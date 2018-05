DFB-Koch Anton Schmaus plaudert Geheimnis über WM-Speiseplan aus

Der Sternekoch Anton Schmaus kümmert sich seit 2017 um das kulinarische Wohl des deutschen Nationalteams. Seit Ende Februar tüftelt er an dem WM-Speiseplan und der hat so einige Überraschungen parat.

Ein Gespräch über Rituale in der DFB-Küche und das Weltmeistergericht.

Herr Schmaus, wie groß ist die DFB-Küchenmannschaft?

Anton Schmaus: Felix Markwardt, der die U 20 verköstigt, David Seepe von der U 17 und ich. In Russland bleibt einer im Team-Basecamp, einer fliegt zu den Spielen voraus und ich werde mit dem Team unterwegs sein.

Wie wird man DFB-Koch?

Schmaus: Ich stamme aus Regensburg und dort haben wir eine erfahrene Physiotherapeuten-Gilde, die seit Jahrzehnten die Nationalmannschaft betreut. Als wir an einem Abend zusammengesessen sind, haben sie mir erzählt, dass der DFB jemanden sucht.

Was sind Ihre kulinarischen Herausforderungen?

Schmaus: In Russland findet man eine ganz andere Mentalität des Kochens als in Mitteleuropa vor. Wir haben ein Embargo, was gewisse Lebensmittel betrifft. Ich bekomme keine Frischware aus Europa, etwa keinen Parmesan, daher werde ich improvisieren müssen. Aber Kochen ist Improvisieren, das gefällt mir ja an dieser Aufgabe auch so gut. Der Genussfaktor muss trotzdem stimmen! Natürlich muss aber die Ernährung im Vordergrund stehen, damit alle Spieler-Bedürfnisse optimal abgebildet werden.

„Diese Rituale ändere ich nicht…“

Wie sehen diese Bedürfnisse aus?

Schmaus: Die üblichen Verdächtigen: tierisches Eiweiß, Kohlenhydrate, frisches Gemüse – wie man es sich eben vorstellt. Es gibt aber seit Jahren Rituale, die ich in der DFB-Küche nicht verändert habe.

Zum Beispiel?

Schmaus: Pasta, Griesbrei und Milchreis vorm Spiel. Das wird es bei mir nach wie vor geben.

Wie lange dauert es, einen WM-Speiseplan auszutüfteln?

Schmaus: Meine WM-Vorbereitung läuft schon lange. Ich sitze seit Ende Februar am Speiseplan: Menü schreiben und vor allem schauen, woher man die Lebensmittel bekommt. Man muss Versorgungslinien aufbauen und Lieferanten finden, damit wir in unserem Basecamp täglich mit frischer Ware beliefert werden können. Die ersten zweieinhalb Wochen sind während der Vorrunde gut planbar. Danach muss auch ich als Koch von Spiel zu Spiel schauen.

„Der Thermomix ist wie Kimmich - flexibel“

Nehmen Sie irgendwelche speziellen Gerätschaften mit nach Russland?

Schmaus: Einen Thermomix! Weniger zum Kochen kompletter Gerichte, aber oftmals fehlen in anderen Ländern vernünftige Geräte. Da bin ich froh, wenn ich eine gute Technik dabeihabe. Beispielsweise um einen Teig zu machen, gut zu mixen oder präzise abzuwiegen. Der Thermomix ist wie Joshua Kimmich – flexibel einsetzbar (lacht).

Gibt es schon einen Plan für ein Weltmeister-Gericht?

Schmaus: Sollten wir wirklich den Titel verteidigen, ist das Essen an dem Abend weniger entscheidend.

Sondern die Flüssignahrung?

Schmaus: Dazu kann ich nix sagen (lacht).

Interview: Manuel Bonke

WM 2018 in Russland

