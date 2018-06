Die WM-Stadien von Russland: Eine neue Herde Weißer Elefanten?

Die russischen Stadien für die Fußball-WM 2018 waren die Prestigeobjekte von Wladimir Putin - nach der Weltmeisterschaft werden sie kaum bespielt werden.

München – Die Vergabe der WM 2022 an Katar wird zu Recht kritisch gesehen, unter anderem geriet die Situation der Arbeiter auf den Stadion-Baustellen nicht zum Vergnügen ins Visier der Weltöffentlichkeit. Aber eines kann man den Organisatoren am Persischen Golf nicht vorwerfen: Dass sie das Turnier nicht maßstabgerecht planen, in allen Facetten. Im Herbst präsentierten sie etwa die Pläne der „Ras Abu Aboud“-Arena. Das Stadion wird 40.000 Besucher beherbergen, nach der WM aber wieder komplett aus dem Wüstensand getilgt, als wäre es eine Fata Morgana gewesen. Es ist die erste komplett abbaubare Arena in der Geschichte des Fußballs.

So innovative Wege sind in Zeiten des Gigantismus eine ökologische Notwendigkeit, es stehen genügend Mahnmale rund um den Globus herum, von Südkorea und Japan über Südafrika bis nach Brasilien. „Weiße Elefanten“ sagt man über Bauprojekte, die eine ungeheuere Summe verschluckt haben und nun unnütz leer stehen. WM-Stadien sind seit jeher schwarze Löcher gewesen, denn wenn der Rummel weiterzieht, hat sich so eine Arena in der Regel bereits überlebt. Nachhaltigkeit spielte aber auch in Russland keine Rolle. Von Kaliningrad über Saransk bis Wolgograd formiert sich eine neue Herde Weißer Elefanten (WM 2018: In diesen Stadien rollt in Russland der Ball).

Alleine die Arena von St. Petersburg kostete 930 Millionen Euro

Geschätzte 5,26 Milliarden Euro haben die Arenen gekostet. Wladimir Putin sah sie als Prestigeobjekte. Er machte Druck, wenn mal wo ein Bau stockte und erschien gern selber, wenn eines der zwölf Stadien eröffnet wurde. Das Luschniki in Moskau soll für eine Milliarde saniert worden sein, das Stadion in St. Petersburg kostete angeblich 930 Millionen Euro. Die Neubauten in Samara, Saransk (je rund 270 Millionen Euro) und Wolgograd (230) wirken da fast kostengünstig. Es sind dennoch teure Luftschlösser.

Gerade einmal sechs Spielstätten werden nach der WM von Erstligisten bespielt werden, drei von Zweitligisten, eines von einem Drittligisten. Das Luschniki und die Arena in Sotschi bekommen gar keinen dauerhaften Nutzer. Alle Stadien sollen zunächst mit staatlichen Geldern betrieben werden, heißt es aus Moskau. Da sei „nichts falsch dran“. Es wird mit Betriebskosten von 2,77 bis 5,54 Millionen Euro gerechnet. Im Schnitt kommen in der ersten russischen Liga rund 14.000 Zuschauer pro Partie, eine Klasse tiefer sind es 2500. Man muss kein Mathematikgenie sein, um zu errechnen, dass es lange dauern wird, ehe sich die Kosten amortisieren lassen.

WM 2018 in Russland: Spielplan als PDF bei tz.de*, Gruppen und Stadien bei der Weltmeisterschaft

Vier Stadien werden wieder verkleinert

Kaum ein russisches Stadion produzierte keine Negativschlagzeilen. Korruption, Arbeitsbedingungen, explodierende Bausummen, Verzögerungen – die Liste ist endlos. In Wolgograd zeigten sich bereits kurz nach der Eröffnung im Mai erste Risse in Betonteilen – möglicher Grund: Der Bau wurde auf einem Feuchtgebiet errichtet. Das letzte Stadion konnte in Samara erst im Mai eröffnet werden; und es war mit 285 Millionen Euro teuerer als geplant.

Immerhin: In Rostow, Saransk, Jekaterinburg und Kaliningrad werden die Stadien nach der WM wieder verkleinert; auf je 25 000 Plätze. Sie schrumpfen damit zwar zu kleineren Weißen Elefanten – aber im Weg stehen werden sie trotzdem. Das „Ras Abu Aboud“ von Katar kann hingegen an jedem anderen Ort auf der Welt wieder aufgebaut werden – in vollem Umfang oder auch in kleineren Ausführungen, je nachdem. Ein Modul-Bau als Modell für die Zukunft. Das russische Vermächtnis werden aber nur ein paar weitere Mahnmäler.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.