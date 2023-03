Shitstorm gegen Ebersberger: Niederlechner schaut bei 0:3 aufs Handy – und muss sich rechtfertigen

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Florian Niederlechner in der 58. Minute: Er schaut, wie es auf den anderen Plätzen steht - für Hertha-Fans ein Aufreger-Thema. © Sky Screenshot / Screenshot Instagram

Für Hertha BSC ist die Situation gerade nicht goldig. Beim 1:3 in Hoffenheim sorgte eine Szene auf der Hertha-Bank für Zündstoff.

Sinsheim – Ein gebrauchter Nachmittag für Hertha BSC. Zwei Kramaric-Elfmeter ließen die Berliner mit 0:2-Rückstand in die Halbzeit gehen, ehe Bebou mit dem dritten Tor die Entscheidung brachte. Einer, der in der Halbzeit ausgewechselt wurde, war Winterneuzugang Florian Niederlechner, der sich für eine Szene auf der Bank nun verteidigen musste.

Hertha-Stürmer Niederlechner am Handy – Fans wüten

Die Sky-Kameras fingen den Stürmer ein, wie er in der 58. Minute auf sein Handy schaute. Bei der angespannten Situation für viele Fans erstmal ein No-Go. Spekulationen wie: „Hertha rutscht in der Tabelle ab und er scrollt durch Instagram“, oder „Spricht Bände. Wahnsinn“, wie auch „Klasse Transfer da, Bobic, der chillt schön am Handy“ waren auf Twitter zu lesen. Jedoch gab es dafür eine einfache Erklärung. Sowohl von Niederlechner selbst, der sich auf Instagram rechtfertigte, als auch Kevin-Prince Boateng.

„Liebe Hertha-Fans, Absolut unglückliche Szene. Aber ich habe nur mit meinen Mitspielern die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt!!! Mehr nicht!! Ich will einfach nur den Klassenerhalt!“, schrieb der gebürtige Ebersberger am Abend. Auf Twitter erhielt er dafür auch Zuspruch, so eine Aktion sei im Abstiegskampf bei der engen Tabellensituation verständlich. Durch die Niederlage ist Hertha auf den Relegationsrang gerutscht, auf den Tabellenletzten sind es nur einen Punkt Vorsprung.

Die Entschuldigung von Florian Niederlechner auf Instagram am Abend nach dem Spiel. © Sky Screenshot Instagram Screenshot

Platz Mannschaft Punkte 14 VfL Bochum 25 15 TSG Hoffenheim 22 16 Hertha BSC 21 17 FC Schalke 21 18 VfB Stuttgart 20

Hertha-Routinier Boateng verteidigt Teamkollegen - „Lasst den jungen Mann in Ruhe“

Eine Sache wollte Kevin-Prince Boateng loswerden. „Ich möchte eine Sache kurz sagen, weil ich gehört habe, dass es gerade einen Shitstorm gibt gegen Niederlechner, weil er auf der Bank saß und am Telefon war“, sagte der Hertha-Profi nach dem 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim im ZDF-Sportstudio. „Er war am Telefon, um zu schauen, wie die Tabelle steht. Da möchte ich bitte, dass der junge Mann in Ruhe gelassen wird. Denn wenn Du im Abstiegskampf bist, dann guckst du mal, wie die Tabelle ist“, sagte der 36-Jährige. (ank mit dpa)