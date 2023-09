Flick meldet sich nach DFB-Sieg mit vielsagendem WhatsApp-Status

Von: Melanie Gottschalk

Nach seiner Entlassung beim DFB schweigt Hansi Flick. Den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Frankreich konnte er aber nicht unkommentiert stehen lassen.

Dortmund – Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Nach der 1:4-Blamage gegen Japan zogen die Verantwortlichen am Sonntag (10. September) die Reißleine und stellten den Übungsleiter sowie seine Co-Trainer frei. Kurz drauf hieß es „back to business“, denn am Dienstag (12. September) musste das DFB-Team noch gegen Vize-Weltmeister Frankreich ran. Rudi Völler betreute das Team gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner an der Seitenlinie – und hatte allen Grund zur Freude.

Hans-Dieter „Hansi“ Flick Geboren am: 24. Februar 1965 (Alter 58 Jahre), Heidelberg Bisherige Trainer-Stationen (Cheftrainer): DFB-Team, FC Bayern München, TSG Hoffenheim

Ex-Bundestrainer Hansi Flick bricht mit WhatsApp-Status sein Schweigen

Denn das DFB-Team zeigte ein anderes Gesicht als gegen Japan, arbeitete hart auf dem Platz und ließ mit dem 2:1-Sieg gegen das Star-Ensemble aus Frankreich am Ende sogar wieder etwas EM-Euphorie aufkommen. Den so wichtigen ersten Schritt in die richtige Richtung nach der Ära Flick konnte der ehemalige Bundestrainer offenbar nicht unkommentiert stehen lassen – auch wenn er sonst eisern zu seiner Entlassung schweigt.

Wie die Bild berichtet, tauchte nach dem Sieg des DFB-Teams ein vielsagender WhatsApp-Status von Flick auf. Darin soll er Theodore Roosevelt, den 26. Präsidenten der USA, zitieren. Unter der Überschrift „The Man in the Arena“ (auf Deutsch: „Der Mann in der Arena“) schreibt er dem Blatt zufolge: „Es ist nicht der Kritiker, der zählt; nicht der Mann, der darauf hinweist, wie stark der Mensch strauchelt oder wo der Täter seine Taten besser hätte ausführen können. Der Kredit gebührt dem Mann, der tatsächlich in der Arena ist, dessen Gesicht durch Staub, Schweiß und Blut verunstaltet ist.“

Hansi Flick konnte den Sieg des DFB-Teams nicht unkommentiert stehen lassen. © Marco Steinbrenner/imago

Nach DFB-Aus: Flick zitiert aus berühmter Rede von Theodore Roosevelt

Flick stellte laut Bild nur diesen Teil in seinen WhatsApp-Status, die berühmte Passage aus der Rede von Theodore Roosevelt, die er 1910 an der Sorbonne in Paris hielt, ist damit aber noch nicht beendet. Folgende Worte schließen sich an: „Der sich wacker bemüht; der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen.“

Und weiter: „Der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt; der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet; der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen.“

Will Flick mit Status eine Botschaft senden?

Wollte Flick damit seinen Kritikern eine Botschaft übersenden? Die Roosevelt-Rede deutet jedenfalls darauf hin. Flick selbst hatte nach der blamablen Niederlage gegen Japan nämlich noch gesagt, er halte sich weiterhin für den richtigen Trainer. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte hingegen am RTL-Mikrofon ein Bekenntnis vermieden: „Wir sollten alle ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken.“ Am Tag danach musste Flick seinen Hut nehmen. Nun läuft die Suche nach einem Nachfolger. (msb)