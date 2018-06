tz-Analyse: Locker bleiben Jogi, auch unsere Gegner sind nicht besser 

Vor der WM 2018 haben auch Deutschlands drei Gruppengegner auf dem Weg nach Moskau ganz eigene Probleme. Darum kann Jogi Löw locker bleiben.

Testspiel-Gegurke, Erdo-Gate und WM-Alarm! Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft hat knapp eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen Mexiko (17. Juni) den Tiefpunkt erreicht. Die Panikmache ist aber nichts Neues vor großen Turnieren, anschließend drehte das Team regelmäßig richtig auf.

So soll es auch in Russland laufen. Jogi Löw meint: „Wir müssen zulegen!“ Der Bundestrainer nimmt seine Elf aber auch in Schutz, verweist auf das harte Trainingslager in Südtirol. Löw: „Wir haben viel und intensiv trainiert. Da war klar, dass die Mannschaft nicht die Frische und Dynamik hat.“

Vor den Problemen – u.a. erschreckend viele leichte Ballverluste in Halbzeit zwei – verschließen auch die Führungsspieler nicht die Augen. Mats Hummels mahnte nach dem müden 2:1-Sieg gegen Saudi-Arabien: „So wie heute ist es nicht ausreichend. Wir müssen viel besser spielen! Wir haben ein wildes Spiel daraus werden lassen, das müssen wir uns ganz groß ankreiden.“

Bis einschließlich Montag bekamen die DFB-Stars nach dem letzten Test vor dem WM-Start frei, sie sollen die Köpfe durchlüften für die Mission Titelverteidigung. Die ersten drei Gegner auf dem Weg nach Moskau haben ganz eigene Probleme. Also, lieber Jogi: locker bleiben für den fünften Stern!

Mexiko: Tote Hose nach der Orgie

Der einstige Real-Star Ronaldo hielt Sex vor einem Spiel für leistungssteigernd, auf die mexikanische Auswahl trifft seine Theorie allerdings nicht zu. Wenige Tage nach der wilden Orgie, bei der sich neun Nationalspieler mit rund 30 Prostituierten vergnügt haben sollen, mussten die Südamerikaner mal wieder auf dem Rasen ran. Mit bescheidenem Erfolg!

In Dänemark kassierten die Mexikaner eine 0:2-Pleite, Leipzigs Yussuf Poulsen und Tottenham-Star Christian Eriksen trafen gegen die Mannschaft von Nationalcoach Juan Carlos Osorio. Immerhin abseits des Platzes sind die Scherben des Sex-Skandals weitgehend beseitigt worden. Hector Herrera (28) durfte kurz vor dem Test in Kopenhagen in die Heimat jetten, um bei seiner Ehefrau Shantal Mayo um Verzeihung zu bitten. Mit Erfolg! Coach Osorio sagte über seinen Mittelfeldmann: „Hector ist glücklich angekommen. Ich hielt es für notwendig, dass er seine persönliche Situation löst. Das Wichtigste ist der Mensch.“

Die Orgie ist allerdings nicht das einzige Nebengeräusch bei der WM-Vorbereitung der Mexikaner: Kapitän und Ex-Barca-Star Rafael Marquez ist ins Visier amerikanischer Ermittler geraten. Der 39-Jährige soll jahrelang als Strohmann für das Flores-Kartell fungiert haben und in den Drogenhandel verstrickt gewesen sein. Au weia, Mexiko!

Dämpfer für Südkorea

Nur 0:0 gegen Bolivien! Auch bei Südkorea, dem dritten deutschen Gruppengegner, kommt keine WM-Euphorie auf. Gegen die nicht qualifizierten Südamerikaner war das Team von Tae-Yong Shin zwar überlegen, nutzte die Torchancen aber nicht. Zuvor hatte es bereits ein 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina gesetzt. Heute (15 Uhr) steht im österreichischen Grödig für den Ex-Leverkusener Heung-Min Song und Co. die Generalprobe gegen den Senegal an.

Schweden: Sturmflaute ohne Zlatan

Stimmung hui, Ergebnisse pfui! Seitdem Superstar Zlatan Ibrahimovic nicht mehr im Trikot der schwedischen Nationalmannschaft aufläuft, hat sich die Stimmung im Team verbessert. Nach einem neuen Torjäger fahnden die Skandinavier aber weiter erfolglos. Jüngster Beweis für die schwedische Flaute: das 0:0 gegen Peru um den Ex-FCB-Profi Paolo Guerrero. Zuvor hatte es bereits gegen Nachbar Dänemark nur für ein torloses Unentschieden gereicht. Davor gab’s eine 0:1-Niederlage gegen Rumänien.

Sorgen? Fehlanzeige! Emil Forsberg, schwedischer Spielmacher von RB Leipzig, erklärte: „Unsere Defensive ist unser großes Plus, wir müssen aber noch mutiger den Ball nach vorne spielen. Aber das wird kommen. Die Weltmeisterschaft wird Spaß machen.“

Seit dem überraschenden Playoff-Erfolg gegen die favorisierten Italiener hapert es bei der Auswahl von Janne Andersson allerdings gewaltig. In den letzten sechs Partien feierte Schweden nur einen Sieg. Die Rufe nach einem Comeback von Superstar Ibrahimovic erstickt der Trainer allerdings im Keim. Andersson: „Wir müssen endlich anfangen, über die großartigen Spieler zu reden, die wir in dieser Mannschaft haben.“

Denn nur mauern wird in Russland nicht reichen, um das große Ziel zu erreichen. Geht es nach dem Coach, der übrigens in der Schule Deutsch gelernt hat, ist das Achtelfinale drin. Dafür dringend nötig: Tore, Tore, Tore!

Jonas Austermann

WM 2018: Kader, Spielplan und TV-Übertragung

Übrigens: Bei tz.de* finden Sie den WM-Spielplan, alle Infos zum Kader von Deutschland und die wichtigsten Infos zur TV-Übertragung.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.