Frauen-EM 2022: Wann spielt Deutschland? Der DFB-Spielplan im Überblick

Frauen-Fußball, Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft © IMAGO/pmk

Deutschlands Gegner in der Gruppe B sind Dänemark, Spanien und Finnland. Details zu den einzelnen Partien des DFB-Teams in der Gruppe B der EM.

München – Von 6. bis 31. Juli wird in England die Frauen-EM 2022 ausgetragen. Spielorte sind legendäre Stadien wie beispielsweise das Old Trafford in Manchester oder das Wembley Stadium in London. Anstoßzeit ist immer 18:00 Uhr und 21:00 Uhr MEZ. Als einer der Favoriten startet Deutschland ins Turnier und trifft in der Gruppe B der Frauen-EURO auf Dänemark, Spanien und Finnland. Das Duell gegen die Skandinavier ist für den 8. Juli 2022 um 21:00 Uhr angesetzt. Auf Spanien trifft Deutschland am 12. Juli 2022 um 21:00 Uhr. Gegen Finnland spielt das DFB-Team am 16. Juli um 21:00 Uhr.

Frauen-EM – die Termine des DFB-Teams

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland

Solle das DFB-Team genug Punkte sammeln, steht als Nächstes der Einzug ins Viertelfinale bevor. Wie es dann weitergeht, können Sie im Spielplan zur Frauen-EM 2022 nachschauen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft können live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Die Termine gibt es im TV-Sendeplan.