Reaktionen und Stimmen zur DFB-Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick: „Eine Schande"

Hansi Flick ist entlassen: Die Reaktionen darauf sind zwar positiv, doch fürs Timing des DFB gibt es harsche Kritik. Der Verband postete während des DBB-Triumphs.

München - Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Am Tag nach dem 1:4-Debakel gegen Japan sah sich der DFB genötigt, „einen neuen Impuls zu setzen“, und entlässt den ehemaligen Bayern-Coach. Ein Trio um Sportdirektor Rudi Völler übernimmt das Frankreich-Spiel am Dienstag, doch für die weitere Zukfunft soll ein anderer Nachfolger gefunden werden. Auch Flicks Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl wurden bei der Deutschen Nationalmannschaft freigestellt.

In den sozialen Medien herrschte kurz nach der Verkündung vor allem ein Ton vor: Es sei vom DFB „respektlos“, die Verkündung genau in den Minuten des Triumphs der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zu posten. Dem Basketball werde „die Aufmerksamkeit geklaut“, schrieb ein User beispielsweise. Ex-Nationalspieler Toni Kroos lässt sich davon allerdings nicht beirren. Er ignoriert den DFB-Post komplett, aber schreibt zum Basketball-Sieg: „Es ist irre! So stolz!“

Stimmen zur Flick-Entlassung während Basketball-WM-Sieg: „Der DFB hat wirklich kein Taktgefühl“

„Danke für den Respekt anderen Sportarten gegenüber, die gerade 1:21 Minuten vor einer möglichen Weltmeisterschaft stehen“, schreibt indes ein Nutzer auf X, ehemals Twitter. „Absolut beschissener Zeitpunkt des DFB, die Entlassung von Hansi Flick während des letztens Viertels des WM-Finals der Basketballer zu verkünden. Jetzt stürzt sich jeder lieber auf so etwas“, meint ein anderer User.

SPD-Politiker Kaj Hoffmann schreibt: „Der DFB hat wirklich kein Taktgefühl.“ Ein anderer User meint, das Timing sei eine „Schande“, „unverzeihlich“ und eine „unfassbare Sauerei“. Ein anderer nennt es das „nächste Armutszeugnis für den DFB“. Ein weiterer Nutzer schreibt von „ehrenlosem“ Timing.

Userin freut sich über Basketball-Sieg und Flick-Entlassung: „Super Sonntag“

„Das Timing vom DFB, Flick kurz vor Ende des WM-Finals zu entlassen“, schreibt ein anderer User, sei „eine Frechheit. Umso mehr zeigt sich, wer heute Euphorie, Jubel, Aufmerksamkeit verdient hat. Die Basketball-Weltmeister.“ Da stimmt ein anderer User zu: „Respektlosigkeit sein Urgroßvater, das zu verkünden, während die Basketballer fu***ng WELTMEISTER werden.“ Und Comedian Micky Beisenherz schrieb: „Entlassung von Flick wirkt sofort: Deutschland ist Weltmeister.“

Dass Flick entlassen wurde, sehen aber die meisten User positiv. „Hansi Flick wurde entlassen & wir sind zum ersten Mal in der Geschichte Basketball Weltmeister geworden - super Sonntag“, schreibt eine Userin. Ein anderer schrieb: „Deutschland hat heute zweimal gewonnen. Ich weiß nicht, was ich mehr feiern soll.“

Internationale Pressestimmen zur Entlassung von Hansi Flick: Italien

Gazzetta dello Sport: Erdbeben. Tatsächlich, Erdbeben. Der DFB hat nach dem sensationellen 4:1-Heimsieg gegen Japan die Entlassung von Hansi Flick beschlossen. Flick kommt über die Niederlage gegen Japan nicht hinweg:

Tuttosport: Flick ist nicht mehr Deutschlands Trainer. Die Deutschen haben als Gastgeberland bereits den Pass für die Europameisterschaft, können aber nicht unvorbereitet anreisen.

Internationale Pressestimmen zur Entlassung von Hansi Flick: England

Guardian: Deutschland wirft Cheftrainer Hansi Flick raus, nachdem die Niederlage gegen Japan das Fass zum Überlaufen brachte. Flick hatte eine enttäuschende Weltmeisterschaft überstanden, bei der Deutschland in der Gruppenphase ausschied, aber seitdem hat sich die Lage nicht verbessert und er konnte keines seiner letzten fünf Spiele gewinnen.

BBC: Hansi Flick wurde nach der 1:4-Testspielniederlage gegen Japan am Samstag in Wolfsburg als deutscher Nationaltrainer entlassen. Er ist der erste deutsche Chef, der seit der Schaffung dieser Position im Jahr 1926 entlassen wurde.

Internationale Pressestimmen zur Entlassung von Hansi Flick: Spanien

Marca: Flick nach dem Debakel gegen Japan als deutscher Trainer entlassen.

El Mundo Deportivo: Der Deutsche Fußball-Bund hat beschlossen, ihn nach der peinlichen Niederlage gegen Japan zu entlassen, der dritten in Folge wegen einer Flaute in der Mannschaft. Nagelsmann, Glasner, Klose und Van Gaal zählen zu den Kandidaten, die der DFB in Betracht zieht.

As: Die Entlassung des deutschen Trainers ist nun offiziell. Nagelsmann, ehemaliger Bayern-Trainer, gilt als Favorit, doch es stehen viele Namen auf dem Tisch: Zidane, Nagelsmann und Van Gaal.

Internationale Pressestimmen zur Entlassung von Hansi Flick: Frankreich

L‘Équipe: Das Debakel Deutschlands gegen Japan in einem Freundschaftsspiel am Samstag (1:4) in Wolfsburg endete fatal für Hansi Flick, der dennoch deutlich gemacht hatte, dass er „weiterkämpfen“ wolle. Der deutsche Techniker wurde an diesem Sonntag von seinem Posten als Trainer entlassen,

Internationale Pressestimmen zur Entlassung von Hansi Flick: Schweiz

Blick: Neun Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land steht Deutschland ohne Bundestrainer da. Flick übernahm die deutsche Nationalmannschaft im August 2021 von Joachim Löw (63). Mit Löw als Chefcoach und Flick als Assistenztrainer wurden die Deutschen 2014 in Brasilien Weltmeister. Von diesen erfolgreichen Tagen ist unser nördlicher Nachbar derzeit meilenweit entfernt.

