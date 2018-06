Löw: Das erwartet uns bei der WM

Bundestrainer Joachim Löw hat die deutschen Nationalspieler vor weiteren Nachlässigkeiten wie in den letzten WM-Testspielen gewarnt.

Frankfurt/Main - Eine längere Anlaufzeit in der Vorrunde könne sich das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht leisten, machte Löw im Interview der Deutschen Presse-Agentur deutlich. „Die Gegner werden gegen uns ganz andere Qualitäten in die Waagschale werfen - große Motivation, Kampf. Deshalb muss in jedem Spiel die Konzentration hoch sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein und an unsere Leistungsgrenze kommen“, forderte Löw. „Es muss einfach alles passen“, sagt der 58-Jährige zum hoch gesteckten Ziel Titelverteidigung.

Die Testpielergebnisse sind ein Warnschuss

Die 1:2-Niederlage gegen Österreich und das maue 2:1 gegen Saudi-Arabien in der WM-Vorbereitung gelten als Warnung. „Gegen Österreich sind wir zum Beispiel an vielen Kleinigkeiten gescheitert, die wir häufig falsch gemacht haben. Wenn wir so viele kleine Fehler machen, sind wir nur eine durchschnittliche Mannschaft, die auch mal gegen Österreich verlieren kann. Wenn wir aber die Dinge im Detail gut umsetzen, sind wir zurecht einer der Topfavoriten. Dann haben wir Stärken und sind für jeden Gegner extrem unbequem“, erklärte Löw.

Am Dienstag fliegt das DFB-Team mit einer Chartermaschine von Frankfurt nach Moskau. Am Sonntag steht im Luschniki-Stadion das ersten Gruppenspiel gegen Mexiko an.

dpa