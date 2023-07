Gehälter von Profi-Fußballerinnen: So viel verdienen Frauen im Vergleich zu Männern

Von: Jannek Ringen

Kylian Mbappé erhält ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien und in der Frauen-Bundesliga brauchen Spielerinnen einen Nebenjob. So groß ist die Diskrepanz.

Wyong – Derzeit kämpft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland um den Einzug ins Achtelfinale. Mit dem 6:0-Auftaktsieg über Marokko haben die Spielerinnen einen guten Grundstein gelegt. Neben dem Kampf um Siege kämpfen die Frauen im Profifußball auch für mehr Anerkennung und eine gerechte Bezahlung.

Fußball-WM der Frauen 2023 Austragungsort: Australien und Neuseeland Zeitraum: 20. Juli bis 20. August Teilnehmende Nationen: 32

Frauen werden im Fußball unterdurchschnittlich bezahlt

Während bei den Männern nicht erst durch den Eintritt von Saudi-Arabien in den Markt mit Unsummen an Gehältern um sich geworfen wird, sieht es bei den Frauen ganz anders aus. Im Jahr 2022 verglich eine Studie die Gehälter der männlichen und weiblichen Nationalmannschaften. Während die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Schnitt knapp über zehn Millionen Euro im Jahr verdienen, kommen die Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft auf ein Durchschnittsgehalt von 43.670 Euro.

Dies ergab eine Studie von Autodoc. Damit verdienen die Nationalspielerinnen weniger als der Durchschnittsbürger in Deutschland, der bei einem Jahreseinkommen von 54.880 Euro liegt. In der Frauen-Bundesliga brauchen viele Spielerinnen neben dem Profigeschäft noch einen Nebenjob, um über die Runden zu kommen. Dies ist kein deutsches Problem, denn die Diskrepanz ist in Frankreich und Spanien ähnlich hoch.

Während Kylian Mbappe sein Gehalt kaum ausgeben kann, brauchen viele Spielerinnen einen Nebenjob. © IMAGO / Eibner; IMAGO / PA Images

Prämie für die Weltmeisterschaft – Frauen schließen auf

Wir schreiben das Jahr 2022. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zieht bei der Europameisterschaft in England ins Finale ein und muss sich knapp gegen die Gastgeberinnen geschlagen geben. Für den Einzug ins Finale bekam jede Spielerin 30.000 Euro Prämie. Für den Titelgewinn hätte es 60.000 Euro gegeben. Die Männer, die bei der Europameisterschaft ein Jahr zuvor im Achtelfinale scheiterten, hätten für den Turniersieg eine Prämie von 400.000 Euro bekommen.

Diese Zahlen sorgten für Kritik am DFB. Doch eine Anpassung sollte folgen. Während die Männer für einen potenziellen Titelgewinn 2022 400.000 Euro bekommen hätten, stieg die Prämie der DFB-Frauen für den Titelgewinn 2023 auf 252.000 Euro an. Wenn man überlegt, dass der Verband des Weltmeisters bei den Männern 42 Millionen Euro ausgeschüttet bekommt und bei den Frauen nur knapp 3,9 Millionen Euro, dann ist dies eine beachtliche Entwicklung.

Diskrepanz der Superstars – krasse Unterschiede zwischen Mbappé und Lloyd

Die Diskrepanz der Gehälter lassen sich gut an den Superverdienern bei den Männern und bei den Frauen erklären. Zuletzt ließ das unmoralische Angebot von Al-Hilal an Frankreichs Superstar Kylian Mbappé in Höhe von 700 Millionen Euro die Fußball-Fans aufhorchen. Blickt man auf die besten Bezahlungen in der Welt des Frauenfußballs, so wird die Lücke deutlich.

Top-Verdienerinnen Fußball Spielerin Verein (Nationalität) Jahresgehalt 1. Carli Lloyd Gotham FC (USA) 520.000 Dollar 2. Sam Kerr FC Chelsea (England) 500.000 Dollar 3. Alex Morgan San Diego Wave (USA) 450.000 Dollar 4. Megan Rapinoe OL Reign (USA) 440.000 Dollar 5. Julie Ertz Chicago Red Stars (USA) 430.000 Dollar

Carli Lloyd, die bei Gotham FC unter Vertrag steht, ist mit 520.000 US-Dollar, was umgerechnet zirka 475.000 Euro entspricht, laut Soccersouls die bestbezahlte Fußballerin auf dem Planeten. Damit verdient keine Frau mehr als eine halbe Million Euro, während Thomas Müller beim FC Bayern München an die 20 Millionen Euro kassieren soll. Hinzu kommt, dass die Top-Gehälter allesamt in den USA, Frankreich oder England gezahlt werden. Die deutsche Bundesliga hinkt im Vergleich deutlich hinterher. (jari)