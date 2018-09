Jogi Löw und Jeanette Hain: Udo Walz soll Beziehung bestätigt haben

Seit rund zwei Jahren sind Daniela und Jogi Löw kein Paar mehr. Jetzt wurde der Bundestrainer beim Turteln mit einer anderen Frau fotografiert. Die Dame ist offenbar eine bekannte Schauspielerin und Bambi-Preisträgerin.

Update vom 25. September 21.27 Uhr: Wie vip.de exklusiv berichtet, soll Star-Friseur Udo Walz die Beziehung zwischen Jogi Löw und Jeanette Hain bestätigt haben. Demnach habe Walz in einem RTL-Interview erklärt, er hätte erst heute Morgen mit Hain gesprochen. "Ich habe gesagt: Jeanette, ich mache ein Interview über dich. Da sagte sie, 'Du darfst alles machen.'"

Walz habe keinen Zweifel daran, dass Jeanette Hain und Jogi Löw glücklich miteinander sind. Er sei sich sicher, dass seine Freundin Jeanette eine neue Liebe gefunden habe. "Ich glaube, Jeanette lässt sich viel Zeit. Also das dauert lange, bis sie sich verliebt, deswegen bin ich begeistert, dass das so ist."

Der ursprüngliche Text vom 25. September:

Joachim Löw soll Schauspielerin und Tatort-Star daten

Die Fotos, die den Bundestrainer in Berlin auf einem Date mit einer Frau zeigen, sorgen für Wirbel. Viele rätseln: Wer ist die Dame, die vergangenen Donnerstag gemeinsam mit Jogi Löw einen lauen Spätsommerabend sitzend auf der Straße vor einem italienischen Restaurant im Prenzlauer Berg genießt? Laut bild.de handelt es sich um Schauspielerin Jeanette Hain. Die 49-Jährige gewann 2011 einen Bambi und ist eine der renommiertesten Filmgrößen hierzulande. Aktuell spielt sie in Til Schweigers neuem Streifen „Klassentreffen 1.0“ mit, mit Oscar-Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (“Das Leben der Anderen“) drehte sie „Werk ohne Autor“, der am 3. Oktober in die Kinos kommt.

Wie bild.de (Inhalt liegt hinter Bezahlschranke) berichtet, sollen sich Löw und Hain bereits seit 2016 kennen. Damals sollen die beiden bei einer Bambi-Verleihung miteinander bekannt gemacht worden sein, seitdem „sollen sie den Kontakt aufrechterhalten und sich schließlich regelmäßig getroffen haben“, schreibt das Boulevardmedium.

Hain war bis 2008 mit dem dänischen Kameramann Bo Tengberg verheiratet, hat mit ihm eine zwölfjährige Tochter. Aus der früheren Ehe mit Schauspieler Wolfgang Maria Bauer stammt Hains 26-jähriger Sohn Jonas. Welches Verhältnis genau zwischen Jogi Löw und der schönen Schauspielerin besteht, dazu wollten sich weder der Bundestrainer noch Hain auf Bild-Anfrage äußern.

Jogi Löw beim Turteln mit unbekannter Frau erwischt - Fotos im Netz

Berlin - Joachim Löw hat in den letzten Monaten für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil er ganz Fußball-Deutschland mit seiner WM-Analyse warten ließ. Nach den ersten zwei Länderspielen Anfang September hatten sich aber wieder alle beruhigt, nachdem die DFB-Elf ordentliche Leistungen zeigte.

Seitdem tingelt der Bundestrainer von Stadion zu Stadion und beobachtet gestandene oder potenzielle Nationalspieler. Bei Bundesliga-Partien war er entweder alleine oder mit Co-Trainer Marcus Sorg zu sehen. Die vergangenen Woche verbrachte der 58-Jährige in Berlin. Am Mittwoch nahm er am „Dreamball“ - einer Charity-Veranstaltung - teil.

Am Donnerstagabend, den 20. September, war er dann aber weder mit Marcus Sorg noch alleine beim Abendessen im Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Bild entdeckte den Trainer mit einer unbekannten Frau in einem italienischen Restaurant und zeigt zwei Bilder. Auf einem Foto sieht man den Weltmeister von 2014 mit einer Zigarette, auf dem anderen Foto kommen die beiden sich verdächtig nahe. Was genau die beiden Protagonisten machen, ist nicht klar erkennbar.

Bekannt ist, dass Jogi sich 2016 von seiner Daniela trennte. In der Öffentlichkeit hält sich Löw über sein Privatleben bedeckt und war auch auf Nachfrage der Bild nicht zu erreichen. Am Samstag war er dann alleine beim Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach im Berliner Olympiastadion.

Unser Ursprungs-Artikel vom Juni 2018: Jogi Löw und seine Daniela: Das berichtet ein Insider über ihre Beziehung

Wittnau/Moskau - Es müssen schwere Stunden gewesen sein für Daniela Löw. Laut Bunte musste die 56-Jährige vor dem heimischem Fernseher in Wittnau bei Freiburg am Sonntag miterleben, wie ihr Jogi und sein DFB-Team beim 0:1 gegen Mexiko den WM-Auftakt in den Sand setzten.

Nach über 35 Jahren Beziehung hat sich das Paar 2016 getrennt - in aller Freundschaft. Eine Scheidung war wohl zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Das Verhältnis des Paares soll weiterhin äußerst innig sein. Wie innig, hat nun ein Vertrauter gegenüber Bunte berichtet.

„Er weiß, dass er jederzeit anrufen kann“

„Daniela ist nach wie vor der wichtigste Mensch für Jogi“, erklärte ein enger Freund des Paares. „Er weiß, dass er Daniela jederzeit anrufen kann“, so der Insider weiter.

Warme Worte seiner Ehefrau kann der Schwarzwälder in seinem Quartier in Watutinki ohnehin nur über den Telefonhörer empfangen. Die Reise nach Russland hat die 56-Jährige nicht angetreten. Beim WM-Triumph 2014 hatte Daniela ihren Mann noch nach Brasilien begleitet und im Publikum mitgefiebert.

Löw droht das WM-Aus

Zuspruch konnte der Bundestrainer derzeit gut gebrauchen. Am Samstag beim Spiel gegen Schweden steht Löw unter gewaltigem Druck. Eine Niederlage würde wohl das WM-Aus für den amtierenden Weltmeister bedeuten.

Bei der Bambi-Verleihung im November 2016 hatte der DFB-Coach mit einer geheimnisvollen Blonden an der Seite für Wirbel gesorgt. Das Rätsel um die Gala-Begleitung ist allerdings längst gelöst.

