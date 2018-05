Real-Hammer: Zidane tritt als Trainer zurück

Zinédine Zidane tritt als Trainer von Real Madrid zurück. Das hat er auf einer Pressekonferenz in Madrid verkündet. Zum News-Ticker.

14.05 Uhr: Wie haben die Spieler von Real Madrid vom Rücktritt ihres Trainers erfahren? Wie Zinedine Zidane auf der Pressekonferenz berichtete, informierte er seine Spieler per Handy-Nachricht.

13.37 Uhr: Die historischen Worte von Zinedine Zidane bei der Pressekonferenz: “Ich habe für mich entschieden, meine Arbeit bei Real vorzeitig zu beenden. Das ist der richtige Zeitpunkt für mich, aber auch für den Klub und die Mannschaft. Das Team soll weiter gewinnen und braucht nach drei Jahren eine Veränderung. Ich selbst brauche ebenfalls eine neue Herausforderung.“



13.35 Uhr: Zidane meint: Nach drei Jahren als Trainer von Real Madrid könne er die Mannschaft nicht mehr auf diesem hohen Niveau halten.

13.31 Uhr: Interessant: Laut Zidane war sein schönster Moment als Trainer von Real Madrid der Gewinn der nationalen Meisterschaft. Sein schlimmster Moment sei das Aus im Pokal gegen CD Leganes gewesen.

13.28 Uhr: Zidane: Würde ich in der kommenden Saison die Mannschaft weiter trainieren, wäre es schwieriger zu gewinnen.

13.25 Uhr: Wie er soeben in der Pressekonferenz erklärte, will Zinedine Zidane in der kommenden Saison keinen anderen Verein trainieren.

13.24 Uhr: Zidane: "Real Madrid muss weiter gewinnen und braucht dafür eine Veränderung."

13.22 Uhr: Zidane zu seinem Rücktritt bei Real Madrid: „Madrid hat mir alles gegeben, ich werde diesem Klub immer nahe stehen, aber es ist Zeit für eine Veränderung.“

Zinedine Zidane tritt als Trainer von Real Madrid zurück - Ventura wohl Nachfolger

13.18 Uhr: Nochmals die wichtigsten Ereignisse in der Zusammenfassgung: Zinedine Zidane tritt als Trainer von Real Madrid nach drei Champions-League-Titeln zurück. Das hat er soeben erklärt. Seine Begründung: Die Mannschaft brauche eine Veränderung. Ein Nachfolger steht wohl schon fest: Giampiero Ventura, der ehemalige Nationaltrainer von Italien soll übernehmen.

13.14 Uhr: Mittlerweile läuft die Pressekonferenz mit Zinedine Zidane und Real-Präsident Florentino Pérez.

13.07 Uhr: Auch der britische Sportjournalist Sid Lowe (“Guardian“, „World Soccer“ und „FourFourTwo“) schreibt nun auf Twitter: Zinedine Zidane tritt als Real-Trainer zurück.

13.04 Uhr: Oha! Der Nachfolger von Zinedine Zidane bei Real Madrid soll wohl Giampiero Ventura werden. Zur Erinnerung: Das ist jener Mann, der als Nationaltrainer mit Italien in der WM-Qualifikation scheiterte.

Ventura ready for Real Madrid https://t.co/wR879A6Ywu — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 31. Mai 2018

13.01 Uhr: Jetzt ist es wohl fix. Wie der renommierte Sport-Journalist Tancredi Palmeri auf Twitter berichtet, tritt Zinedine Zidane als Trainer von Real Madrid zurück.

BOOM! ZIDANE QUITS REAL MADRID! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 31. Mai 2018

Zidane setzt für 13.00 Uhr Pressekonferenz an

In den spanischen Medien überschlagen sich bereits die Spekulationen: Real-Trainer Zidane hat für 13.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz mit Präsident Florentino Pérez angesetzt. Möglicherweise wird dann der Rücktritt von Zidane verkündet. Aktuell findet ein Gespräch zwischen dem Franzosen und dem Real-Präsidenten statt.

Zidane-Pressekonferenz: Verkündet er den Rücktritt bei Real Madrid - oder die Verlängerung

Wie die Zeitung Mundo Deportivo berichtet, werde Zidane entweder die Verlängerung seines noch bis 2020 laufenden Vertrags oder seinen Abschied von den Königlichen bekanntgeben.



Tritt Zidane auf dem Höhepunkt seiner Trainer-Karriere ab? Erst am vergangenen Samstag hatte er mit Real Madrid zum dritten Mal in Folge den Titel in der Champions League gewonnen. Eine Leistung, die vor ihm noch keinem Trainer gelang.

In der vergangenen Saison war Zidane wegen der Leistungen von Real in der Liga auch in die Kritik geraten. Die Königlichen wurden letztlich nur Dritter hinter dem FC Barcelona und Atlético Madrid. Der Rückstand auf Barcelona betrug sogar 17 Punkte.

