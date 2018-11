Haching-Präsident Schwabl: „Man sollte auch mal was für andere machen“

Die SpVgg Unterhaching engagiert sich beim Heimspiel gegen Kaiserslautern mal wieder für einen guten Zweck

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching wird im morgigen Heimspiel gegen Kaiserslautern (19 Uhr) die BR-Aktion „Sternstunden – wir helfen Kindern“ in großen Umfang unterstützen. „Wir haben mit ,Haching schaut hin’ zwar selber eine Initiative für gute Zwecke, aber man sollte auch mal was für andere machen“, so Präsident Manfred Schwabl. „Ich habe immer betont, dass man im Fußball, egal ob man Champions League oder unterklassig spielt, über den Tellerrand schauen soll. ,Sternstunden’ hilft Kindern in der Region, wir definieren uns über die Region – da helfen wir gerne, so gut es geht.“

Der Drittligist wird in dem Spitzenspiel – man rechnet mit rund 6000 Zuschauern – mit dem Logo der Initiative auf der Brust auflaufen. „Dank an unseren Partner ,frostkrone’, der freiwillig seinen Platz räumt“, sagt Schwabl. Der Sponsor spendet zudem seine Einnahmen aus den Stadion-Kiosken, und „Hopf“ stellt Weißbier zur Verfügung, auch hier geht der Erlös an die Kinder. Bei Verlosungen (ein Spiel auf der Trainerbank, Torwarttraining mit der Nummer 1 Lukas Königshofer, Schafkopfrunde um Schwabl, Trainer Claus Schromm und Kapitän Seppi Welzmüller) sowie der ebay-Versteigerung der getragenen Trikots soll noch mehr Geld zusammenkommen. Am 14. Dezember will die SpVgg beim „Sternstundentag“ einen Scheck überreichen. „Wir zählen auf unsere Fans, das dann eine schöne Summe zusammenkommt“, sagt Schwabl.