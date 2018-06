Kurioser Tipp von Kroos an Einlaufkinder: Geht nicht zu Joshua Kimmich!

Es ist der Traum vieler Kinder: Vor dem Spiel mit einem ihrer Idole ins Stadion einlaufen zu dürfen. Vor dem Spiel gegen Mexiko durften Kinder den DFB-Kickern dazu Fragen stellen - und Toni Kroos gab eine kuriose Antwort.

Watutinki - Einen Insider-Tipp gab Weltmeister Toni Kroos den schon jetzt nervösen Kindern mit auf den Weg, welche die deutschen Fußball-Nationalspieler gegen Mexiko als Einlaufeskorte auf das Spielfeld begleiten dürfen.

„Ihr braucht alle nicht aufgeregt zu sein. Vielleicht habt ihr ja Glück und einen Spieler, der sich ein bisschen mit euch unterhält. Geht vielleicht nicht zum Josh, der ist zu konzentriert“, sagte Kroos mit Blick auf den Teamkollegen Joshua Kimmich.

Auf die Frage eines Einlaufkindes, ob sie den Stars eine Hilfe seien oder diese unter Druck setzen würden, schmunzelten Jérôme Boateng und Kroos auf dem Podium im DFB-Medienzentrum. „Es hilft uns, dann sind wir auch nicht so aufgeregt, wenn wir noch jemand an der Hand haben“, antwortete Boateng - und bekam vom Sitznachbarn Kroos prompt noch einen Ratschlag: „Dann nimmt Jérôme am besten zwei.“

dpa