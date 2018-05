Kaderhinweis durch Plakatpanne? Manuel Neuer bereit für die WM!

Joachim Löw hat die Qual der Wahl: Am Sonntagabend muss sich der Bundestrainer für das WM-Aufgebot entscheiden. Ein fragezeichen stand hinter Torwart Manuel Neuer - ein Überblick über die neuesten sportlichen Entwicklungen.

Eppan - Das Poster machte DFB-Manager Oliver Bierhoff sauer! Auf der Homepage des Verbandes tauchte ein Foto auf, das bereits den 23er-Kader in Gebärdensprache zeigt. Pikant: Dort fehlen in der Tat die Wackelkandidaten Kevin Trapp, Sebastian Rudy, Jonathan Tah und Nils Petersen. Bierhoff: „Das muss eine Panne sein. Das darf nicht passieren, das macht mich richtig sauer. Es ist kein Hinweis!“ Den endgültigen WM-Kader bekommen die Spieler am Sonntagabend mitgeteilt, zuvor steht das Testspiel am Samstag gegen Österreich in Klagenfurt an (18 Uhr, ZDF).

So sieht es im Deutschland-Kader für die WM 2018 aus

Manuel Neuer: Beim Abschlussspiel ließ Joachim Löw sein Team in der voraussichtlichen Startaufstellung Laufwege üben. Wichtigste Erkenntnis: Die Nummer eins steht im Tor! Bereits beim zweiten Test gegen die U 20 am Mittwoch überzeugte Neuer. „Er hatte zwei, drei super Reflexe und eine wahnsinnige Ausstrahlung. Er ist der beste Keeper, den es gibt. Er ist ganz wichtig für uns“, schwärmte Vereinskollege Niklas Süle. Bierhoff ergänzte: „Manuel Neuer ist in der Spur. Da ist keine Blockade mehr. Er tut uns gut!“

Mesut Özil: Für den WM-Helden von 2014 gibt es erste leise Kritik. Der Spieler vom FC Arsenal setzte in den bisherigen Einheiten wenig Akzente. „Wir erwarten, dass er sich selbst fordert in den Einheiten, um Substanz aufzubauen“, redete Co-Trainer Thomas Schneider Klartext. Der Spielmacher hat weiter mit Rückenproblemen zu kämpfen. Dennoch wollen die Trainer mehr von ihm sehen!

Jerome Boateng: Der Innenverteidiger stieg gestern zum ersten Mal wieder ins Mannschaftstraining mit ein, absolvierte das Aufwärmprogramm und einige Passübungen mit seinen DFB-Kollegen. Ein Einsatz gegen die nicht für die WM qualifizierten Österreicher kommt für den Münchner nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich aber noch zu früh.

Mario Gomez: Zwei Tage musste der Torjäger des VfB Suttgart wegen muskulärer Probleme aussetzen, verpasste den Test gegen die U20. Gestern absolvierte Gomez die komplette Einheit mit dem Team, schob danach noch eine Extra-Schicht im Kraftraum. Beim Abschlussspiel agierte Nils Petersen als einzige Spitze. Ein Gomez-Einsatz gegen die Ösis ist realistisch.

Deutschlands Kader bei der WM 2018 in Russland: Wer ist dabei? Auf wen verzichtet Joachim Löw? Das WM-Aufgebot der Nationalmannschaft im Überblick.

Manuel Bonke