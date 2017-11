Hachinger „Sternstunden“

Die SpVgg Unterhaching nutzt die Zeit bis Weihnachten, um auf auf ihrem Trikot für die Benefizaktion „Sternstunden - Wir helfen Kindern“ zu werben

Die SpVgg Unterhaching, bisher in der Dritten Liga „oben ohne“, nutzt die Zeit ohne Hauptsponsor für einen guten Zweck: Bis Weihnachten laufen Kapitän Josef Welzmüller (l.), Torjäger Stephan Hain (r.) und Kollegen mit dem Logo der Benefizaktion „Sternstunden – Wir helfen Kindern“ auf der Brust auf. Der Klub wirbt damit für die gemeinnützige Organisation sowie die Spendengala am 15. Dezember (19.30 Uhr, BR live). Bereits morgen beim Spitzenspiel gegen den SC Paderborn (14 Uhr, Sportpark) ziert das Logo das Hachinger Dress, „Wir sind sehr dankbar über die Unterstützung der SpVgg in der vorweihnachtlichen Zeit. Damit werden wir die Aufmerksamkeit steigern und hoffentlich viele Spenden für notleidende Kinder sammeln“, sagte Geschäftsführer Thomas Jansing. Haching-Präsident Manfred Schwabl: „Wir sind glücklich, dass wir etwas Gutes tun und die Reichweite unseres Trikots dafür nutzen können, auf die Aktion aufmerksam zu machen.“ Sternstunden übernimmt seit 1993 Verantwortung für kranke, behinderte sowie in Not geratene Kinder in Bayern, Deutschland und weltweit. Seit der Gründung wurden rund 220 Millionen Euro gesammelt und mehr als 2850 Kinderhilfsprojekte unterstützt.