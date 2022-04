Freiburger Protest: Entscheidung muss nicht diese Woche fallen

Die Entscheidung über den weiteren Vorgang zum Thema Wechselfehler beim FC Bayern München könnte sich noch in die Länge ziehen. Der Entschluss muss nicht diese Woche oder gar vor dem nächsten Bundesliga-Spieltag fallen.

Freiburg - Der zeitliche Rahmen der Entscheidung des Sportgerichtes des Deutschen Fußball-Bundes hängt nach dpa-Informationen auch davon ab, wie schnell die beiden Prozessbeteiligten aus Bayern und dem Breisgau sich in das Verfahren einbringen.

Die Breisgauer hatten am Montagabend Protest gegen die Wertung des 4:1-Auswärtserfolgs der Münchner in der Bundesliga eingelegt, weil diese kurzzeitig mit zwölf Spielern auf dem Feld gestanden hatten. Nun hat das DFB-Sportgericht die Verantwortung. Dieses hat zunächst um Stellungnahmen von den Verfahrensbeteiligten gebeten.

Die Wertung wird auch direkten Einfluss auf den Kampf um die Champions-League-Plätze haben. Bekommt der Tabellenfünfte Freiburg die drei Punkte zugesprochen, wäre er gleichauf mit dem derzeitigen Vierten RB Leipzig. Als das Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach im März wegen eines Becherwurfs abgebrochen wurde, traf das DFB-Sportgericht sechs Tage später eine Entscheidung und wertete die Partie für die Borussia aus dem Ruhrgebiet. (dpa)

Für den Einspruch erntet SC Freiburg Kritik von Bayern-Coach Nagelsmann

München (dpa) - Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat den SC Freiburg für den Einspruch nach dem Münchner Wechselfehler beim 4:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga kritisiert. «Aus persönlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, dass Freiburg das macht, weil sie in den 18 Sekunden jetzt nicht zwei Tore gemacht hätten oder vielleicht auch eines», sagte der Bayer Nagelsmann am Dienstag in der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel beim FC Villarreal.

«Ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du den Fehler eines Dritten ausnutzt, um vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder der Sponsoren so groß wird», äußerte der Trainer des FC Bayern München. «Ich weiß nicht, ob du dir auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund von drei Punkten, die du sportlich de facto nicht gewonnen hast. Ich wäre da nicht so glücklich. Deswegen hätte ich dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einlegen», erklärte der 34-Jährige.

Er sei freilich «nicht überrascht» vom Freiburger Vorgehen. Die Bayern hatten am vergangenen Samstag beim Stand von 3:1 kurzzeitig nach einem Doppelwechsel unbemerkt vom Schiedsrichtergespann zwölf Spieler auf dem Platz. Nagelsmann ist sich nicht so sicher wie Bayern-Chef Oliver Kahn, dass die Münchner den Sieg nicht aberkannt bekommen werden. «Ganz so entspannt wie unser Vorstandsvorsitzender bin ich nicht. Das sage ich auch ehrlich», sagte der Bayern-Coach. Er glaubt aber wie die Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters an einen positiven Ausgang: «Es ist jetzt ein Verfahren, das beim DFB-Sportgericht liegt, das ein Urteil fällt, das in meinen Augen nur in eine Richtung gehen kann. Aber ich fälle es nicht, ich bin nicht der Richter.»