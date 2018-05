So denkt Jogi Löw über die WM-Chancen von Manuel Neuer

Noch immer steht nicht fest, ob Manuel Neuer bei der WM im deutschen Tor stehen wird. Nun hat Bundestrainer Jogi Löw seine Gedanken zu seinem Torhüter geteilt.

Bundestrainer Joachim Löw glaubt an eine WM-Teilnahme seines Kapitäns Manuel Neuer. "Ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass Manuel Neuer es schaffen kann. Sonst hätten wir ihn ja nicht mitgenommen nach Südtirol", sagte Löw im Interview mit der Bild-Zeitung.

Der Torhüter des deutschen Rekordmeisters Bayern München hat nach seinem Mittelfußbruch seit September kein Pflichtspiel mehr bestritten. Dennoch hat ihn Löw in seinen vorläufigen WM-Kader berufen. "Er ist jetzt seit über zwei Wochen im Bayern-Training und inzwischen bei maximaler Belastung angelangt. Ich denke, dass er diese Belastung auch im Trainingslager beibehalten kann. Rückschläge darf es jetzt allerdings keine mehr geben", sagte Löw.

Bei Neuer-Aus: Müller Favorit auf die Binde?

Der Bundestrainer und Neuer hatten zuvor betont, dass es nicht vorstellbar wäre, dass der Schlussmann ohne Spielpraxis zur Endrunde nach Russland (14. Juni bis 15. Juli) reise. Vor der endgültigen Meldung des 23-Kaders beim Weltverband FIFA am 4. Juni steht zwei Tage zuvor nur noch das Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich auf dem Programm.

Sollte es Neuer nicht zur WM schaffen, favorisiert Löw offenbar Thomas Müller für die Rolle des Kapitäns. "Ich denke, für diesen Fall gäbe es zwei Kandidaten, die sich nach Neuer immer mal wieder abgewechselt haben: Sami Khedira und Thomas Müller", sagte der Bundestrainer und fügte an: "Thomas kann diese Aufgabe hervorragend ausfüllen, weil er ein Spieler ist, der zu allen in der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis hat. Er spricht mit jedem, ist eine absolut positive Erscheinung mit der nötigen Lockerheit und Professionalität. So jemanden braucht jedes Team. Thomas verliert bei aller Ernsthaftigkeit nie den Spaß."

sid