„Denke, jeder hat das auch verstanden“ – DFB-Boss erhöht wegen Heim-EM Druck auf Kimmich & Co.

Von: Marcel Schwenk, Christian Németh, Florian Schimak

Deutschland bestreitet sein 1000. Länderspiel gegen die Ukraine. Fast genau ein Jahr vor dem Beginn der Heim-EM 2024 gibt‘s ausreichend Gesprächsbedarf. Die Stimmen.

München/Bremen – Fast auf den Tag genau in einem Jahr startet die EM 2024 in Deutschland. Doch zu spüren ist davon noch nichts. Keine Vorfreude, keine Begeisterung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Doch das soll sich nun ändern!

Mit dem Länderspiel-Triple zum Ende der Saison gibt Bundestrainer Hansi Flick den Startschuss für die Heim-EM. Im 1000. Länderspiel trifft das DFB-Team in Bremen auf die Ukraine. Aus vielen Gesichtspunkten eine besondere Partie.

Deutschland gegen Ukraine: Stimmen zum 1000. Länderspiel des DFB

Was werden die Beteiligten sagen? Wird sich der Bundestrainer zu seinem personellen Plan in Blickrichtung EM 2024 äußern? Denn Flick hat bis dahin viele Fragen zu klären. Zum Beispiel, wie er mit Manuel Neuer rechnet.

Generell gibt es viel Redebedarf um die deutsche Nationalmannschaft, die bei der WM 2022 in Katar abermals auf vielen Ebenen enttäuscht hatte. Daher darf man gespannt sein, was Bundestrainer Flick, Kapitän Joshua Kimmich und Co. so zu erzählen haben.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf traf vor dem Ukraine-Spiel klare Aussagen. © IMAGO / Schüler / Jan Huebner

Wir fassen für die Stimmen auf ZDF zum Spiel Deutschland gegen die Ukraine zusammen.

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident) über …

... den Zustand der Nationalmannschaft ein Jahr vor der EM: „Die Mannschaft ist wirklich sehr stark gewillt, nach den Enttäuschungen der letzten Turniere, ein Stück Wiedergutmachung zu leisten, insbesondere bei der Euro – und ich denke, das fängt heute an.“

... um die sportliche Bedeutung des heutigen Spiels: „Es ist formal ein Freundschaftsspiel und ein Spiel mit Symbolkraft, aber natürlich geht es auch um sportlichen Wettbewerb und Hansi Flick hat es ja schon zum Ausdruck gebracht: Wir stehen faktisch exakt ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft, dass jeder jetzt verstehen muss, dass es um die Tickets geht für die Spieler, um bei diesem einmaligen Turnier im eigenen Land dann auch dabei zu sein. Und ich denke, jeder hat das auch verstanden – die Botschaft ist auch angekommen.“

(smk, chn, masc)