WM-Ticker: Top-Teams starten - Messi greift in Turnier ein

WM 2018 im Live-Ticker. Der dritte Turnier-Tag steht an, vier Partien sind angesetzt. Beginnen dürfen die Franzosen mittags um 12 Uhr gegen Australien.

11.28 Uhr:

Gernot Rohrs Nigerianer werden nach Einschätzung des früheren Bundesligaspielers Jay-Jay Okocha die WM-Gruppenphase zusammen mit Vize-Weltmeister Argentinien überstehen. „Das erste Mal gehen wir in ein solches Turnier ohne Prämienprobleme, überhaupt ohne finanzielle Probleme“, sagte Okocha, der für den südafrikanischen Sender Super Sport als TV-Experte arbeitet. „Damit wird hoffentlich ein nachhaltiger Teamgeist herrschen, der die Super Eagles durch die Gruppenphase bringt.“

Okocha nahm 1994, 1998 und 2002 mit Nigeria an der WM teil. In der Bundesliga spielte der heute 44-Jährige zwischen 1992 und 1996 für Eintracht Frankfurt im offensiven Mittelfeld. Nigeria trifft am Samstag (21.00 Uhr MESZ) zunächst auf Kroatien, anschließend geht es in Gruppe D gegen Island und Favorit Argentinien.

WM 2018: Das geschah am Freitag in Russland

Den Auftakt am Freitag konnte Uruguay in letzter Minute für sich entscheiden. In der 90. Minute traf Verteidiger Gimenez nach einem Standard mit dem Kopf zum umjubelten 1:0. Die Südamerikaner konnten damit ihrer Favoritenrolle gerecht werden und werden sich wohl mit Gastgeber Russland um Platz eins der Gruppe A streiten.

Am späten Nachmittag dann griffen der Iran und Marokko erstmals in das Turnier ein. Die Nordafrikaner waren die dominante Mannschaft in der ersten Halbzeit, konnten den Ball aber nicht über die Linie drücken. In der fünfminütigen Nachspielzeit unterlief dem Marokkaner Aziz Bouhaddouz dann ein bitteres Eigentor zum 1:0 für den Iran. Das stellte dann auch das Endergebnis dar.

Im dritten Spiel des Tages fielen dann deutlich mehr Treffer. Hin und her ging es in Sotschi beim Spiel Portugal gegen Spanien. Zunächst führten die Portugiesen durch zwei Treffer von Cristiano Ronaldo mit 2:1. Doch nach der Pause drehten Costa und Nacho mit einem Doppel-Schlag die Partie. Die spanische Führung hielt bis zur 88. Minute. Dann versenkte Ronaldo einen Freistoß aus rund 20 Metern eiskalt in Winkel - 3:3 endete das spannende Spiel.

