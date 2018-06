Live-Ticker: Werner schießt DFB-Team in Führung

Im letzten Testspiel vor dem Start der Fußball-WM 2018 trifft Deutschland auf Saudi-Arabien. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel in Leverkusen.

Deutschland - Saudi-Arabien 1:0 (-:-)

Deutschland: 1 Neuer - 18 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 3 Hector - 6 Khedira, 8 Kroos - 13 Müller, 7 Draxler, 11 Reus - 9 Werner

DFB-Bank: 12 Trapp, 22 ter Stegen, 2 Plattenhardt, 4 Ginter, 14 Goretzka, 15 Süle, 16 Rüdiger, 19 Rudy, 20 Brandt, 21 Gündogan, 23 Gomez Saudi-Arabien: 1 Al Muaiouf - 13 Al Shahrani, 5 Om. Hawsawi, 3 Os. Hawsawi, 2 Al Harbi - 14 Ateef, 17 Al Jassim - 7 Al Faraj, 8 Al Shehri, 18 Al Dawsari - 19 Al Muwallad

Saudi-Bank: 21 Al Mosailem, 22 Al Owais, 4 Al Boleahi, 6 Al Burayk, 9 Bahbir, 10 Al Sahlawi, 11 Abdulmalek Al Khaibari, 12 Kanno, 15 Abdullah Al Khaibari, 16 Al Mogahwi, 20 Asiri, 23 M. Hawsawi Tor: 1:0 Werner (8.) Schiedsrichter: Slavko Vincic (SLO)

19. Minute: Neuer hat Spaß. Er nimmt den Ball mit dem Fuß zweimal hoch, bevor er das Ding wegschlägt. Das gibt verbalen Applaus von den Rängen.

17. Minute: Es schleichen sich aber immer wieder Schlampigkeiten ins deutsche Spiel ein. Klar, der Klassenunterschied ist hier bei fast jeder Aktion sichtbar.

14. Minute: Das DFB-Team lässt die Gäste überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Die Saudis werden schon in Höhe des eigenen Strafraums attackiert.

13. Minute: Boateng rutscht bei dem Versuch eines Diagonalballes weg und das eröffnet Al Jassim die Chance. Sein Distanzschuss wird aber eine sichere Beute für Neuer.

11. Minute: Die Kugel klatscht an den Innenpfosten des Saudi-Tores. Glück für Al Muaiouf, der bei Reus‘ Geschoss gar nicht reagiert.

10. Minute: Jetzt darf sich auch Neuer auszeichnen. Mit dem Versuch von Al Muwallad von der Strafraumgrenze hat der Keeper aber keine Probleme.

8. Minute: Toooor für Deutschland! Werner macht das 1:0! Kimmich bringt den Ball wieder von der Mittellinie hoch in den Strafraum. Dort legt Reus gekonnt quer auf Werner und der vollendet problemlos.

7. Minute: Hummels kommt am Fünfereck an die Kugel. Osama Hawsawi blockt den Versuch des Verteidigers aus der Drehung.

6. Minute: Hoppla! Al Muwallad löst sich und macht sich auf in Richtung Tor. Aber Hummels passt auf und läuft die Kugel ab.

5. Minute: Kimmich sieht Reus einlaufen, doch sein langer Diagonalball wird von Keeper Al Muaiouf erlaufen.

3. Minute: Kroos bringt einen Freistoß von der rechten Seite auf den langen Pfosten. Dort köpft Boateng Richtung Tor. Hummels geht zum Ball, steht aber im Abseits - Chance vertan.

2. Minute: Die DFB-Elf macht sofort Druck. Werners flache Hereingabe von rechts kommt zu nah vors Tor und Al Muaiouf begräbt die Kugel unter sich.

1. Minute: Die Gäste haben Anstoß. Der Ball rollt. Auf geht‘s!

+++ Im Vergleich zum Spiel gegen Österreich sind nur vier Spieler in der Anfangsformation geblieben: Neuer, Kimmich, Hector und Khedira.

+++ Für Boateng ist es das erste Pflichtspiel seit Ende April, als er sich im Champions-League-Spiel seines FC Bayern München gegen Real Madrid am Oberschenkel verletzte.

+++ Auch die Gäste bieten auf, was Rang und Namen hat - zumindest in ihrem Verbreitungsgebiet. Immerhin beginnen die Spanien-Legionäre Al Dawsari, Al Muwallad und Al Shehri, die zu Jahresbeginn im Rahmen eines Austausches beider Länder in die Primera Division wechselten, ohne dort seither nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht zu haben.

+++ Die Aufstellung für die WM-Generalprobe riecht schonmal nach „best of the best“ - außer dem angeschlagenen Özil stehen alle mutmaßlichen Stammspieler in der Startelf.

Unsere Startelf : 1 Neuer (C) - 3 Hector, 5 Hummels, 6 Khedira, 7 Draxler, 8 Kroos, 9 Werner, 11 Reus, 13 Müller, 17 Boateng, 18 Kimmich. #ZSMMN #DieMannschaft #GERKSA pic.twitter.com/wOVC24HdkY — Die Mannschaft (@DFB_Team) 8. Juni 2018

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel zur Fußball-WM 2018 zwischen Deutschland in Saudi-Arabien in der Leverkusener BayArena! Für den Weltmeister ist es der letzte Test vor dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko Sonntag in einer Woche. Es geht auch darum den Fans eine positive Stimmung zu verschaffen, denn das 1:2 in Österreich sorgte schon für den ein oder anderen Misston. "Jeder ist bereit und möchte, dass es endlich los geht. Wir wollen einen guten Abschluss des Trainingslagers haben, gewinnen und mit einem guten Gefühl nach Russland fliegen", sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Eine Entscheidung in puncto Aufstellung fiel bereits vor dem Spieltag.

Die Partie ist auch das Duell des Weltranglistenersten gegen die Nummer 67. Der Gegner aus Nahost ist erstmal seit 2006 wieder bei einer WM-Endrunde dabei und wird das Eröffnungsspiel gegen Russland bestreiten. Die Qualifikation für das Achtelfinale wäre dabei schon ein Erfolg.

Deutschland traf in der Vergangenheit erst dreimal auf Saudi-Arabien und hat noch eine weiße Weste vorzuweisen. Alle drei Duelle wurden gewonnen (Tore: 17:0!). Besonders in Erinnerung geblieben ist das 8:0 in der WM-Gruppenphase 2002, das bis heute der höchste DFB-Sieg und die höchste Saudi-Pleite bei einer Weltmeisterschaft ist.

