Fußball-WM 2030: Saudi-Arabien verzichtet offenbar auf Kandidatur

Von: Niklas Kirk

Trotz massiver Investitionen in den Fußball scheint Saudi-Arabien vorerst auf die Ausrichtung einer WM verzichten zu wollen.

Riad – Überraschende Ankündigung in Bezug auf die WM 2030. Die sicher geglaubte Kandidatur Saudi-Arabiens, im Verbund mit Griechenland und Ägypten scheint für das Turnier in 7 Jahren vom Tisch. Obwohl in Verbindung mit spektakulären Transfers und dem Investment in den europäischen Fußball, die Aktivität des Staates spürbar zugenommen hat, scheint es für eine Ausrichtung des Turniers noch zu früh zu sein.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Gründung: 21. Mai 1904 in Paris/Frankreich Vorsitz: Gianni Infantino Mitglieder: 211 nationale Verbände

Saudi-Arabien verzichtet auf WM-Kandidatur – Staat sieht sich der Konkurrenz nicht gewappnet

So jedenfalls verlautbarte es die spanische Fußballzeitung Marca. Wie das Blatt am Donnerstag (22. Juni) berichtete, trat der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud persönlich mit seinen Verbindungsleuten in Griechenland und Ägypten in Kontakt, um sie über das Ausscheiden Saudi-Arabiens aus dem gemeinsamen Vorhaben zu informieren.

Als offizieller Grund wird die bereits weit vorangeschrittene gemeinsame Bewerbung von Spanien, Portugal und Marokko für das Turnier genannt. Nach eingehender Prüfung sei Saudi-Arabien zu dem Entschluss gekommen, bis zur offiziellen Vergabe im September 2024 keine konkurrenzfähige Bewerbung mehr realisieren zu können. Somit bliebe, Stand jetzt, allein die gemeinsame Bewerbung von Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay als Konkurrenz im Rennen.

Saudi Arabien hat massiv in den Fußball investiert - hier das King Abdullah Sports City Stadion in Dschidda - will dennoch auf die WM-Kandidatur für 2030 verzichten. © Picture Alliance/dpa

Fußball in Saudi-Arabien – hohe Investitionen auf nationaler und internationaler Ebene

Die Erklärung Saudi-Arabiens erscheint insofern überraschend, als die allgemeine Bedeutung von Investitionen in den Fußball stark zugenommen hat. Als Beleg dafür gilt etwa die Übernahme des Premier League-Clubs Newcastle United im Oktober 2021 durch den staatseigenen Public Investment Fund. Und auch im Rahmen der „Vision 2030“ – durch die das Land mit Investments in den Bereichen Infrastruktur, Erholung und Tourismus seine Wirtschaft zu diversifizieren versucht, um unabhängiger von Öl-Exporten zu werden – wird der Fußball genutzt, um das außenpolitische Image zu verbessern.

Zugleich vergeht im aktuellen Transfersommer kaum ein Tag, an dem nicht über kostspielige Offerten saudischer Klubs an Superstars für die heimische Liga berichtet wird. Nach Cristiano Ronaldo folgten bereits Karim Benzema und N‘Golo Kante dem Ruf an den persischen Golf. Als kommende Highlights, in denen sich das Land als Gastgeber präsentieren kann, stehen der spanische Supercup, die Klub-WM 2023, sowie die Asienmeisterschaft 2027 auf dem Programm. Auch die italienische Ausgabe des Supercups war schon zu Gast. Der als folgerichtig anmutende nächste Schritt, auch das wichtigste Fußballturnier der Welt im Land stattfinden zu lassen, bleibt somit wohl vorerst aus.

Saudi-Arabien verzichtet auf WM-Kandidatur – Menschenrechtsaktivisten beklagen Sportwashing

Das gesteigerte Engagement der absolutistischen Monarchie in den Fußball, das stark an das Vorgehen von Katar erinnert, wird dabei mitunter skeptisch beobachtet. So wird Wenzel Michalski von Humans Right Watch mit Blick auf die Vergabe der Klub-WM von der Sportschau wie folgt zitiert: „Die FIFA verstößt somit gegen ihre eigene Menschenrechts-Policy. Sie ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist“. (nki)