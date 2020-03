Fußball-EM 2020 wegen Coronavirus vor Absage - Bayern-Boss Rummenigge äußert sich

Das Coronavirus stellt auch den Fußball auf den Kopf. Viele Großveranstaltungen werden wegen Covid-19 abgesagt - im Sommer auch die Fußball-EM 2020?

Fußball-EM 2020 findet zwischen dem 12. Juni und 12. Juli in zwölf Ländern statt.

findet zwischen dem 12. Juni und 12. Juli in zwölf Ländern statt. Auch München ist mit der Allianz Arena ein EM-Spielort .

ist mit der Allianz Arena ein . Doch: Kann die Europameisterschaft wegen des Coronavirus überhaupt stattfinden?

Update vom 13. März, 09.59 Uhr: Am Dienstag tagt die UEFA und spricht über die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Gut möglich, dass beschlossen wird, die EM 2020 zu verschieben. Zur aktuellen Lage hat sich vorab auch Karl-Heinz Rummenigge geäußert.

„Kein Mensch kann heute seriös voraussagen, wie lange uns das Thema Coronavirus noch beschäftigen wird. Die Europameisterschaft 2020 ist eine pan-europäische Veranstaltung. Das macht das Thema noch komplizierter und erfordert daher eine besonders sensible Handhabung“, sagte der Boss des FC Bayern.

EM 2020: Absage wegen Coronavirus? Bayern-Boss Rummenigge äußert sich

„Ich bin mir sicher, dass die UEFA mit Präsident Alexander Ceferin an der Spitze eine seriöse und verantwortungsbewusste Entscheidung treffen wird“, ergänzte Rummenigge, der mit Blick auf die Ansetzung von Geisterspielen in Deutschland betonte: „Auch der FC Bayern und der gesamte Fußball müssen hier ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und ihren Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“

Inzwischen entschied der Bayerische Fußball-Verband, bis zum 23. März alle Amateurspiele auszusetzen. Auch für die Bundesliga hat man einen Absage-Plan. Bei Viertligist Aalen hat man dagegen einen aberwitzigen Plan.

Update vom 12. März, 17.10 Uhr: Das wäre der Hammer! In dem für kommenden Dienstag (17.) angekündigten Statement der UEFA, soll diese angeblich verkünden, dass die EM im Sommer auf das Jahr 2021 verschoben werden soll. Das berichte zumindest die L‘Equipe.

UEFA-Hammer! Fußball-EM 2020 wegen Coronavirus wohl verschoben

Update vom 11. März, 9.35 Uhr: Das Coronavirus sorgt nun auch beim DFB-Spiel gegen Italien in Nürnberg für ein leeres Stadion. Offen ist noch, wie die UEFA hinsichtlich der EM 2020 mit der Epidemie umgeht. Stand jetzt soll das Turnier wie geplant starten, teilte die UEFA am Dienstag mit. Doch ganz sicher scheint man sich auch bei dem europäischen Verband nicht zu sein. Zumal die Entwicklungen in Italien, wo das Auftaktspiel steigt, immer besorgniserregender werden. Inzwischen sind auch einige Profis mit Sars-CoV-19 infiziert*.

Wie die Sport Bild berichtet, hat die UEFA bereits in der vergangenen Woche in Amsterdam eine Task Force einberufen. Sie soll alle Möglichkeiten und Optionen hinsichtlich der EM 2020 durchspielen. Dem Bericht nach existieren aktuell drei Szenarien:

Geisterspiele auch bei der EM 2020.

auch bei der EM 2020. Verlegung der Spielorte aus stark vom Coronavirus betroffenen Regionen in andere Gebiete.

aus stark vom Coronavirus betroffenen Regionen in andere Gebiete. Verschiebung der EM auf das nächste Jahr. Laut dem Fachblatt würde diese Option bei der UEFA aber auf wenig Gegenliebe stoßen. Schließlich ist für den Sommer 2021 schon die Klub-WM in China geplant.

Coronavirus: Fußball-Hammer - Wird die EM 2020 jetzt abgesagt?

Update vom 10. März, 12.39 Uhr: Das Coronavirus hält auch die Verantwortlichen im Spitzensport in Atem. Mittlerweile gibt es schon einige Geisterspiele, die Serie A pausiert mehrere Wochen komplett. Und dann gibt es da im Sommer 2020 ja noch ein Mega-Event in ganz Europa: Was passiert mit der EM?

Fußball-EM 2020: Absage wegen Coronavirus? UEFA unter Druck

Wie die italienische Zeitung Tuttosport berichtet, wird von den einzelnen Verbänden offenbar darum gebeten, das Turnier um ein Jahr zu verschieben. Der Hintergrund: Das Saisonende soll gelockert werden, um die nationalen Meisterschaften über die Bühne zu bringen. Wortwörtlich heißt es bei Tuttosport: „Der Druck auf die UEFA wird immer größer: Inzwischen fordern fast alle Verbände, die Euro 2020 zu verschieben, damit die nationalen Meisterschaften mit einem Minimum an Regelmäßigkeit abgeschlossen werden können.“

Was passiert nun? UEFA-Boss Aleksander Ceferin gerät mit jedem Tag mehr unter Druck. Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Veranstaltungen mit über 1000 Personen abgesagt werden, scheint eine Europameisterschaft über den kompletten Kontinent vollkommen unmöglich. Mit jedem Tag, so heißt es bei Tuttosport weiter, steigt das Risiko, dass es obligatorisch werde, alles abzusagen.

Fußball-EM 2020 wegen Coronavirus in Gefahr? Gastgeber München gibt Einschätzung ab

Update vom 9. März, 16.20 Uhr: Das Coronavirus hat endgültig den deutschen Fußball erreicht.

Konkret: Die DFL rechnet am 26. Spieltag der Bundesliga (13. bis 15. März) mit Geisterspielen ohne Zuschauer - unter anderem ist das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke betroffen.

Doch wer kommt in der Bundesliga dann für die Ticket-Preise Tausender enttäuschter Fans auf? Wir haben eine Spurensuche gewagt.

Erstmeldung: Auf der Arbeit. In WhatsApp-Gruppen. Bei Freunden. Es ist das Thema schlechthin, ein negatives obendrein: das Coronavirus.

Seit dem Ausbruch der teils tödlichen Lungenkrankheit Covid-19 wurden in Europa mittlerweile zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt, damit der Übertragungsweg nachvollzogen und bestenfalls unterbrochen werden kann.

Fußball-EM 2020 mit DFB-Spielen in München - trotz Coronavirus?

Nun muss auch die Handwerksmesse in München verschoben werden - mit Auswirkungen für die Wirtschaft. Ein Riesen-Event ist im Sommer indes auch die paneuropäische Fußball-EM 2020* in zwölf Ländern (12. Juni bis 12. Juli).

München wird mit der Allianz Arena* einer der EM-Spielorte sein. Die drei Vorrundenspiele des DFB-Teams steigen in der bayerischen Landeshauptstadt: am 16. Juni gegen Weltmeister Frankreich, am 20. Juni gegen Europameister Portugal und am 24. Juni gegen einen dritten Gegner.

Zudem findet das EM-Viertelfinale am 3. Juli in der Fußball Arena München statt, wie die Allianz Arena während der UEFA EURO 2020 heißen wird.

Verdirbt das Coronavirus die Fußball-EM 2020 - auch in München?

Doch: Verdirbt das Coronavirus jetzt auch noch die Europameisterschaft? Samt des riesigen geplanten Public Viewings mit Fan-Zone und Football-Village im Olympiapark für bis zu 25.000 Besucher?

„Ich möchte die Uefa zitieren: Die Spiele ab dem 12. Juni finden statt“, erklärte die Sportreferentin der Stadt München, Beatrix Zurek, und verwies auf die Uefa: „Derzeit schaut es so aus, als ob die Dinge einen guten Lauf nehmen. Man ist mit den internationalen und örtlichen Behörden, auch mit uns, in Kontakt und beobachtet die Entwicklung.“

Coronavirus: Ex-Bayern-Star Philipp Lahm glaubt an Fußball-EM 2020

Zurek wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, was denn sei, wenn die Dinge mit dem Coronavirus stattdessen keinen guten Verlauf nehmen würden.

„Dazu kann ich ihnen noch nichts Konkreteres sagen. Ich habe die Uefa zitiert. Momentan gibt es keine Veranlassung. Die Dinge können sich entwickeln und sind im Fluss“, erklärte die Sportreferentin weiter: „Ich würde Kaffeesatzlesen, würde ich mehr erklären wollen.“

+ Ex-Bayern-Star und EM-Botschafter: Philipp Lahm. © dpa / Matthias Balk

Sie wirkte nachdenklich. Mehr Zuversicht strahlte auf der PK zur Fußball-EM 2020 dagegen der Münchner EM-Botschafter Philipp Lahm aus. Seine Vorfreude sei nicht getrübt, meinte der Weltmeister von 2014.

EM-Absage wegen Coronavirus? Philipp Lahm sieht DFB nicht zuständig

Der frühere Profi des FC Bayern* merkte aber auch an, dass die Sportverbände bei einer möglichen EM-Absage nicht zuständig seien.

„Wenn es so weit kommen sollte, wird es eine Ebene erreichen, in der nicht mehr der DFB, nicht mehr die DFB Euro GmbH und nicht mehr die Uefa zu entscheiden hat. Dann wird es die Weltgesundheitsorganisation und die Länder betreffen“, sagte der 36-Jährige.

KeineEM 2020 wegen des Coronavirus? Aktuell sieht es nicht danach aus.

Während um die Austragung der Fußball-EM 2020 gebangt wird, muss Israel-Coach und Ex-Bayern-Star Andreas Herzog wegen der Lungenkrankheit in Quarantäne. Viele Fans befürchten, sich bei einem Stadionbesuch mit dem Coronavirus zu infizieren. Doch wie kann man sich in der Arena schützen?

