2022 statt. Dabei treten die 16 besten Frauen-Nationalmannschaften Europas in diesem Turnier gegeneinander an. In Deutschland werden die großen Spiele der Frauen-EURO im Free-TV von den öffentlich-rechtlichen Sendern ZDF und ARD ausgestrahlt. Im Internet sind die Live-Streams eine Ergänzung zu den Free-TV-Übertragungen. Alle Zeitangaben orientieren sich an der mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Merkur.de bieten Ihnen außerdem einen Überblick über den Spielplan der Frauen-EM 2022.

Frauen-EM 2022: Die ersten Spieltage live im TV und Live-Stream

Die Spiele der Gruppe A bei der Frauen-EM 2022

Datum Partie Uhrzeit Sender 6. Juli 2022 England - Österreich 21 Uhr ARD 7. Juli 2022 Norwegen - Nordirland 21 Uhr Livestream ARD Sportschau 11. Juli 2022 Österreich - Nordirland 18 Uhr Livestream ZDF Sportstudio 11. Juli 2022 England - Norwegen 21 Uhr ZDF 15. Juli 2022 Nordirland - England 21 Uhr ARD 15. Juli 2022 Österreich - Norwegen 21 Uhr ARD

Die Spiele der Gruppe B bei der Frauen-EM 2022

Datum Partie Uhrzeit Sender 8. Juli 2022 Spanien - Finnland 18 Uhr ZDF 8. Juli 2022 Deutschland - Dänemark 21 Uhr ZDF 12. Juli 2022 Dänemark - Finnland 18 Uhr ARD 12. Juli 2022 Deutschland - Spanien 21 Uhr ARD 16. Juli 2022 Finnalnd - Deutschland 21 Uhr ZDF 16. Juli 2022 Dänemark - Spanien 21 Uhr Livestream ZDF Sportstudio

Die Spiele der Gruppe C bei der Frauen-EM 2022

Datum Partie Uhrzeit Sender 9. Juli 2022 Portugal - Schweiz 18 Uhr ARD 9. Juli 2022 Niederlande - Schwede 21 Uhr Livestream ARD Sportschau 13. Juli 2022 Schweden - Schweiz 18 Uhr ZDF 13. Juli 2022 Niederlande - Portugal 21 Uhr ZDF 17. Juli 2022 Schweiz - Niederlande 18 Uhr Livestream ZDF Sportstudio 17. Juli 2022 Schwede - Portugal 18 Uhr Livestream ZDF Sportstudio

Die Spiele der Gruppe D bei der Frauen-EM 2022

Datum Partie Uhrzeit Sender 10. Juli 2022 Belgien - Island 18 Uhr Livestream ARD Sportschau 10. Juli 2022 Frankreich - Italien 21 Uhr Livestream ARD Sportschau 14. Juli 2022 Italien - Island 18 Uhr ARD 14. Juli 2022 Frankreich - Belgien 21 Uhr ARD 18. Juli 2022 Island - Frankreich 21 Uhr Livestream ZDF Sportstudio 18. Juli 2022 Italien - Belgien 21 Uhr Livestream ZDF Sportstudio

Die Sendeplätze für die K.O.-Phase der Frauen-EM 2022 stehen noch aus und werden hier aktualisiert.