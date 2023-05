Ehemaliger CDU-Parteifunktionär in Kritik

Die DFB-Konferenz nimmt die Entschuldigung von Hermann Winkler nach dessen Aussagen über Wolodymyr Selenskyj an. Konsequenzen sind aber nicht ausgeschlossen.

Update vom 17. Mai: DFB-Vizepräsident Hermann Winkler sorgte mit herabwürdigenden Aussagen über Wolodymyr Selenskyj für Kritik, welcher er eine Entschuldigung über Facebook folgen ließ. Seine Reue erneuerte er nun auf der DFB-Konferenz vor den Regional- und Verbandspräsidenten. Mit Erfolg, denn die „extrem emotionale“ Entschuldigung sei auf der Konferenz in Köln angenommen worden, so Ronny Zimmermann, ebenfalls Vize im DFB-Präsidium, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Hermann Winkler Geboren: 22. April 1963 (Alter: 60 Jahre), Grimma Berufe: Diplom-Ingenieur, Politiker Bisherige politische Ämter (CDU): u. a. Mitglied des Sächsischen Landtags (1990 bis 2009), Sächsischer Staatsminister (2004 bis 2007), Mitglied des EU-Parlaments (2009 bis 2019) DFB-Vize-Präsident seit: 2021

Hermann Winkler von DFB-Konferenz entlastet – andere Gremien könnten handeln

Winkler muss vonseiten der Regional- und Verbandspräsidenten keine Konsequenzen aufgrund seiner despektierlichen Äußerungen über Wolodymyr Selenskyj befürchten. Auch wenn Einigkeit darüber bestanden habe, „dass dieser Post einfach nicht akzeptabel ist und eine rote Linie überschreitet“, sei das Thema für die DFB-Konferenz abgeschlossen, so Ronny Zimmermann.

Allerdings könnten andere DFB-Gremien die Causa auf ihre Tagesordnung setzen und damit die Position von Hermann Winkler erneut zur Disposition stellen. „Ob irgendjemand anderes das auf eine Tagesordnung in anderen Gremien setzt, weiß ich nicht“, ließ sich auch Zimmermann nicht zu einem vollständigen Schlussstrich hinreißen.

Skandal: DFB-Vize Winkler hatte den Selenskyj einen „ehemaligen ukrainischen Schauspieler“ genannt

Erstmeldung vom 16. Mai: Frankfurt – In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Skandale um hohe Funktionäre des DFB. Jetzt ist der Verband um einen Eklat reicher: Vizepräsident Hermann Winkler hatte sich despektierlich über den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert und damit ein Politikum ausgelöst. Inzwischen reagierte auch DFB-Chef Bernd Neuendorf deutlich auf Winklers Aussagen. Geschlossen ist die Akte damit aber noch nicht.

Winkler hatte Selenskyj am Sonntag in einem Instagram-Beitrag als „ehemaligen ukrainischen Schauspieler“ bezeichnet und dessen Besuch in Berlin als Grund für Beeinträchtigungen für Touristen genannt – ohne aber den Namen oder das Amt des ukrainischen Präsidenten, der tatsächlich einst als Schauspieler gearbeitet hatte, zu erwähnen. Dies hatte für schwere Irritationen gesorgt.

Anlass der Äußerungen des 60-jährigen Winkler war, dass sich Selenskyj am Sonntag in Berlin und damit erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in Deutschland befand. Im Anschluss waren er und sein Volk in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden.

+ Sorgte mit Äußerungen über Wolodymyr Selenskyj (Mi.) für einen handfesten Skandal: DFB-Vizepräsident Hermann Winkler (l.). Dafür rügte ihn nun sein Vorgesetzter Bernd Neuendorf (r.) scharf. © Imago / Picture Point / Political-Moments / Schüler

DFB-Präsident Neuendorf nennt Aussagen über Selenskyj „unerträglich und beleidigend“ – Winkler reagiert

DFB-Präsident Bernd Neuendorf verurteilte die Aussagen seines Stellvertreters inzwischen scharf. Diese seien mit den Grundsätzen des DFB „unvereinbar“. Die Äußerungen über Selenskyj habe der Verbandschef als „unerträglich und beleidigend“ empfunden und dies Winkler in einem Gespräch am Montag sehr klar gemacht. Vor allem der Zeitpunkt des Postings sei tragisch: „Am Tag, an dem er und das ukrainische Volk mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet wurden, wird die verhöhnende Symbolik gegenüber dem ukrainischen Präsidenten noch verstärkt“, sagte Neuendorf.

Winkler legte in der Folge auch seine Sicht der Dinge dar. Der Post sei in einer für ihn „sehr emotionalen Situation an der Gedenkstätte im Treptower Park entstanden“, schrieb der 60-Jährige am Montag bei Facebook. „Ich würde ihn so nicht noch einmal verfassen. Ich entschuldige mich dafür und auch für die entstandenen Irritationen. Mich deswegen in die ‚Putinversteher-Ecke‘ zu stellen, weise ich entschieden zurück.“ Er verurteile die Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sei aber nicht mit allem, was Selenskyj mache, persönlich einverstanden.

Auch NOFV befürchtet negative Folgen wegen Äußerungen von DFB-Vize Winkler

Da Winkler auch an der Spitze des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) steht, befürchtet dieser jetzt einen Imageschaden für die gesamte Fußball-Region mit ihren sechs Landesverbänden von Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen. „Das ist nicht die Haltung des Berliner Fußball-Verbandes. Unsere Werte sind andere“, sagte der Verbandschef Bernd Schultz der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Persönlichkeit wie einen Staatspräsidenten greift man nicht so an“, so Schultz.

Auch vor dem Hintergrund, dass die deutsche Nationalmannschaft am 12. Juni in Bremen ihr 1000. Länderspiel gegen die Ukraine bestreitet, seien die Äußerungen problematisch. Der Fall solle am Mittwoch bei einer Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten weiter diskutiert werden, kündigte der DFB an. Winkler, der bereits in der Vergangenheit mehrfach mit zumindest fragwürdigen politischen Äußerungen aufgefallen war, könnte dabei vom NOFV als DFB-Vize abberufen werden. (dpa/wuc/sch)

