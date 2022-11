Welche Teams haben sich für die WM 2022 in Katar qualifiziert?

Der offizielle Spielball der WM-2022. (Symbolbild) © IMAGO / MIS

32 Mannschaften kämpfen bei der WM 2022 um den Titel – von A wie Argentinien über D wie Deutschland bis zu W wie Wales. Alle Teilnehmer im Überblick.

München – Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 findet in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft statt. Gut vier Wochen später steigt das Finale einer der bisher umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaften aller Zeiten. Insgesamt werden 32 Teams in 64 Partien um den Weltmeistertitel der FIFA kämpfen.

Zum vorerst letzten Mal wird die Fußball-WM 2022 in Katar eine Endrunde mit 32 Mannschaften sein. Denn ab der WM 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, nehmen insgesamt 48 Teams am größten Fußballturnier der Welt teil. Titelverteidiger ist aktuell Frankreich. Das DFB-Team startet in Katar in der Gruppenphase, die sich auf acht WM-Gruppen aufteilt, am 23. November gegen Japan.

Fußball-WM 2022 – alle 32 Teilnehmer alphabetisch gereiht

Argentinien:

Spitzname: La Albiceleste (die Himmelblauen)

Trainer: Lionel Scaloni

größter Erfolg: Weltmeister 1978, 1986

Rekordtorschütze: Lionel Messi (86 Tore, Stand: 02.09.22)

Rekordspieler: Lionel Messi (162 Spiele, Stand: 02.09.22)

Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez (€ 75 Mio., Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 3. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 12:0 gegen Ecuador (1942)

Höchste Niederlage: 3x 1:6 (zuletzt gegen Spanien 1993)

WM-Teilnahmen: 18 (inkl. WM 2022)

Australien:

Spitzname: Socceroos

Trainer: Graham Arnold

größter Erfolg: Asienmeister 2015

Rekordtorschütze: Tim Cahill (50 Tore)

Rekordspieler: Marc Schwarzer (109 Länderspiele)

Wertvollster Spieler: Ryan/Souttar/Mooy (je 5 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 39. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 31:0 über Amerikanisch Samoa (2001)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen die Südafrikanische Union (1955)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Belgien:

Spitzname: Red Devils

Trainer: Roberto Martinez

größter Erfolg: 3. Platz WM 2018

Rekordtorschütze: Romelu Lukaku (68 Tore, Stand: 02.09.22)

Rekordspieler: Jan Vertonghen (139 Spiele, Stand: 02.09.22)

Wertvollster Spieler: Jan Vertonghen (139 Spiele, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 2. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 9:0 gegen San Marino (10.10.19)

Höchste Niederlage: 1:9 gegen England (11.05.1927)

WM-Teilnahmen: 14 (inkl. WM 2022)

Brasilien:

Spitzname: Selecao

Trainer: Tite (seit 2016)

größter Erfolg: Weltmeister 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Rekordtorschütze: Pele (77 Tore)

Rekordspieler: Cafu (142 Einsätze)

Wertvollster Spieler: Vinicius Junior (100 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 1. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 10:1 gegen Bolivien (1949)

Höchste Niederlage: 1:7 gegen Deutschland (2014)

WM-Teilnahmen: 22 (inkl. WM 2022)

Costa Rica:

Spitzname: Los Ticos

Trainer: Luis Fernando Suarez

größter Erfolg: Nord- und Zentralamerikameister 1963, 1969, 1989

Rekordtorschütze: Rolando Fonseca (47 Tore)

Rekordspieler: Celso Borges (151 Einsätze, Stand: 02.09.22)

Wertvollster Spieler: Keylor Navas (8 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 34. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 12:0 über Puerto Rico (1946)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen Mexiko (1975)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Dänemark:

Spitzname: Danish Dynamite

Trainer: Kasper Hjulmand

größter Erfolg: Europameister 1992

Rekordtorschütze: Poul Nielsen, Jon Dahl Tomasson (je 52 Treffer)

Rekordspieler: Peter Schmeichel (129 Spiele)

Wertvollster Spieler: Pierre-Emile Höjbjerg (40 Mio. Euro, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 10. Platz (Stand: 02.09.22

Höchster Sieg: 17:1 gegen Frankreich (1908)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Deutschland (1937)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Deutschland:

Trainer: Hans-Dieter Flick (seit 2021)

größter Erfolg: 4x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014)

Rekordtorschütze: Miroslav Klose (71 Tore)

Rekordspieler: Lothar Matthäus (150 Einsätze)

Wertvollster Spieler: Joshua Kimmich (80 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 11. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 16:0 über Russland (1912)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen England (1909)

WM-Teilnahmen: 20 (inkl. WM 2022)

Ecuador:

Spitzname: La Tri („Die Dreifarbigen“)

Trainer: Gustavo Alfaro

größter Erfolg: 2 x Platz 4 Copa America (1959, 1993)

Rekordtorschütze: Enner Valencia (35 Tore, Stand: 02.09.22)

Rekordspieler: Ivan Hurtado (168 Spiele)

Wertvollster Spieler: Pervis Estupiñan (20 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 44. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 6:0 (über Peru)

Höchste Niederlage: 0:12 (gegen Argentinien)

WM-Teilnahmen: 4 (inkl. WM 2022)

England:

Spitzname: Three Lions

Trainer: Gareth Southgate

größter Erfolg: Weltmeister 1966

Rekordtorschütze: Wayne Rooney (53 Tore)

Rekordspieler: Peter Shilton (125 Einsätze)

Wertvollster Spieler: Kane/Foden (beide 90 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 5. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 13:0 über Irland (1882)

Höchste Niederlage: 1:7 gegen Ungarn (1954)

WM-Teilnahmen: 16 (inkl. WM 2022)

Frankreich:

Spitzname: Les Bleus, Equipe Tricolore

Trainer: Didier Deschamps

größter Erfolg: Weltmeister 1998, 2018vvvvv

Rekordtorschütze: Thierry Henry (51 Tore)

Rekordspieler: Lilian Thuram (142 Einsätze)

Wertvollster Spieler: Kylian Mbappe (160 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 4. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 10:0 gegen Aserbaidschan (1995)

Höchste Niederlage: 1:17 gegen Dänemark (1908)

WM-Teilnahmen: 16 (inkl. WM 2022)

Ghana:

Spitzname: The Black Stars

Trainer: Otto Addo

größter Erfolg: Afrikameister 1963, 1965, 1978, 1982

Rekordtorschütze: Asamoah Gyan (51 Tore)

Rekordspieler: Asamoah Gyan (109 Spiele)

Wertvollster Spieler: Thomas Partey (€ 38 Mio., Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 60. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 13:0 gegen Kenia (1965)

Höchste Niederlage: 2:8 gegen Brasilien (1996)

WM-Teilnahmen: 4 (inkl. WM 2022)

Iran:

Spitzname: Team Melli

Trainer: Carlos Queiroz

größter Erfolg: Asienmeister 1968 – 1976

Rekordtorschütze: Ali Daei (108 Tore)

Rekordspieler: Javad Nekounam (149 Spiele)

Wertvollster Spieler: Sardar Azmoun (22 Mio. €, Stand: 02.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 23. Platz (Stand: 02.09.22)

Höchster Sieg: 19:0 über Guam (2000)

Höchste Niederlage: 1:6 gegen die Türkei (1950)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Japan:

Spitzname: Samurai Blue

Trainer: Hajime Moriyasu

größter Erfolg: Asienmeister 1992, 2000, 2004, 2011

Rekordtorschütze: Kunishige Kamamoto (75 Tore)

Rekordspieler: Yasuhito Endo (152 Spiele)

Wertvollster Spieler: Takehiro Tomiyasu (€ 25 Mio., Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 24. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 15:0 gegen die Philippinen (1967)

Höchste Niederlage: 2:15 gegen die Philippinen (1917)

WM-Teilnahmen: 7 (inkl. WM 2022)

Kamerun:

Spitzname: Die unbezähmbaren Löwen

Trainer: Rigobert Song

größter Erfolg: Afrikameister 1984, 1988, 2000, 2002, 2017

Rekordtorschütze: Samuel Eto’o (56 Tore)

Rekordspieler: Rigobert Song (137 Spiele)

Wertvollster Spieler: Andre Zambo Anguissa (€ 30 Mio., Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 38. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 9:0 gegen den Tschad (1965)

Höchste Niederlage: 1:6 gegen Russland (1994)

WM-Teilnahmen: 8 (inkl. WM 2022)

Kanada:

Spitzname: The Canucks, Les Rouges (The Reds)

Trainer: John Herdman

größter Erfolg: Nord- & Zentralamerika-Meister 1985, 2000

Rekordtorschütze: Cyle Larin (24 Tore, Stand: 19.04.2022)

Rekordspieler: Atiba Hutchinson (97 Spiele, Stand: 06.09.22)

Wertvollster Spieler: Alphonso Davies (€ 70 Mio., Stand: 19.04.2022)

FIFA-Weltrangliste: 43. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 11:0 gegen die Cayman Islands (2021)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Mexiko (1993)

WM-Teilnahmen: 2 (inkl. WM 2022)

Katar:

Spitzname: al-Anabbi (Die Weinroten)

Trainer: Felix Sanchez

größter Erfolg: Asienmeister 2019

Rekordtorschütze: Mubarak Mustafa Fazli Noorallah (41 Tore)

Rekordspieler: Hassan Al-Haydos (160 Spiele, Stand: 06.09.22)

Wertvollster Spieler: Akram Afif (5,50 Mio. €, Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 49. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 15:0 gegen Bhutan (2015)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen Kuwait (1973)

WM-Teilnahmen: 1 (inkl. WM 2022)

Kroatien:

Spitzname: Kockasti (Die Karierten), Vatreni (Die Feurigen)

Trainer: Zlatko Dalic

größter Erfolg: Vizeweltmeister 2018

Rekordtorschütze: Davor Suker (45 Tore)

Rekordspieler: Luka Modric (152 Spiele, Stand: 06.09.22)

Wertvollster Spieler: Mateo Kovacic (€ 45 Mio., Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 15. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 10:0 gegen San Marino (2016)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen Spanien (2018)

WM-Teilnahmen: 7 (inkl. WM 2022)

Marokko:

Spitzname: Die Löwen vom Atlas

Trainer: Walid Regragui

größter Erfolg: Afrikameister 1976

Rekordtorschütze: Ahmed Faras (29 Tore)

Rekordspieler: Noureddine Naybet (115 Spiele)

Wertvollster Spieler: Achraf Hakimi (€ 65 Mio., Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 22. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 13:1 gegen Saudi-Arabien (1961)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen Ungarn (1964)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Mexiko:

Spitzname: El Tri

Trainer: Gerardo „Tata“ Martino

größter Erfolg: 11x Nord- & Zentralamerika-Meister

Rekordtorschütze: Chicharito (52 Tore)

Rekordspieler: Claudio Suárez (177 Länderspiele)

Wertvollster Spieler: Hirving Lozano (30 Mio. €, Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 12. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 13:0 gegen die Bahamas (1987)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen England (1961)

WM-Teilnahmen: 17 (inkl. WM 2022)

Niederlande:

Spitzname: Oranje

Trainer: Louis van Gaal

größter Erfolg: Europameister 1988

Rekordtorschütze: Robin van Persie (50 Tore)

Rekordspieler: Wesley Sneijder (134 Spiele)

Wertvollster Spieler: Matthijs de Ligt (70 Mio. €, Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 8. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 11:0 über San Marino

Höchste Niederlage: 2:12 gegen England

WM-Teilnahmen: 11 (inkl. WM 2022)

Polen:

Spitzname: Die Weiß-Roten

Trainer: Czeslaw Michniewicz

größter Erfolg: Platz 3 WM 1974, 1982

Rekordtorschütze: Robert Lewandowski (76 Tore, Stand: 06.09.22)

Rekordspieler: Robert Lewandowski (132 Spiele, Stand: 06.09.22)

Wertvollster Spieler: Robert Lewandowski (€ 45 Mio., Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 26. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 10:0 gegen San Marino (2009)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen Dänemark (1948)

WM-Teilnahmen: 9 (inkl. WM 2022)

Portugal:

Spitzname: Selecao

Trainer: Fernando Santos

größter Erfolg: Europameister 2016

Rekordtorschütze: Cristiano Ronaldo (117 Tore, Stand: 07.09.22)

Rekordspieler: Cristiano Ronaldo (189 Länderspiele, Stand: 07.09.22)

Wertvollster Spieler: Bruno Fernandes (85 Mio. €, Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 9. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 8:0 über Liechtenstein & Kuwait (zuletzt 2003)

Höchste Niederlage: 0:10 gegen England (1947)

WM-Teilnahmen: 8 (inkl. WM 2022)

Saudi-Arabien:

Spitzname: Falken

Trainer: Hervé Renard

größter Erfolg: Asienmeister (1984, 1988, 1996)

Rekordtorschütze: Madschid Abdullah (67 Tore)

Rekordspieler: Mohammed ad-Da’ayya‘ (178 Spiele)

Wertvollster Spieler: Sultan Al-Ghannam (€ 3,50 Mio., Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 53. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 10:0 gegen Osttimor (2015)

Höchste Niederlage: 0:13 (gegen VAE 1961)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Schweiz:

Spitzname: Nati

Trainer: Murat Yakin

größter Erfolg: Silbermedaille Olympia 1924

Rekordtorschütze: Alex Frei (42 Treffer)

Rekordspieler: Heinz Hermann (118 Länderspiele)

Wertvollster Spieler: M. Akanji (30 Mio. €, Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 16. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 9:0 über Litauen (1924)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen England & Ungarn (1909 & 1911)

WM-Teilnahmen: 12 (inkl. WM 2022)

Senegal:

Spitzname: Löwen der Teranga

Trainer: Aliou Cissé

größter Erfolg: Afrikameister 2022

Rekordtorschütze: Henri Camara (29 Tore)

Rekordspieler: Henri Camara (99 Spiele)

Wertvollster Spieler: Sadio Mané (€ 70 Mio., Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 18. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 10:1 gegen Mauretanien (1972)

Höchste Niederlage: 0:5 gegen Guinea 1966

WM-Teilnahmen: 4 (inkl. WM 2022)

Serbien:

Spitzname: Beli Orlovi (die weißen Adler)

Trainer: Dragan Stojkovic

größter Erfolg: Vorrunde WM 2010 & 2018

Rekordtorschütze: Aleksandar Mitrovic (46 Tore, Stand: 07.09.22)

Rekordspieler: Branislav Ivanovic (105 Spiele)

Wertvollster Spieler: Sergej Milinkovic-Savic (€ 85 Mio., Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 25. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 3 x 6:1 (zuletzt 2012 über Wales)

Höchste Niederlage: 0:5 gegen die Ukraine (2019)

WM-Teilnahmen: 3 (inkl. WM 2022)

Spanien:

Spitzname: Furija Roja

Trainer: Luis Enrique

größter Erfolg: Weltmeister 2010

Rekordtorschütze: David Villa (59 Tore)

Rekordspieler: Sergio Ramos (180 Einsätze, Stand: 06.09.22)

Wertvollster Spieler: Pedri (80 Mio. €, Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 6. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 13:0 gegen Bulgarien (1933)

Höchste Niederlage: u.a. 1:7 gegen England (1931)

WM-Teilnahmen: 16 (inkl. WM 2022)

Südkorea:

Spitzname: Tigers of Asia, Red Devils

Trainer: Paulo Bento

größter Erfolg: Asienmeister 1956 & 1960

Rekordtorschütze: Cha Bum-kun (58 Tore)

Rekordspieler: Hong Myung-bo (136 Länderspiele)

Wertvollster Spieler: Heung-min Son (75 Mio. €, Stand: 06.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 28. Platz (Stand: 06.09.22)

Höchster Sieg: 16:0 gegen Nepal (2003)

Höchste Niederlage: 0:12 gegen Schweden (1948)

WM-Teilnahmen: 11 (inkl. WM 2022)

Tunesien:

Spitzname: Die Adler von Karthago

Trainer: Jalel Kadri

größter Erfolg: Afrikameister 2004

Rekordtorschütze: Issam Jemaa (36 Tore)

Rekordspieler: Radhi Jaidi (105 Spiele)

Wertvollster Spieler: Ellyes Skhiri (€ 13 Mio., Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 30. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 8:1 gegen Dschibuti (2015)

Höchste Niederlage: 1:10 gegen Ungarn (1960)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Uruguay:

Spitzname: La Celeste

Trainer: Diego Alonso

größter Erfolg: Weltmeister 1930, 1950

Rekordtorschütze: Luis Suarez (68 Tore, Stand: 07.09.22)

Rekordspieler: Diego Godin (159 Länderspiele, Stand: 07.09.22)

Wertvollster Spieler: Federico Valverde (70 Mio. €, Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 13. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 9:0 über Bolivien (1927)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen Argentinien (1902)

WM-Teilnahmen: 14 (inkl. WM 2022)

USA:

Spitzname: Yanks, Nats, The Stars and Stripes

Trainer: Gregg Berhalter

größter Erfolg: 6 x Nord- & Zentralamerika-Meister

Rekordtorschütze: Dempsey/Donovan (beide 57 Tore)

Rekordspieler: Cobi Jones (164 Spiele)

Wertvollster Spieler: Christian Pulisic (€ 42 Mio., Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 14. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 8:0 gegen Barbados (2008)

Höchste Niederlage: 0:11 gegen Norwegen (1948)

WM-Teilnahmen: 11 (inkl. WM 2022)

Wales:

Spitzname: The Dragons

Trainer: Robert Page

größter Erfolg: EM-Halbfinale 2016

Rekordtorschütze: Gareth Bale (39 Tore, Stand: 07.09.22)

Rekordspieler: Chris Gunter (108 Länderspiele, Stand: 07.09.22)

Wertvollster Spieler: Ben Davies (20 Mio. €, Stand: 07.09.22)

FIFA-Weltrangliste: 19. Platz (Stand: 07.09.22)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Irland (1888)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen Schottland (1878)

WM-Teilnahmen: 2 (inkl. WM 2022)